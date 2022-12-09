"Кадирівці" про мобілізацію на війну в Україні росіян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, де два "кадирівці" розповідають, що охоче підтримують мобілізацію на війну в Україні росіян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кадирівці" запевняють, що такі люди знадобляться їм на війні.

"Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!", - кажуть на записі окупанти.

Дата і місце такої заяви "кадирівців" невідомі.

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