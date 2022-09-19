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Листівки "ПВК Вагнер" ​​розклеїли біля вишів у Ростовській області РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф

У містах Ростовської області Росії з’явилися оголошення і великі банери з рекламою "ПВК Вагнера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

ЗМІ пов’язують цю приватну військову компанію із близьким до президента Росії Володимира Путіна петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним. За російським законодавством, приватні військові компанії заборонені.

За останні кілька днів у людних місцях міста Новочеркаська з’явилися листівки із закликом вступити до "ПВК Вагнера". Оголошення розклеєні поряд із кількома вишами.

Вказаний в оголошенні мобільний номер, судячи з додатку для визначення номерів, записаний в інших абонентів як "Вагнер".

Банери з аналогічною рекламою "ПВК Вагнера" з’явилися і в російському Ростові, розповіли активісти. У різних місцях міста розміщені оголошення з аналогічним фото, текстом і номером для зв’язку. Такі ж листівки розвішано і в Батайську.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Це тест на розумові здібності.
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19.09.2022 14:26
+6
Інтелектуальний фарш.
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19.09.2022 14:21
+5
Зеків і студентів відправити в один батальйон - ото будуть рольові ігри в них.
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19.09.2022 14:27
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Інтелектуальний фарш.
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19.09.2022 14:21 Відповісти
Підзаробити на канікулах?
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19.09.2022 18:27 Відповісти
Або розкинути мізками.
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19.09.2022 18:50 Відповісти
tak vygljadit otchajanie rjuzke armiji
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19.09.2022 14:24 Відповісти
Одна надія , туберкульозні, нашвабренні ЗЕКі...
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19.09.2022 14:27 Відповісти
Набір в "Оркестр имені Кобздона"?
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19.09.2022 14:25 Відповісти
ищут дураков у вишах. Они учатся там что бы не идти воевать..
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19.09.2022 14:25 Відповісти
Це тест на розумові здібності.
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19.09.2022 14:26 Відповісти
Зеків і студентів відправити в один батальйон - ото будуть рольові ігри в них.
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19.09.2022 14:27 Відповісти
По 10 туберкулезных Орков на БТГ Ванюшек,нужно правильно могилизировать российскую орду.
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19.09.2022 14:40 Відповісти
Цікаво, а статтю (УК рф №359) вже відмінили? Чи план такий: дзвонить судент, приходить за адресою, його "приймають", дають строк... а потім з надією на амністію, студент вже без вагань їде на фронт? Чудовий у вас план містер "фікс".)))
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19.09.2022 14:45 Відповісти
Вагнер:Стань победителем!Выигрыш, билеты на концерт к кабздону!
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19.09.2022 14:54 Відповісти
майбутні новобранці, у вас є прекрасна нагода померти здохнути пліч-о-пліч з вбивцями, грабіжниками та наркоманами, іншими словами, поруч зі звичайними зеками, за статки, за хворі амбіції та "велич" самого великого пу...
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19.09.2022 15:01 Відповісти
ванька встаньке где ты е пригтуй собе пакет
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19.09.2022 15:26 Відповісти
рекламуй , не рекламуй ...
все одно получиш х....
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19.09.2022 16:41 Відповісти
 
 