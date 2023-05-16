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Російський генерал Соболєв про погрозу сексуального насильства від "вагнерівців": "Только петухи могут фантазировать об анальном сексе с мужчиной". ВIДЕО

Російський генерал і депутат-комуніст Держдуми РФ Віктор Соболєв назвав найманців ПВК "Вагнер" схильними до гомосексуальних стосунків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі у відповідь на погрози сексуальним насильством від трьох "вагнерівців".

"Я не буду коментувати слова найманців. Єдине, що хочу сказати це те, що своїм відео вони підтвердили, що у їх лавах більшість - "петухи". Адже тільки "петухи" можуть фантазувати про анальний секс з чоловіком", - сказав Соболєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кадирівці" про мобілізацію на війну в Україні росіян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!". ВIДЕО

Російський генерал Соболєв про погрозу сексуального насильства від вагнерівців: Только петухи могут фантазировать об анальном сексе с мужчиной 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: "На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу". ВIДЕО

Автор: 

секс (114) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+74
Высокие у них отношения
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16.05.2023 15:59
+43
Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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16.05.2023 16:25
+36
Нарешті вони знайшли спільну тему для обговорення. )
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16.05.2023 16:00
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Высокие у них отношения
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16.05.2023 15:59 Відповісти
Это заигрывание...
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16.05.2023 16:03 Відповісти
рівень мислення пєтухів з першого відео рівен 0! бо з чим вони зібралися ідти воювати з пєдо-гєнєралісімусом? вони ж зброю отримують не з повітря, а від міністерства нападу, де працює той самий пєдо-гєнєралісімус! корочше кажучи, пєдікі з першого відео, просто хочуть вступити в анальний звʼязок з пєдіком з останнього
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16.05.2023 16:17 Відповісти
Да ,это очень смешно ,ржу с них немогу ,конечно ,еслиб небыло так грусно.
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16.05.2023 17:55 Відповісти
Какой же солдат не мечтает спать с генералом?...
Стара хохма на новий лад...
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16.05.2023 16:23 Відповісти
Это прилюдия
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16.05.2023 16:37 Відповісти
Брачные игры
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17.07.2023 01:41 Відповісти
Глобоидальная анальная фиксация...
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16.05.2023 16:06 Відповісти
Не совсем высокые бро,а так гдэ то ниже пояса с сзадэ
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16.05.2023 16:21 Відповісти
Це все, що потрібно знати про рівень їх генералів
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16.05.2023 16:22 Відповісти
весна однако...
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16.05.2023 16:35 Відповісти
Інтелігенція. **** ***....
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16.05.2023 16:56 Відповісти
"Чем выше любовь, тем ниже поцелуи"
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16.05.2023 17:31 Відповісти
Петух ответил петуха.
В Москве прокукарекав.
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16.05.2023 15:59 Відповісти
Какой росийский воен будь, но все равно его *****
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16.05.2023 15:59 Відповісти
Даа, млять, -Санта Барбара відпочиває...
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16.05.2023 16:00 Відповісти
Нарешті вони знайшли спільну тему для обговорення. )
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16.05.2023 16:00 Відповісти
Шикаррррно. От.....те друг друга и самое главное - отье...сь от Украины.
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16.05.2023 16:01 Відповісти
Це ідеологія русскага миру, чи що це таке? Вони постійно говорять про сексуальне насильство над чоловіками.
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16.05.2023 16:01 Відповісти
сптрана підарів - роSSiя!
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16.05.2023 16:01 Відповісти
Пєтушиниє боі в запарєбрікавай пєтушарнє-вєсєлуха тока начінаєца...
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16.05.2023 16:03 Відповісти
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16.05.2023 16:03 Відповісти
давай, хер-генерал, зчепись з Пригожиним, доведи, що ти не півень. Як казали дитячі провокатори в дитинстві "а от і не поб'єтися", сподіваюся, що зчепитися.
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16.05.2023 16:03 Відповісти
болеем за обе команды!!! ))
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16.05.2023 16:05 Відповісти
кувалди їм в жопу! )))
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16.05.2023 16:34 Відповісти
далi буде..... )
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16.05.2023 17:35 Відповісти
пєтух пєтуха відєть здалєка
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16.05.2023 16:06 Відповісти
Продавцы попкорна озолотятся на этом конфликте.
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16.05.2023 16:06 Відповісти
Та коли ж вони вже від образ перейдуть до дій! Тільки обіцяють..вже начасі бої між своїми угруповуваннями влаштовувати..прям на червоній площі! Хто програє - того до мавзолею...путю суддею, може і його прихріначать..
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Жосткий Жабо-Гадюкинг Петухинг
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Пєтухі бранятса только тєшатса.
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16.05.2023 16:08 Відповісти
Похоже на сексуальную прелюдию. Жестко друг друга пообзывают, поборются для виду, потом сольются в любовном экстазе.

Нам то шо до этих взаимоотношений жабы с гадюкой, зачем оно нам?
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16.05.2023 16:09 Відповісти
ролевые игры
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16.05.2023 16:11 Відповісти
Как мужик генералов прокормил - читал, будет любопытно глянуть, как мужик генералов е#ал. Вот он, секрет спасения расии. Чтобы расию спасти, нужно в##б@ть генерала на красной площади. ...би генералов, спасай расию.
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16.05.2023 16:25 Відповісти
Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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16.05.2023 16:25 Відповісти
А ведь надо было сразу идти в кремль выгонять престарелых *********, а они поперлись в Украину. Враг народа в кремле.
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16.05.2023 16:27 Відповісти
Кацапи, вам є чим зайнятися. Зваліть з України і петруште один одного. Це так скрєпно.
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16.05.2023 16:30 Відповісти
кацапня… а якщо тому кого іпуть це подобається? Тоді це акт задоволення і ви всі пітараси в доброму сенсі цього слова? В кацапів все зводиться до гомосятини-підарастична нація.
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16.05.2023 16:30 Відповісти
в курнику переполох )))
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16.05.2023 16:31 Відповісти
А посилання на новину можна? Gogle такого не знає....
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16.05.2023 16:32 Відповісти
ПЕтухів трахнули!
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16.05.2023 16:32 Відповісти
весело в русском ********** только ****** не учли одного: войну им не выиграть, следовательно, назад они не приползут
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16.05.2023 16:33 Відповісти
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16.05.2023 16:34 Відповісти
"Только петухи могут фантазировать об анальном сексе с мужчиной, кувалда мне в жопу" - сказал соболев )))
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16.05.2023 16:36 Відповісти
одні кончені щось бовкнули, інші відповіли..., навіщо це нам, яке нам діло до цих жабогадючних відносин...
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16.05.2023 16:37 Відповісти
Душевно і с аганьком! Молоді пєтушари образилися на матьорава пєтушату-комуняку Москальський тріжди ардєнаносний атряд ВС РФ "Галубая устріца" з радістю апустіт і Шойгу і Гєрасімава в прямому ефірі ... Оце так "скрєпи скрєпнийє", люба-дорога пасматрєть ...
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16.05.2023 16:38 Відповісти
Ждьом с нетерьпеньем выступление группы на Красной площаде!
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16.05.2023 16:45 Відповісти
Отлично. Больше треша,больше жести. Перегрызите там друг друга падлы вонючие))
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16.05.2023 16:47 Відповісти
є ще одна прикольна тема по стёбу, для тих хто на парашне мило може зайти ))) там відкрили опрос по поводу пропозиції ***** "піанєров" відродити. довго вже висить. й останнім пунктом стоїть "ваш вариант" )) я вже туди накидав кучу достойних варіантів во славу мєлкого ***** ))))
https://news.mail.ru/society/56232473/?frommail=1&utm_partner_id=735
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16.05.2023 16:54 Відповісти
підари.значить таки підтвердилось на самому високому рівні.
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16.05.2023 16:55 Відповісти
Армія півнів та підарів)))
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16.05.2023 16:58 Відповісти
Якщо ви почитаєте спогади іноземців про Московщину 16-17 ст.ст.,там теж панувала скрепна анально-жопна тематика,як і зараз.Іноземці тоді були шоковані цим. кажуть і сам Прігожин на зону потрапив з "поганою" статтею,тому до нього й тягнуться русскіє пєтухі....
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16.05.2023 17:06 Відповісти
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16.05.2023 17:17 Відповісти
А как же путинХуйло?его очело уже не в трение?
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16.05.2023 17:25 Відповісти
"Кукушка долбит петуха
за то что шпилит он кукушку"
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16.05.2023 17:38 Відповісти
Так бы и сказал, что вагинеровцы прАтивные
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16.05.2023 17:49 Відповісти
А Киркоров будет участвовать?
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16.05.2023 17:50 Відповісти
У него колготки порвались.
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16.05.2023 18:16 Відповісти
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16.05.2023 18:26 Відповісти
Агресивний гомосексуалізм це невідємна частина москальської "культури". Як і у приматів, це спосіб встановлення соціальної ієрархії серед самців в москальській зграї.
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16.05.2023 19:31 Відповісти
У кацапів ці збочення у крові і в генах, успадковане від їхніх монгольських азійських предків. Весь московсько-кацапський мат як у азіатів базується на сексуальному насиллі протиприроднім шляхом, навіть над рідною мамою. Про це, зокрема, згадував Грушевський, обгрунтовуючи, що Українці (русичі) і московити (кацапи) не "єдіний народ". Українська лайка не містить згадок про статеві органи і їх використання насильницьким і протиприроднім шляхом. (Сто чортів тобі у печінку! Хай вам грець! Шляк би тебе трафив! Дідько б тебе взяв! Трясця! Щоб тобі зранку чарка не приснилася! )
Свої азійські дикунські звички і інстинкти кацапи розвивають і застосовують нині в Україні.
Доречі, свій мат вони конкретно збираються офіціалізувати увівши у свій т.з. "русскій язик"...
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16.05.2023 20:51 Відповісти
Не азійський тип, а фіноугорський, уральский. Андрофаги всім цим займалися і звісно канібалізмом
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16.05.2023 21:55 Відповісти
раССеяне - генетические ******, так как через жопу зачатые. И вообще на раССее всегда все через жопу и разговоры только об это Ублюдки, козлища, андрофаги, ******, чепушилы, шляпы, березовые обезьяны.... все это этническое название мраZZиянских кацапов.
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16.05.2023 21:36 Відповісти
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16.05.2023 22:35 Відповісти
Мне понравилось название вкладки в лисе - "Секс на Красной площади..."
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16.05.2023 21:51 Відповісти
Кацапи романтіки задніприводні, така в них героїчна країна 😄
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16.05.2023 21:52 Відповісти
..а что зэки уже и обслугу аленя имеют . Мать перемать- скоро на всех экранах мо мокшании будут сэкасиГ транслировать как соболя и в хвост и в шею будут иметь
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16.05.2023 21:54 Відповісти
всіх руцьких хенералів пора іпать в опу. чим раньше зеки-вагнер це поймуть - тим краще для них.
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17.05.2023 07:39 Відповісти
Эротоманы там отднако
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17.05.2023 20:50 Відповісти
Петух обвиняет петухов шо они петухи
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17.07.2023 01:39 Відповісти
 
 