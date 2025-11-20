Оккупант о "мясных" штурмах армии РФ: "Три батальона положили. И корейцы здесь были, а продвинуться не можем. Теперь нас гонят". ВИДЕО

Российский солдат записал видео с передовой, в котором показал масштабы потерь оккупационной армии после штурмов украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах он идет по посадке, буквально заваленной телами военных.

"Вот ребята наши, сколько же их... Идём просто по трупам! Вот такая движуха! Три батальона положили. А теперь нас гонят...", - говорит он на видео.

По словам военного, командование продолжает бросать в атаку новые группы, несмотря на катастрофические потери. Он также утверждает, что среди погибших - не только российские солдаты, но и северокорейские наемники:

"И корейцы здесь были, а продвинуться не можем…"

Оккупант сетует, что потери не дают никакого результата, а продвижение в этом направлении не происходит. Посадка, которую он показывает, усеяна телами, которые, по его словам, так и останутся лежать без захоронения.

"Сколько потерь, а продвинуться всё равно не можем", - добавляет он.

Видео еще раз подтверждает масштабную тактику "мясных штурмов", которую Кремль продолжает применять, снова и снова отправляя личный состав на фактически безрезультатные атаки.

ОЦЕ майбутнє України якщо не переможемо. ГНАТИ МАЛИ НАС - на Польщу, Естонію, в Афганістан і Сирію
20.11.2025 14:49 Ответить
То валіть *****. Ваш ворог в кремлі сидить.
20.11.2025 14:49 Ответить
... жодної FPVшки не чутно - десь в глибокому тилу відео знімає для орчихи про його херойські походеньки!
20.11.2025 14:55 Ответить
Через 3 дня і ********* «уже і Києві», а міндіч з бойком і тимошенко їх чекали на шашлики!! Абромія підтвердить …
20.11.2025 15:05 Ответить
Никаких там пять, два ,один, ваша цифра ДВЕСТИ.
20.11.2025 15:10 Ответить
Та як би трупами милується.
20.11.2025 17:37 Ответить
Як у дзеркалі власну перспективу бачить.
20.11.2025 18:14 Ответить
Заи*ись, ще м'яса надішлемо, без питань.За кого воюєте, ***** куеви, кацапы дырявi...
20.11.2025 21:36 Ответить
 
 