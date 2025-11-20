Окупант про "м’ясні" штурми армії РФ: "Три батальона положили. И корейцы здесь были, а продвинуться не можем. Теперь нас гонят". ВIДЕО

Російський солдат записав відео з передової, у якому показав масштаби втрат окупаційної армії після штурмів українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах він іде посадкою, буквально заваленою тілами військових.

"Вот ребята наши, сколько же их… Идём просто по трупам! Вот такая движуха! Три батальона положили. А теперь нас гонят…", - каже він на відео.

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За словами військового, командування продовжує кидати в атаку нові групи, незважаючи на катастрофічні втрати. Він також стверджує, що серед загиблих - не лише російські солдати, а й північнокорейські найманці:

"И корейцы здесь были, а продвинуться не можем…"

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Окупант нарікає, що втрати не дають жодного результату, а просування на цьому напрямку не відбувається. Посадка, яку він показує, всіяна тілами, що, за його словами, так і залишаться лежати без поховання.

"Сколько потерь, а продвинуться всё равно не можем", - додає він.

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Відео ще раз підтверджує масштабну тактику "м’ясних штурмів", яку Кремль продовжує застосовувати, знову і знову відправляючи особовий склад на фактично безрезультатні атаки.

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