Російський генерал Соболєв про погрозу сексуального насильства від "вагнерівців": "Только петухи могут фантазировать об анальном сексе с мужчиной". ВIДЕО
Російський генерал і депутат-комуніст Держдуми РФ Віктор Соболєв назвав найманців ПВК "Вагнер" схильними до гомосексуальних стосунків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі у відповідь на погрози сексуальним насильством від трьох "вагнерівців".
"Я не буду коментувати слова найманців. Єдине, що хочу сказати це те, що своїм відео вони підтвердили, що у їх лавах більшість - "петухи". Адже тільки "петухи" можуть фантазувати про анальний секс з чоловіком", - сказав Соболєв.
Топ коментарі
+74 витя назар
показати весь коментар16.05.2023 15:59
+43 Яр Холодний
показати весь коментар16.05.2023 16:25
+36 Дмитрий Маначин #193199
показати весь коментар16.05.2023 16:00
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Стара хохма на новий лад...
В Москве прокукарекав.
ГадюкингПетухинг
Нам то шо до этих взаимоотношений жабы с гадюкой, зачем оно нам?
https://news.mail.ru/society/56232473/?frommail=1&utm_partner_id=735
за то что шпилит он кукушку"
Свої азійські дикунські звички і інстинкти кацапи розвивають і застосовують нині в Україні.
Доречі, свій мат вони конкретно збираються офіціалізувати увівши у свій т.з. "русскій язик"...