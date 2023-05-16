Російський генерал Соболєв про погрозу сексуального насильства від "вагнерівців": "Только петухи могут фантазировать об анальном сексе с мужчиной". ВIДЕО

Російський генерал і депутат-комуніст Держдуми РФ Віктор Соболєв назвав найманців ПВК "Вагнер" схильними до гомосексуальних стосунків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі у відповідь на погрози сексуальним насильством від трьох "вагнерівців".

"Я не буду коментувати слова найманців. Єдине, що хочу сказати це те, що своїм відео вони підтвердили, що у їх лавах більшість - "петухи". Адже тільки "петухи" можуть фантазувати про анальний секс з чоловіком", - сказав Соболєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кадирівці" про мобілізацію на війну в Україні росіян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: "На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу". ВIДЕО