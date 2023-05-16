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"Вагнерівці" погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: "На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу". ВIДЕО

Заява російського генерала і депутата Держдуми РФ Віктора Соболєва про юридичний статус "вагнерівців" не на жарт розлютила усіх причетних. Зокрема, безпосередньо найманців-"вагнерівців", власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та роздратувала членів російської партії ЛДПР і особисто Рамзана Кадирова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соболєв, зокрема, заявив, що російським мобілізованим, які вирішать покинути частини і поповнити лави ПВК "Вагнер, згідно з російським законодавством, загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

"Є низка законів, які забороняють мобілізованим самовільно залишати частини, і за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність. Якщо мобілізовані потрапили в частини, нехай будуть у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин і кримінально карають за це - від 10 до 15 років", - сказав Соболєв у коментарі одному із тelegram-каналів.

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Вже зовсім скоро у мережі з'явилося відео, на якому троє "вагнерівців" погрожують прийти на Червону площу у Москві та для захисту російського народу застосувати свою таємну зброю проти Соболєва - "отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу".

"Мы бойцы из под Бахмута. Я мобилизованный. Я боец ЧВК "Вагнер". Я заключенный, который пришел в ЧВК "Вагнер". Мы хотим сказать депутату Соболеву: "Если ты, пид#р, будешь совать свой нос, и страна из-за таких пид#ров, как ты, проиграет войну, мы придем на Красную площадь и чтобы защитить свой народ - росиян, отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу", - кажуть окупанти на відео.

Дивіться також: Пригожин прогнозує Росії солдатські бунти: "Когда русский солдат поймет, что происходит - порвет жопу на фашистский знак виновным". АУДIО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтримав своїх підлеглих і теж у словах не стримувався та заявив, що Соболєв - це "бздила картонная".

"По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в "Вагнер", их надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо самого проверить. Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый", - заявив він.

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Пригожина та "вагнерівців" підтримали "нащадки" Жириновського в Держдумі - член думської фракції Василь Власов офіційно звернувся з листом до своєї колеги по Держдумі РФ Валентини Терешкової з проханням "принять соответствующее решение" стосовно Соболєва.

Вагнерівці погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу 01

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Генерала російської армії Соболєва начебто розкритикував і його колега - генерал-поковник Рамзан Кадиров. Заява Кадирова опублікована у соцмережах. 

Кадиров називає заяву Соболєва ганьбою для армії та нагадує йому, що саме він поставив під сумнів правильність слів "чеченского лидера о необходимости денацификации и демилитаризации Польши".

"Я натыкаюсь на некоторые офицерские комментарии к моим заявлениям, которые можно сравнить с позой страуса. Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой при таком сценарии. Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа?
Или кто с мечом к нам придёт, тот с мечом спокойненько уйдёт? Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства", - зазначає генерал-полковник Кадиров.

Вагнерівці погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Власник ПВК "Вагнер" Пригожин про ситуацію в Бахмуті: "Противник занял тактические высоты. Это - постепенное окружение города". ВIДЕО

Автор: 

Жириновський Володимир (218) Кадиров Рамзан (527) КПРФ (27) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+35
Так вон оно какие методы защиты рузгоязычных. ******** в жопу- значит защитить. Поняли дамбасяне? А вы как думали вас будут *защищать*?
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16.05.2023 13:58
+32
Підтримую обидві сторони у цьому конфлікті!
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16.05.2023 13:59
+29
Під…ри обіцяють трахнути під…ра - а через секунду вони будуть верещати що воюють проти гейропи. Вершина дибілізму
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16.05.2023 13:58
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Бояться, що їм впаяють срок за "пропаганду ЛГБТ"?
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16.05.2023 14:11 Відповісти
Как по мне, все в этом паучьем гнезде срежиссировано и обеспечено актерским составом) Включая вопли Пригожина. Хлеб и зрелища - вечный постулат). Расеянчеков якобы разделяют, но строго в одной дирекции)
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16.05.2023 14:16 Відповісти
Анальная фиксация во всех заявлениях. Прямо какая-то пропаганда ЛГБТ! Убогие…
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16.05.2023 14:19 Відповісти
То все фігня, хто кого і куда, але якісь зеки, малограмотний ослойоб, доречі різав тих же кацапських солдатів, погрожують генералам і депутатам. **** кончена помийка
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16.05.2023 16:25 Відповісти
Хто вважає, що "отъ#бат в жопу" - то не скрєпно.
Півнем законтачєнним на росії вважається той, кого, а не той, хто.
Такі от подвійні стандарти.
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16.05.2023 13:55 Відповісти
це як в анегдоті:

- ти ї..ав підараса?
- ні. але я ї..ав одного мужика..., а той ї..ав підараса.

але я про інше хочу сказати:
буду паруцки...

если для защиты народа нужно неких граждан ипать в жо пу, то фраза "есть такая работа, родину защищать" начинает играть новыми красками...
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16.05.2023 14:20 Відповісти
👏👏👏🤣🤣🤣
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16.05.2023 14:55 Відповісти
Я вважаю,це лайк👍Гори засрашка. Пердольте один одного в сраки. Здохніть всі.
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16.05.2023 13:56 Відповісти
Так вон оно какие методы защиты рузгоязычных. ******** в жопу- значит защитить. Поняли дамбасяне? А вы как думали вас будут *защищать*?
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16.05.2023 13:58 Відповісти
Під…ри обіцяють трахнути під…ра - а через секунду вони будуть верещати що воюють проти гейропи. Вершина дибілізму
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16.05.2023 13:58 Відповісти
бойові підараси кремля!

бойові загони вівцейопів на їх фоні виглядають нехай і не білими... але де-що пухнастими...
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16.05.2023 14:25 Відповісти
Переходьте до діла а то погрози якось не гріють .
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16.05.2023 13:59 Відповісти
Підтримую обидві сторони у цьому конфлікті!
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16.05.2023 13:59 Відповісти
О , це діло. Чекаєм шоу
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16.05.2023 14:01 Відповісти
Так рускіє орангутанги ще будуть когось називати підарами ? Для них за щастя трахнути навіть старого депутата і привселюдно на їхньому головному кладовищі .
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16.05.2023 14:02 Відповісти
Ще у 16-18 сторіччі маса західних мандрівників відмічала наявність у московитів та розповсюдженість по Московії чоловічого гомосексуалізму та снохатства (сексу між батьком чоловіка та невісткою)! А так багато цьому приділяють на росТВ та у роССійських ЗМІ саме тому, що У КОГО ЩО БОЛИТЬ - ТОЙ ПРО ТЕ Й ГОВОРИТЬ!
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16.05.2023 14:08 Відповісти
Як вірно підмітив Казанський - саме рашисти, які з кожного свого отвору волають про "просиченість Заходу" гомосексуалізмом, завжди жадають комусь щось своє запхати у дупу. Виходить що саме на Московії (т.з. "роССії") найбільша концентрація підерастів та присутнє наймасовіше бажання зайнятися сексом з особою власної статі неприроднім способом!
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16.05.2023 14:04 Відповісти
*** но это уже парадокс,русня орет во всю пасть про геев и гейскую Европу,но постоянно хочет ******* мужика в жопу или дать в рот.Что вы понимаете в гействе,вот на западе геи не скрепные,а вот на расеи ***** друга в жопу это скрепно,чисто по русски по мужски отгатить кореша в дымоход нет вообще никаких проблем,а потом можна и в церкву сходить
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16.05.2023 14:04 Відповісти
Близьке майбутне, багаття десь у московії, дитинча запитує - батько, а як ти захищав "родіну"?? я й''ав в жопу п''рів!!!
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16.05.2023 14:05 Відповісти
а приговор приведут в исполнение на лобковом месте (бывшем лобном) ))))
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16.05.2023 14:05 Відповісти
У мацковской наридной рецпублики очко напряглось)))
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16.05.2023 14:06 Відповісти
Так в чём дело, пацан сказал пацан сделал. Вперёд в москву, соболева за шиворот и на красную площадь, и ..... его. Или вы чепушилы? А может вы петухи, как ваш пригожин?
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16.05.2023 14:06 Відповісти
Де ж ти бачив рашиста, особливо того який більше за інших рве натільник та горлянку за "роССійський мир", що відповів би за свій базар та робив щось відповідно висловлюванню "пацан сказав - пацан зробив". В них УСЕ НАВПАКИ - сказав одне, а зробив протилежне!
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16.05.2023 14:14 Відповісти
пита*асы разбушевались)
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16.05.2023 14:07 Відповісти
Армия петухов. Тьху ***. не поймешь они друг друга наказывают или поощряют. Если один мужик *бед другого в ж***пу то кто получает удовольствие а кто наказание?
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16.05.2023 14:08 Відповісти
та давайте вже піздуйте до дому і їбіть там все що рухається
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16.05.2023 14:09 Відповісти
соболєву якщо хоче зберегти дупу треба вже зараз звертатися до ЦРУ, бо фсб може не пошкодувати і віддати зекам на втіху )
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16.05.2023 14:10 Відповісти
Лайкнул чей-то пост или фотку с осуждением войны или за мир - 2 года колонии, угрожаешь депутату госдуры смертью или сексуальным насильством - патриот, защитник родины !?
Это всё, что надо знать про законность и мораль кацапстана.....
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16.05.2023 14:11 Відповісти
Их нравьі...
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16.05.2023 14:12 Відповісти
А ці заяви підпадають під кацапський закон про "заборону пропаганди ЛГБТ"?
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16.05.2023 14:12 Відповісти
Як виключення, з метою та у разі захисту від екзистенціальної загрози РФ.
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16.05.2023 14:23 Відповісти
З одного боку там закон проти пропаганди гомосексуалізма, а з іншого половина російського чоловічого населення пропонує іншій половині в гомосексуальні відносини.
Там культ гомосятіни який-сь - ось навіщо там такі закони приймають. У них без гей-парадів підари всі на виду.
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16.05.2023 14:13 Відповісти
ГЕНЕРАЛ+ПОКОЙНИК РАМЗАН КАДЫРОВ ДЫРОВ!Угрожает попу лизующему путинуХуйлу!?Всё процесс пошол поРаше КИРДЫК!!!
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16.05.2023 14:13 Відповісти
У мене в принципі пеніс не встав би на чоловічу жопу.

А як з цим у духовних кацапів?
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16.05.2023 14:15 Відповісти
У них это работает по-другому: у нас - на прекрасное, у них - на ужасное....
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16.05.2023 14:17 Відповісти
С каких пор Кадыров стал генерал-полковником?
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16.05.2023 14:17 Відповісти
Недавно стал.
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16.05.2023 15:52 Відповісти
пєтухі взбунтовалісь!
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16.05.2023 14:18 Відповісти
При СС був такий собі садист та вбивця Дірлевангер. Його за статеві злочини судили, навічно вигнали з СС. Однак з початком війни був повернутий, очолив зеків-есесманів і "боровся з партизанами" в Росії,Білорусі, Польщі. За масові вбивства в Варшаві його ягд-команду ліквідували а самого перевели у ваффен СС комбригади. Його завжди прикривав заст.Гіммлера, однополчанин по війні 1914 року, воювали разом в Україні та Румунії. Взимку 1945 року його бригада кинула фронт, і утекла. Знову розформована, а його посадили в концтабір, а ппо війні його розтерзали в таборі охоронники-поляки. Так що Женька не одинокий "корабель". В нього були попередники, недарма ж назвали себе імям улюбленого композитора біснуватого Адольфа.
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16.05.2023 14:19 Відповісти
Ану давайте, а ми подивимось.
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16.05.2023 14:19 Відповісти
Не моє, але дуже сподобалося.
-Пап а расскажи что-нибудь интересное про войну
-Ну поймали мы один раз генерала и всем отрядом его...
-А так разве можно с пленными?
-Он не пленный, он наш.
(с.) Кабачек
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16.05.2023 14:23 Відповісти
А жирик ******** такі покарання, часто пускав чужого дятла в своє дупло
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16.05.2023 14:27 Відповісти
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16.05.2023 14:30 Відповісти
Ось коли це зроблять , тоді нехай і говорять
а то пістеть кожен вміе
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16.05.2023 14:31 Відповісти
"И чтобы защитить свой народ нам придется от...брать тебя в жопу" якесь дуже дивне уявлення про захист. А чим це допоможе?
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16.05.2023 14:31 Відповісти
Сами называют его п*даром и сами же грозят его в**бать. А они не задумывались, что так ему только понравится?
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16.05.2023 14:34 Відповісти
да ,******** в жопу на красной площади - это зачёт!
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16.05.2023 14:34 Відповісти
...и советчиков немало
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16.05.2023 17:22 Відповісти
"Вагнерівці" погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: "На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты Джерело:
БОЙОВІ ПЄТУХІ ПРИГОЖИНА 😆
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16.05.2023 14:34 Відповісти
"и чтобы защитить свой народ - росиян, отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу"

угрозы анонимных п.расов в масках = суть и мораль русского мира.
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16.05.2023 14:39 Відповісти
от**ать то кАньЄшно треба, але для цього треба залишитись живими. А увас підорів шанси нульові
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16.05.2023 14:39 Відповісти
Отє....ть в жопу, скрєпа однако.
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16.05.2023 14:39 Відповісти
Еще Черчиль говорил- "В будущем, ****** из рашки будут называть себя антигеями мира"
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16.05.2023 14:42 Відповісти
Интересно наблюдать за голубыми разборками рашистских **********. Сритесь побольше рашисты нам в Украине это очень нравится.
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16.05.2023 14:59 Відповісти
Вагнеровцы: Пригожин научил нас не стесняться своих чл*нов. Особенно учитывая их размер…
Соболев: Да, я вижу. Пригожин хорошо вас обучил!
Вагнеровцы: Они становятся больше когда мы выходим на красную площадь.
Соболев: хммм)))
Вагнеровцы: Иногда мы передёргиваем их на красной площади так яростно, что повреждаем кожу на них!
Соболев: Я знаю способ при котором кожа не повредится. Мне его Владимир Владимирович однажды показал.
Вагнеровцы: Ты покажешь нам?
Соболев: (достаёт вазелин) Всегда рад!))
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16.05.2023 15:00 Відповісти
Интеллектуальный потенциал страны без какого-либо будущего.p
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16.05.2023 15:05 Відповісти
странно, но если они хотят ******* депутата в жопу, то получается что ****** они сами, а не депутат?
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16.05.2023 15:09 Відповісти
Їх всіх помирить кабздон.
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16.05.2023 15:14 Відповісти
Оригінальний спосіб "защітіть народ"...
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16.05.2023 15:33 Відповісти
і одне одного можете для розминки
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16.05.2023 15:33 Відповісти
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16.05.2023 15:42 Відповісти
"У русских жопа - это образ жизни.

И делается все через неё!

Всё жопой чувствуют,

всех в жопу посылают,

все через жопу делают дела.

Как банный лист

Все к жопе прилипают,

пока их жизнь за жопу не взяла",

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?

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16.05.2023 15:48 Відповісти
Я в принципі згоден з цими орками, генерал соболєв це підор
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16.05.2023 15:49 Відповісти
А может Соболев этого и добивается?
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16.05.2023 15:51 Відповісти
В жопу - так это Соболев обожает )))
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16.05.2023 15:53 Відповісти
у кабздона намечается гей вечеринка
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16.05.2023 15:53 Відповісти
Эти пацаны не шутят, они уже натренированные.
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Как это по русски выразили вагнеровцы..аплодирую..токо забыли и обоссать напомню..не в падлу.
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16.05.2023 16:13 Відповісти
Не, ну это гойда. И демократия по российски - можно иметь разное мнение, но тебя за это мнение тоже могут поиметь.
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16.05.2023 16:26 Відповісти
а ось і не виє....биш у сраку на красівой площи у мацкві, тому що зассиш.
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16.05.2023 16:32 Відповісти
а для ларчик-то просто открывался....
- оказывается, чтобы защитить на рОт-победителя, на Московии нужно всего лишь отъ#бать одного из них, в жопу... умом дебилов не понять
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16.05.2023 16:34 Відповісти
Я так понял , они ибут только на красной площади , заблудились глиномесы ?
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16.05.2023 16:47 Відповісти
Дедушку ленина хоть прикройте одеялом перед этим.
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16.05.2023 16:56 Відповісти
Pornhub якийсь
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16.05.2023 17:12 Відповісти
А почему лапти попрятали морды. Видимо боятся что все узнают кто в расейской армии занимается мужеложеством.
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16.05.2023 17:34 Відповісти
мілиє бранятся - толька тєшатся
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16.05.2023 19:43 Відповісти
Занимательная зоология
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17.07.2023 01:37 Відповісти
 
 