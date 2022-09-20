Росіяни відправили воювати з Україною загін з "опущених" в’язнів, - правозахисниця Романова
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З колонії в Новгородській області воювати з Україною вирушили 70 в’язнів з найнижчої тюремної ієрархії.
Про це повідомила засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.
"Нині вони вербують усіх. У ці вихідні було відправлено загін з ВК-7 Новгородської області, 70 людей відправлено на фронт із нижчої тюремної ієрархії, так звані відокремлені, вони ж "опущені". Чого раніше не могло бути", - розповіла вона.
За її словами, зараз в Росії вербують та відправляють воювати з Україною будь-яких в’язнів.
"З Тульської області написали: "Взагалі всіх забрали". Процитую: "Кривих, косих, з ВІЛ і так далі". Беруть прекрасно і наркоманські статті, зараз уже беруть і статті щодо сексуальних злочинів", - розповіла правозахисниця.
За її словами, найбільше вербувальники зацікавлені у вбивцях, розбійниках та грабіжниках. Але загалом їх влаштовують будь-які в’язні.
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-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
А якщо взяти до уваги, що армія рифи це одні п*дараси - то це п*дараси "у квадраті"...
Це " даммбаскій варіант"- підарасів в окопи напустити і нехай собі трахаються , аби грошей не просили"
ТЕБЯ АВТОРИТЕТ ВЫЗЫВАЕТ..... ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ... урки поди на зонах от петушария ***** вовсе ****** малость все каноны воровских понятий нарушены... а ведь не смешно беспредел нга зоне это беспредел в беспределе.. если ***** нивелировало воровские законы и понятия то все кизда зонам на Раиссии любьой петушарий курсом Москвы будет посылать вора в законе вертухаи и кум с начальником зоны на работу не выйдут боязно ведь...
тьху на вас, усі ви там, кацапи, нині - пдри у законі
Питання: "Що робить обом?"