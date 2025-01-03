Троє окупантів ґвалтують свого поплічника: "Подожди, я трусы сниму". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому троє військослужбовців армії Росії намагаються зґвалтувати свого поплічника, а ще один фільмує наругу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як жертва намагається чинити опір ґвалтівникам.
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Топ коментарі
+52 Sergei M ce156981
показати весь коментар03.01.2025 09:28
+40 Gary Grant
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+38 Анатолий Панасюк 108fa02f
показати весь коментар03.01.2025 09:24
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Будь ласка, зачекайте...
Саме тому кацапи є такими ярими гомофобами, доречі.
І це ще одна причина для них боятися та заперечувати гомосексуалізм. Бо, якщо його визнати, то прийдеться визнати, що росіяне підараси. 😁
Незря ж х#йло целует мальчиков в животик.
сигры-с''.
не разбираюсь (и нет желания) в этих делах, но ведь "для танго нужны двое" - значит п.доры по обе стороны процесса.. и любые отмазки пары пдрсов - это всего лишь отмазки... и не важно - то ли это кацапская "зона" с блатными и петухами, то ли кацапская "армия" с теми Акторами - какая в дупу разница..
"А каму какая разніца
У каво какая задніца"?
Нічого дивного тут немає. Рядові будні московитів.
Фу ***....ГЫДОТА
там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,
Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть,
кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -
хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,
хай музики грають:
Зоофiли - також люди,
най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
Як макаку москаль мiтив,
вiдпочиють геi (iнтернет-пошуковик: стаття
" россиянин изнасиловал стадо коз").
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-
" россиянин изнасиловал стадо коз").
Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик
(iнтернет-пошуковик: iнформацiю видалено)