"Вагнерівці" погрожують російському генералу, депутату держдуми Соболєву розправою: "На Красной площади отъ#бем тебя и таких, как ты, в жопу". ВIДЕО
Заява російського генерала і депутата Держдуми РФ Віктора Соболєва про юридичний статус "вагнерівців" не на жарт розлютила усіх причетних. Зокрема, безпосередньо найманців-"вагнерівців", власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та роздратувала членів російської партії ЛДПР і особисто Рамзана Кадирова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соболєв, зокрема, заявив, що російським мобілізованим, які вирішать покинути частини і поповнити лави ПВК "Вагнер, згідно з російським законодавством, загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.
"Є низка законів, які забороняють мобілізованим самовільно залишати частини, і за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність. Якщо мобілізовані потрапили в частини, нехай будуть у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин і кримінально карають за це - від 10 до 15 років", - сказав Соболєв у коментарі одному із тelegram-каналів.
Вже зовсім скоро у мережі з'явилося відео, на якому троє "вагнерівців" погрожують прийти на Червону площу у Москві та для захисту російського народу застосувати свою таємну зброю проти Соболєва - "отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу".
"Мы бойцы из под Бахмута. Я мобилизованный. Я боец ЧВК "Вагнер". Я заключенный, который пришел в ЧВК "Вагнер". Мы хотим сказать депутату Соболеву: "Если ты, пид#р, будешь совать свой нос, и страна из-за таких пид#ров, как ты, проиграет войну, мы придем на Красную площадь и чтобы защитить свой народ - росиян, отъ#бать тебя и таких, как ты, в жопу", - кажуть окупанти на відео.
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтримав своїх підлеглих і теж у словах не стримувався та заявив, що Соболєв - це "бздила картонная".
"По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в "Вагнер", их надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо самого проверить. Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый", - заявив він.
Пригожина та "вагнерівців" підтримали "нащадки" Жириновського в Держдумі - член думської фракції Василь Власов офіційно звернувся з листом до своєї колеги по Держдумі РФ Валентини Терешкової з проханням "принять соответствующее решение" стосовно Соболєва.
Генерала російської армії Соболєва начебто розкритикував і його колега - генерал-поковник Рамзан Кадиров. Заява Кадирова опублікована у соцмережах.
Кадиров називає заяву Соболєва ганьбою для армії та нагадує йому, що саме він поставив під сумнів правильність слів "чеченского лидера о необходимости денацификации и демилитаризации Польши".
"Я натыкаюсь на некоторые офицерские комментарии к моим заявлениям, которые можно сравнить с позой страуса. Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой при таком сценарии. Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа?
Или кто с мечом к нам придёт, тот с мечом спокойненько уйдёт? Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства", - зазначає генерал-полковник Кадиров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Півнем законтачєнним на росії вважається той, кого, а не той, хто.
Такі от подвійні стандарти.
- ти ї..ав підараса?
- ні. але я ї..ав одного мужика..., а той ї..ав підараса.
але я про інше хочу сказати:
буду паруцки...
если для защиты народа нужно неких граждан ипать в жо пу, то фраза "есть такая работа, родину защищать" начинает играть новыми красками...
бойові загони вівцейопів на їх фоні виглядають нехай і не білими... але де-що пухнастими...
Это всё, что надо знать про законность и мораль кацапстана.....
Там культ гомосятіни який-сь - ось навіщо там такі закони приймають. У них без гей-парадів підари всі на виду.
А як з цим у духовних кацапів?
-Пап а расскажи что-нибудь интересное про войну
-Ну поймали мы один раз генерала и всем отрядом его...
-А так разве можно с пленными?
-Он не пленный, он наш.
(с.) Кабачек
а то пістеть кожен вміе
БОЙОВІ ПЄТУХІ ПРИГОЖИНА 😆
угрозы анонимных п.расов в масках = суть и мораль русского мира.
Соболев: Да, я вижу. Пригожин хорошо вас обучил!
Вагнеровцы: Они становятся больше когда мы выходим на красную площадь.
Соболев: хммм)))
Вагнеровцы: Иногда мы передёргиваем их на красной площади так яростно, что повреждаем кожу на них!
Соболев: Я знаю способ при котором кожа не повредится. Мне его Владимир Владимирович однажды показал.
Вагнеровцы: Ты покажешь нам?
Соболев: (достаёт вазелин) Всегда рад!))
И делается все через неё!
Всё жопой чувствуют,
всех в жопу посылают,
все через жопу делают дела.
Как банный лист
Все к жопе прилипают,
пока их жизнь за жопу не взяла",
Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.
В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
- оказывается, чтобы защитить на рОт-победителя, на Московии нужно всего лишь отъ#бать одного из них, в жопу... умом дебилов не понять