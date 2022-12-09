"Кадирівці" про мобілізацію на війну в Україні росіян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, де два "кадирівці" розповідають, що охоче підтримують мобілізацію на війну в Україні росіян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кадирівці" запевняють, що такі люди знадобляться їм на війні.
"Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!", - кажуть на записі окупанти.
Дата і місце такої заяви "кадирівців" невідомі.
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Топ коментарі
+51 Михайло Гальків
показати весь коментар09.12.2022 13:32
+38 дмитрий #513526
показати весь коментар09.12.2022 13:31
+37 Leshek
показати весь коментар09.12.2022 13:31
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А от чмобіки "поцілують ікону" без проблем.
Був відео сюжет, де бідолашну тварину посадили у рюкзак до піхотинця чи прикордонника і типу разом бігають по полях.
Упороті на всю макітру!
А взагалі вони хоч служили строкову службу? Багато де пишуть що їх до служби в армії не призивають
Це тільки в кацапів можуть із 100500% впевненістю розказувати про кадирівців у Бахмуті, демонструючи фото воїнів із батальйону ім. Дудаєва.
І я не про те, що з фото щось кажуть.
Росия разлагается изнутри.
По запаху найдете