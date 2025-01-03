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Троє окупантів ґвалтують свого поплічника: "Подожди, я трусы сниму". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє військослужбовців армії Росії намагаються зґвалтувати свого поплічника, а ще один фільмує наругу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як жертва намагається чинити опір ґвалтівникам.

Дивіться: Російський генерал Соболєв про погрозу сексуального насильства від "вагнерівців": "Только петухи могут фантазировать об анальном сексе с мужчиной". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова СЗР РФ Наришкін: "Духовно здоровому человеку страшно приезжать в Европу из-за огромного количества извращений". ВIДЕО

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Топ коментарі
+52
Не дарма їх підарами кличуть.
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03.01.2025 09:28
+40
Ета духовная скрєпа. Ета лінія самоідєнтєфікації нашєй нациі.(гундяєв)
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03.01.2025 09:26
+38
Тьфу, гидота!
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03.01.2025 09:24
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Нє - ну - з трусами - саме то! - чого він переимається?
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03.01.2025 09:23 Відповісти
Тьфу, гидота!
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03.01.2025 09:24 Відповісти
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03.01.2025 10:02 Відповісти
просто ридаю от смеха 🤣
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03.01.2025 11:57 Відповісти
Какая глубокая тема, кацапы с кацапа-мальчика сняли трусики.
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04.01.2025 10:35 Відповісти
Ето класіка - неонацісти распінающіє мальчіка в трусіках...
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04.01.2025 12:58 Відповісти
Гидота кацапська,тільки ядерний вогонь очистить планету від цієї мразі!
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03.01.2025 14:09 Відповісти
Яка гидота.Дождь десь мав репортаж про проституток,що на фронт к сваім їздять)Видно ці не цікавляться жінками ))
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03.01.2025 09:25 Відповісти
На Роісє культ жопорванства. Це у них спосіб принизити та підкорити, як на зоні, так в армії і в решті в цілому по життю.
Саме тому кацапи є такими ярими гомофобами, доречі.
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03.01.2025 09:31 Відповісти
Я це розумію) Лиш не розумію іншого))Як викликати ерекцію на мужика,щоб його там ,як кажете " опустити"?)))))
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03.01.2025 09:46 Відповісти
Ну у кацапів з цим норм.

І це ще одна причина для них боятися та заперечувати гомосексуалізм. Бо, якщо його визнати, то прийдеться визнати, що росіяне підараси. 😁
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03.01.2025 10:51 Відповісти
Тобто,вони латентні гомосексуалісти ,чи як там це називається?))
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03.01.2025 11:35 Відповісти
Ні. Вони активні підараси.
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03.01.2025 12:17 Відповісти
це інструмент для створення і утримання соціальної ієрархічної структури. шось схоже є у шимпанзе, коли вожак гвалтує молодих і настирних самців. тварини, короче.
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03.01.2025 09:50 Відповісти
Малочниє браття дружнєє в атаку пайдут!
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03.01.2025 09:26 Відповісти
Ета духовная скрєпа. Ета лінія самоідєнтєфікації нашєй нациі.(гундяєв)
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03.01.2025 09:26 Відповісти
Труси зняв, а хрестик?...
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03.01.2025 09:27 Відповісти
Так це ж невід'ємна частина їхньої "віри".
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03.01.2025 09:33 Відповісти
Не дарма їх підарами кличуть.
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03.01.2025 09:28 Відповісти
Навіщо ти так, може це пораненням вважається, ось і ранять себе по кругу. А взагалі їм не страшно, що новостворений *****, в першому ж бою усуне цих дебілів
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03.01.2025 10:46 Відповісти
А може йому сподобалось і він ще захоче .
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03.01.2025 12:13 Відповісти
рузге гидота
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03.01.2025 09:30 Відповісти
Вирішили перевірити - чи зможе він народити...
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03.01.2025 09:33 Відповісти
рузький мир ...він такий ...
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03.01.2025 09:36 Відповісти
Чи є світі істоти огидніщі за лаптеногіх?!
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03.01.2025 09:37 Відповісти
Піднімають на росії народжуваність. Але є ньюанс.....
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03.01.2025 09:38 Відповісти
Через жопу. В прямому і переносному.
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03.01.2025 10:08 Відповісти
На одного ''гамбурского пєтуха'' більше.
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03.01.2025 09:40 Відповісти
срусскіє - недонація гомосексуалістів, збоченців та ґвалтівників.
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03.01.2025 09:45 Відповісти
Слово збоченці - недоречне. RUSSISCHE SCHWEINE - доречно сказано.
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04.01.2025 10:39 Відповісти
За эту войну мир узнал настоящую русню, где гены переходят из поколения в поколение ещё за ваньку грозного.
Незря ж х#йло целует мальчиков в животик.
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03.01.2025 09:50 Відповісти
Занадто мало ще світ дізнався ! Не до всіх ще дійшло
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03.01.2025 10:23 Відповісти
ДИКУНИ... А всім "втуляють у вуха" про "народ-баганосец"!!!
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03.01.2025 09:52 Відповісти
Багноносець)))
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03.01.2025 10:41 Відповісти
если б солдатика не трахнули сослуживцы, его б трахнули солдаты нато.
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03.01.2025 10:52 Відповісти
Секс-ігри нації "зеков і вєртухаєв"...
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03.01.2025 09:53 Відповісти
Це дещо пояснює кількість орків, бажаючих йти на війну, попри свідоме розуміння всіх ризиків. Можливість повозюкатись в брудному підрильному кублі перевищує страхи. А за це ж іще платять!! Яка ж мерзота...
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03.01.2025 09:55 Відповісти
ООООООООООООО, полуничка під'їхала
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03.01.2025 09:56 Відповісти
Ну підари, шо тут говорити...
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03.01.2025 09:56 Відповісти
Карточный долг - дело чести
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03.01.2025 09:59 Відповісти
Анальний долґ више картачнаво!
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03.01.2025 12:34 Відповісти
Вони Європу називають-гейропа.А самі просто підари,збоченці і дикуни.
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03.01.2025 10:01 Відповісти
Нахера таку срань викладати................
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03.01.2025 10:02 Відповісти
Тепер згвалтований має повне право завалити своїх гвалтівників та здатися ЗСУ
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03.01.2025 10:02 Відповісти
Справедливости ради никакое-то это не изнасилование. Такс, ролевыес игры.
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03.01.2025 10:03 Відповісти
І для чого, однаково показали що вони з себе представляють. А головний герой, що потім розповідати буде
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03.01.2025 10:51 Відповісти
Так, все було по згодi та з радicним смiхом....😏😠 Яка гидота... Тьху!
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03.01.2025 11:13 Відповісти
ролевыес игры-с''.
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03.01.2025 12:36 Відповісти
Орки обділені увагою елітних овцейобів кадирова, то ж доводиться самосовокупляться🤣
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03.01.2025 10:05 Відповісти
А корейців ще не подогнали
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03.01.2025 10:52 Відповісти
Отак вони і розмножуються.
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03.01.2025 10:05 Відповісти
Слабенького очкарика знайшли. За згвалтування на таборі опускають, а можуть і забаранити
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03.01.2025 10:06 Відповісти
Цього разу , про баб Юльку промовчу.
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04.01.2025 10:40 Відповісти
хоч щось вони вже звільнили. і це успіх
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03.01.2025 10:10 Відповісти
Раніше був ти Сідором а тепер став підаром.
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03.01.2025 10:20 Відповісти
как раз тот случай, когда подходит фраза: "не смотрел, но осуждаю.."
не разбираюсь (и нет желания) в этих делах, но ведь "для танго нужны двое" - значит п.доры по обе стороны процесса.. и любые отмазки пары пдрсов - это всего лишь отмазки... и не важно - то ли это кацапская "зона" с блатными и петухами, то ли кацапская "армия" с теми Акторами - какая в дупу разница..
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03.01.2025 10:21 Відповісти
Ет точно. Как в чєстушкє пайоцца:
"А каму какая разніца
У каво какая задніца"?
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03.01.2025 12:39 Відповісти
Не дарма наші по всьому фронту орків підарами кличуть))
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03.01.2025 10:24 Відповісти
Пацанчики - онлифансщики
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03.01.2025 10:30 Відповісти
Ну так це така скрепа - гойда, ахлабистін закликав орків драти один одного в зад.
Нічого дивного тут немає. Рядові будні московитів.
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03.01.2025 10:35 Відповісти
Під@ри і є під@ри...
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03.01.2025 10:39 Відповісти
Надоть пушкена запретить! Ато начитаются и балують, пи*дарасы...
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03.01.2025 10:45 Відповісти
У кацапов и бабуинов ******** - это способ построения иерархии и поддержания субординации.
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03.01.2025 10:47 Відповісти
блеванул
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03.01.2025 10:51 Відповісти
кацап, йди додому тут водкі нєт!
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03.01.2025 11:31 Відповісти
Скрєпниє утєхі.
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03.01.2025 11:21 Відповісти
Посвящєніє в "русскіє"...
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03.01.2025 11:27 Відповісти
ну и кто ещё скажет что не все кацапы ********?!
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03.01.2025 11:42 Відповісти
Це у них завжди було і на https://www.youtube.com/watch?v=Z6PXY00R56Y вищих щаблях.
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03.01.2025 11:53 Відповісти
Гарри Поттер по роССийски
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03.01.2025 11:55 Відповісти
Совєт да любовь підори
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03.01.2025 12:14 Відповісти
Фронтова полуничка.
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03.01.2025 12:38 Відповісти
а вот и распятый малчик без трусикофф
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03.01.2025 12:41 Відповісти
це і є та гойда. гойда, то є скрепа у кацапів.
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03.01.2025 13:04 Відповісти
скрепненько. православненько. душевненько
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03.01.2025 13:14 Відповісти
Вроде интеллигентный ботан, а ругается так грязно.
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03.01.2025 14:08 Відповісти
Малєнького мальчіка в трусіках и футболкє ...
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03.01.2025 14:13 Відповісти
фу, стошнило...
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03.01.2025 15:01 Відповісти
Прочитав практично всі коментарі.Підтримую тих,хто очікує такий результат : 4 смерті,серед яких буде один самостріл)якщо опущений не какєтнічал)
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03.01.2025 15:02 Відповісти
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03.01.2025 17:09 Відповісти
ну якщо у них сцарь ***** . то подданиє поголовно гавномьоси хроніческіє
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03.01.2025 17:25 Відповісти
Как говорят НА ПАРАШЕ: "раз - не *******, а не раз - вааще не питарас"
Фу ***....ГЫДОТА
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03.01.2025 17:47 Відповісти
Гей-гоп! Шiдi-рiдi,
там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,
Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть,
кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -
хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,
хай музики грають:
Зоофiли - також люди,
най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
Як макаку москаль мiтив,
вiдпочиють геi (iнтернет-пошуковик: стаття
" россиянин изнасиловал стадо коз").
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-
" россиянин изнасиловал стадо коз").
Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик
(iнтернет-пошуковик: iнформацiю видалено)
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04.01.2025 11:06 Відповісти
Крутые русские мужики
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04.01.2025 14:32 Відповісти
 
 