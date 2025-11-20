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Новини Відео Знущання та побої в армії РФ
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Командир 247-го Кавказького козачого полку ЗС РФ карає підлеглих за провину: "Бегом нах#й в яму! Бегом совокупляться друг с другом, бл#дь!". ВIДЕО

Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ЗС РФ показово знущався зі  своїх підлеглих за якусь провину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами командирської екзекуції - офіцер роздягнув своїх солдатів догола, посадив у яму і наказав злягатися один з одним.

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"Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ЗС РФ роздів своїх солдатів догола, посадив у яму і змусив злягатися один з одним. Одне слово – козаки… Найсмішніше, що ці люди постійно обурюються, що на Заході засилля ЛГБТ і переслідують сексуальні меншини", - зазначає автор публікації.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (21181) насилля (312) секс (112) знущання (142)
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Топ коментарі
+30
Не просто так оборонці України їх підарами називають....
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20.11.2025 11:27 Відповісти
+26
Командир 247-го Кавказького козачого полку ЗС РФ Джерело: https://censor.net/ua/v3586015
По-перше!
Ау цензор ви на кого працюєте???? Чому з великої букви?

А, по-друге, не кОзаки - а кАзаки, в параші немає вільних кОзаків, а є холуї - кАзакі!!!
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20.11.2025 11:34 Відповісти
+19
Так ось ви які - СПРАВЖНІ православні цінності. Ось де духовність і скрєпи. Ось де засудження Содому і Гомори. Воїнство Христове на марші... Визволителі всіх поневолених геями націй...
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20.11.2025 11:45 Відповісти
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Не просто так оборонці України їх підарами називають....
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20.11.2025 11:27 Відповісти
рассияне -- не люди.
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20.11.2025 11:31 Відповісти
Любо! - закричал есаул и вытер трусами говно с елды. -Любо! - кричали казаки в ответ.
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20.11.2025 11:33 Відповісти
Командир 247-го Кавказького козачого полку ЗС РФ Джерело: https://censor.net/ua/v3586015
По-перше!
Ау цензор ви на кого працюєте???? Чому з великої букви?

А, по-друге, не кОзаки - а кАзаки, в параші немає вільних кОзаків, а є холуї - кАзакі!!!
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20.11.2025 11:34 Відповісти
Одним словом - кизяки.
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20.11.2025 11:58 Відповісти
Глиноміси.
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20.11.2025 15:15 Відповісти
OnlyFans по-казачьи. Там сразу столько трансляций одновременно шло. Наверное где-то есть благодарные зрители.
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20.11.2025 11:39 Відповісти
Так ось ви які - СПРАВЖНІ православні цінності. Ось де духовність і скрєпи. Ось де засудження Содому і Гомори. Воїнство Христове на марші... Визволителі всіх поневолених геями націй...
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20.11.2025 11:45 Відповісти
ета другоє
адин раз не когут
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20.11.2025 11:48 Відповісти
Адін рас не підарас. Вжик-вжик і уже мужик
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20.11.2025 12:02 Відповісти
Просто щелкунчики и апельсины
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20.11.2025 12:15 Відповісти
Жопноє братство
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20.11.2025 12:19 Відповісти
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20.11.2025 12:21 Відповісти
просто дивитися і не приєднуватися?
нє понял, дон
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20.11.2025 12:09 Відповісти
У скотини цивілізованіше.Це не люди і не скот,це гірше за скот.Ні в одних,ні в других нема честі а в других спротиву.
Могли і прикончити такого командира і похєр,відділення,взводу,роти,батальону чи полка.
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20.11.2025 12:12 Відповісти
А скільки ж нашого "народонасєлєнія" на них працює включаючі патужную ОПу
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20.11.2025 12:27 Відповісти
Еліта,як каже пу.Потім ці підари будуть дітей вчить,як стати підаром.
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20.11.2025 12:27 Відповісти
Ну, спочатку понароджують.
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20.11.2025 13:11 Відповісти
Там воно кричить на відео "сожрали пацанов", тому, асфабадітеле ще і - канібали
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20.11.2025 12:30 Відповісти
Я так і не зрозумів- він їх покарав, чи нагородив таким чином? ))
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20.11.2025 13:52 Відповісти
Паравильно - нужно компенсировать потерю населения 🤣
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20.11.2025 14:35 Відповісти
Совет им да любовь!
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20.11.2025 14:53 Відповісти
кавказко-казачій командір пріказал іскупіть віну мєтодом совокуплєнія
в купєлі із грязі
це називається релігія побєдобєсія
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20.11.2025 15:25 Відповісти
гойда! все як у сорокіна.
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20.11.2025 17:01 Відповісти
Тепер зрозуміло як розмножуються москалі
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20.11.2025 17:06 Відповісти
русня ******** как моральные так и физические!
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20.11.2025 18:16 Відповісти
Дісантщікі
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20.11.2025 18:43 Відповісти
Ета адна із ісконних лапатних скрєп-гойдааааааааааааааааа...
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20.11.2025 18:44 Відповісти
Кавказьке козачество.
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21.11.2025 00:23 Відповісти
 
 