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Росіяни відправили воювати з Україною загін з "опущених" в’язнів, - правозахисниця Романова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеки,росія

З колонії в Новгородській області воювати з Україною вирушили 70 в’язнів з найнижчої тюремної ієрархії.

Про це повідомила засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.

"Нині вони вербують усіх. У ці вихідні було відправлено загін з ВК-7 Новгородської області, 70 людей відправлено на фронт із нижчої тюремної ієрархії, так звані відокремлені, вони ж "опущені". Чого раніше не могло бути", - розповіла вона.

За її словами, зараз в Росії вербують та відправляють воювати з Україною будь-яких в’язнів.

"З Тульської області написали: "Взагалі всіх забрали". Процитую: "Кривих, косих, з ВІЛ і так далі". Беруть прекрасно і наркоманські статті, зараз уже беруть і статті щодо сексуальних злочинів", - розповіла правозахисниця.

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За її словами, найбільше вербувальники зацікавлені у вбивцях, розбійниках та грабіжниках. Але загалом їх влаштовують будь-які в’язні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
Армия петухов
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20.09.2022 11:58
+39
***** уже самую самую елиту бросил против Украины
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20.09.2022 11:59
+32
10-й наш ДЫРЯВЫЙ батальон....
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20.09.2022 12:00
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Армия петухов
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20.09.2022 11:58 Відповісти
Воюющие ВС РФ теперь законтаченные .
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20.09.2022 12:03 Відповісти
Насильники, мародеры, петухи
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20.09.2022 12:05 Відповісти
страшно уявити шеврони у цього спецзагону
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20.09.2022 12:06 Відповісти
да, зэки, петухи - вот это 2-я недоармия мира )))
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20.09.2022 12:08 Відповісти
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!

-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
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20.09.2022 12:17 Відповісти
пригожин напевно доклав що відправив голубі берети
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20.09.2022 12:20 Відповісти
голубі труси.. так краще,,голубі устріци
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20.09.2022 12:29 Відповісти
щось типа цього ?
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20.09.2022 12:30 Відповісти
Що там уявляти, герб московії
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20.09.2022 13:08 Відповісти
Ну да,девіз таких-не дожену то хоть зігріюсь
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20.09.2022 12:50 Відповісти
Еліта расейської армії
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20.09.2022 14:20 Відповісти
***** уже самую самую елиту бросил против Украины
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20.09.2022 11:59 Відповісти
Теперь все сходится.
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20.09.2022 12:00 Відповісти
Какая страна такая и "армия"
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20.09.2022 12:02 Відповісти
"Баєвиє п*дараси"!!!!....
А якщо взяти до уваги, що армія рифи це одні п*дараси - то це п*дараси "у квадраті"...
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20.09.2022 12:00 Відповісти
10-й наш ДЫРЯВЫЙ батальон....
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20.09.2022 12:00 Відповісти
опущені армією України
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20.09.2022 12:01 Відповісти
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20.09.2022 12:01 Відповісти
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20.09.2022 12:11 Відповісти
Нєпобєдімая і лєгєндарная, пєтушиная і продирявлена...
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20.09.2022 12:01 Відповісти
в них вся країна опущена!
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20.09.2022 12:02 Відповісти
Тоесть на рашке уже одни петухи и опущенные остались?
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20.09.2022 12:02 Відповісти
Ху@ло відправило воювати те що зображено на гербі кацапстану.
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20.09.2022 12:03 Відповісти
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20.09.2022 12:03 Відповісти
v boi idut odni petuhi
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20.09.2022 12:04 Відповісти
Когда возьмете их в плен то садите в одну тесную камеру вместе с обычными орками и кадыровцами. Чтобы попками терлись и спали вместе.
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20.09.2022 12:04 Відповісти
Кадыровцы побрезгуют, они больше любят овечек, козочек, ослиц...(животных конечно жаль)
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20.09.2022 12:25 Відповісти
А кто их будет спрашивать? Вот пускай кадыровцы и обычные зеки после обмена и порасказывают своим как делили одну шконку с петухами. Что после етого будет с ними все надеюсь понимают
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20.09.2022 12:38 Відповісти
Гвардейцы!
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20.09.2022 12:06 Відповісти
Самии цимус - це канібали.
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20.09.2022 12:10 Відповісти
Как это пригожин не рассказал, что это петухи вырезали всех солдат ВСУ в окопе.
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20.09.2022 12:11 Відповісти
Выбросят их в поле один на один с судьбой и вспомнится классика: а в турме в это время обэд ;
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20.09.2022 12:14 Відповісти
Бойові підораси.
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20.09.2022 12:15 Відповісти
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20.09.2022 12:17 Відповісти
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20.09.2022 12:17 Відповісти
. ЗСУ, інакше як 3,14дарами, їх не називає. Тепер офіційно...
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20.09.2022 12:26 Відповісти
Отряды путина. 😁
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20.09.2022 12:23 Відповісти
Жопы будут под пули подставлять и кайфовать. А лучше под снаряды.
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20.09.2022 12:23 Відповісти
Хєрово воінство.
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20.09.2022 12:24 Відповісти
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20.09.2022 12:27 Відповісти
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20.09.2022 12:27 Відповісти
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20.09.2022 12:28 Відповісти
З нами воюють одні підари. Нормальних людей в кацапській армії взагалі немає.
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20.09.2022 12:35 Відповісти
Как говорят, какой поп, такой и приход. Я не раз читал в тырнете, что фюрер репоедов, срущий в чемодан - *******. Пассивное. А почему его орда должна быть лучше. Быдло на расее всегда стремится походить на своего вошЬдя.
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20.09.2022 12:50 Відповісти
Армія Голубая устрица
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20.09.2022 12:51 Відповісти
Як були вони всі ПІДАРАСАМИ, так підарасами і залишуться, тільки вже дохлими !
Це " даммбаскій варіант"- підарасів в окопи напустити і нехай собі трахаються , аби грошей не просили"
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20.09.2022 12:52 Відповісти
Країна півнів
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20.09.2022 12:59 Відповісти
а что зато звучит красиво СЕРЖАНТ ********* КО МНЕ
ТЕБЯ АВТОРИТЕТ ВЫЗЫВАЕТ..... ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ... урки поди на зонах от петушария ***** вовсе ****** малость все каноны воровских понятий нарушены... а ведь не смешно беспредел нга зоне это беспредел в беспределе.. если ***** нивелировало воровские законы и понятия то все кизда зонам на Раиссии любьой петушарий курсом Москвы будет посылать вора в законе вертухаи и кум с начальником зоны на работу не выйдут боязно ведь...
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20.09.2022 12:59 Відповісти
ого), на медалі буде буде так: "Петух, погиб защищая резиновую жо.у"
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20.09.2022 12:59 Відповісти
Велика утилізація.
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20.09.2022 13:01 Відповісти
-Все, до бою пішли бойові піТори (латентні). У кацапів не було мізків, зараз тим що міркували порозрива.
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20.09.2022 13:05 Відповісти
Так вся армия ********* и так армия конченых петухов,это все давно знают,по всему миру.Тоже мне новость
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20.09.2022 13:06 Відповісти
Нарешті сформували батальон з пропагандистів.
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20.09.2022 13:09 Відповісти
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20.09.2022 13:47 Відповісти
ЧВК "Законтачєні"
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20.09.2022 13:49 Відповісти
Одна суцільна ДИРляндія
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20.09.2022 13:53 Відповісти
руzzкій спєцназ - хоть куда..
тьху на вас, усі ви там, кацапи, нині - пдри у законі
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20.09.2022 15:30 Відповісти
Мені цікава наступна ситуація: Іде бій Ранять "зека" Поряд - санітар З "опущених"! Щоб надать допомогу пораненому, треба до нього доторкнуться "Опущеним" це суворо заборонено - доходить до вбивства "винного" Більш того - будь-який тактильний контакт зека з "опущеним" переводить його в цей статус!
Питання: "Що робить обом?"
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20.09.2022 16:06 Відповісти
Ну не зря же на гербе парашки петухи
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20.09.2022 17:57 Відповісти
 
 