Оккупант о "мясных" штурмах армии РФ: "Три батальона положили. И корейцы здесь были, а продвинуться не можем. Теперь нас гонят". ВИДЕО
Российский солдат записал видео с передовой, в котором показал масштабы потерь оккупационной армии после штурмов украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах он идет по посадке, буквально заваленной телами военных.
"Вот ребята наши, сколько же их... Идём просто по трупам! Вот такая движуха! Три батальона положили. А теперь нас гонят...", - говорит он на видео.
По словам военного, командование продолжает бросать в атаку новые группы, несмотря на катастрофические потери. Он также утверждает, что среди погибших - не только российские солдаты, но и северокорейские наемники:
"И корейцы здесь были, а продвинуться не можем…"
Оккупант сетует, что потери не дают никакого результата, а продвижение в этом направлении не происходит. Посадка, которую он показывает, усеяна телами, которые, по его словам, так и останутся лежать без захоронения.
"Сколько потерь, а продвинуться всё равно не можем", - добавляет он.
Видео еще раз подтверждает масштабную тактику "мясных штурмов", которую Кремль продолжает применять, снова и снова отправляя личный состав на фактически безрезультатные атаки.
