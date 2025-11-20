Командир 247-го Кавказького козачого полку ЗС РФ карає підлеглих за провину: "Бегом нах#й в яму! Бегом совокупляться друг с другом, бл#дь!". ВIДЕО
Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ЗС РФ показово знущався зі своїх підлеглих за якусь провину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами командирської екзекуції - офіцер роздягнув своїх солдатів догола, посадив у яму і наказав злягатися один з одним.
"Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ЗС РФ роздів своїх солдатів догола, посадив у яму і змусив злягатися один з одним. Одне слово – козаки… Найсмішніше, що ці люди постійно обурюються, що на Заході засилля ЛГБТ і переслідують сексуальні меншини", - зазначає автор публікації.
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Топ коментарі
+30 Tierre
показати весь коментар20.11.2025 11:27 Відповісти Посилання
+26 Олег Максимчук #400925
показати весь коментар20.11.2025 11:34 Відповісти Посилання
+19 Randall Flag #387882
показати весь коментар20.11.2025 11:45 Відповісти Посилання
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Ау цензор ви на кого працюєте???? Чому з великої букви?
А, по-друге, не кОзаки - а кАзаки, в параші немає вільних кОзаків, а є холуї - кАзакі!!!
адин раз не когут
нє понял, дон
Могли і прикончити такого командира і похєр,відділення,взводу,роти,батальону чи полка.
в купєлі із грязі
це називається релігія побєдобєсія