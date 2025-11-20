Командир 247-го Кавказького козачого полку ЗС РФ карає підлеглих за провину: "Бегом нах#й в яму! Бегом совокупляться друг с другом, бл#дь!". ВIДЕО

Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ЗС РФ показово знущався зі своїх підлеглих за якусь провину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами командирської екзекуції - офіцер роздягнув своїх солдатів догола, посадив у яму і наказав злягатися один з одним.

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"Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ЗС РФ роздів своїх солдатів догола, посадив у яму і змусив злягатися один з одним. Одне слово – козаки… Найсмішніше, що ці люди постійно обурюються, що на Заході засилля ЛГБТ і переслідують сексуальні меншини", - зазначає автор публікації.

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