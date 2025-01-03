Троє окупантів ґвалтують свого поплічника: "Подожди, я трусы сниму". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє військослужбовців армії Росії намагаються зґвалтувати свого поплічника, а ще один фільмує наругу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як жертва намагається чинити опір ґвалтівникам.

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