"Вагнерівці" погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: "На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу". ВIДЕО

Заява російського генерала і депутата Держдуми РФ Віктора Соболєва про юридичний статус "вагнерівців" не на жарт розлютила усіх причетних. Зокрема, безпосередньо найманців-"вагнерівців", власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та роздратувала членів російської партії ЛДПР і особисто Рамзана Кадирова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соболєв, зокрема, заявив, що російським мобілізованим, які вирішать покинути частини і поповнити лави ПВК "Вагнер, згідно з російським законодавством, загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

"Є низка законів, які забороняють мобілізованим самовільно залишати частини, і за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність. Якщо мобілізовані потрапили в частини, нехай будуть у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин і кримінально карають за це - від 10 до 15 років", - сказав Соболєв у коментарі одному із тelegram-каналів.

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Вже зовсім скоро у мережі з'явилося відео, на якому троє "вагнерівців" погрожують прийти на Червону площу у Москві та для захисту російського народу застосувати свою таємну зброю проти Соболєва - "отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу".

"Мы бойцы из под Бахмута. Я мобилизованный. Я боец ЧВК "Вагнер". Я заключенный, который пришел в ЧВК "Вагнер". Мы хотим сказать депутату Соболеву: "Если ты, пид#р, будешь совать свой нос, и страна из-за таких пид#ров, как ты, проиграет войну, мы придем на Красную площадь и чтобы защитить свой народ - росиян, отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу", - кажуть окупанти на відео.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтримав своїх підлеглих і теж у словах не стримувався та заявив, що Соболєв - це "бздила картонная".

"По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в "Вагнер", их надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо самого проверить. Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый", - заявив він.

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Пригожина та "вагнерівців" підтримали "нащадки" Жириновського в Держдумі - член думської фракції Василь Власов офіційно звернувся з листом до своєї колеги по Держдумі РФ Валентини Терешкової з проханням "принять соответствующее решение" стосовно Соболєва.

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Генерала російської армії Соболєва начебто розкритикував і його колега - генерал-поковник Рамзан Кадиров. Заява Кадирова опублікована у соцмережах.

Кадиров називає заяву Соболєва ганьбою для армії та нагадує йому, що саме він поставив під сумнів правильність слів "чеченского лидера о необходимости денацификации и демилитаризации Польши".

"Я натыкаюсь на некоторые офицерские комментарии к моим заявлениям, которые можно сравнить с позой страуса. Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой при таком сценарии. Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа?

Или кто с мечом к нам придёт, тот с мечом спокойненько уйдёт? Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства", - зазначає генерал-полковник Кадиров.

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