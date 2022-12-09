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Новости Видео Война
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"Кадыровцы" о мобилизации на войну в Украине россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат – сила!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, где два "кадыровца" рассказывают, что охотно поддерживают мобилизацию на войну в Украине россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кадыровцы" уверяют, что такие люди пригодятся им на войне.

"Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!", - говорят на записи оккупанты.

Дата и место такого заявления "кадыровцев" неизвестны.

Смотрите: Россиянка просит оккупанта привезти трофеев для сексуальных развлечений: "Ильюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДИО

Кадыров Рамзан (801) секс (358) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+51
Чоловік з традиційною сексуальною орієнтацією не буде трахати іншого чоловіка
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09.12.2022 13:32
+38
Скрепы аж трещат, и как обычно, всё через одно место
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09.12.2022 13:31
+37
Овцам обидно стало, заревнуют.
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09.12.2022 13:31
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будут руский иван жопа *****?
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09.12.2022 13:30 Ответить
А пока Ваньку будут трахать в окопе, его жену оприходуют дома - вся "патриотичная" семья будет удовлетворена....
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09.12.2022 13:50 Ответить
?
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09.12.2022 15:37 Ответить
Ну здесь точно не обойтись без песни https://www.youtube.com/watch?v=XyzVPNAKBM8 ******** Победы
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09.12.2022 20:11 Ответить
І динирійці трохи перепочинуть.
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09.12.2022 13:30 Ответить
Скрепы аж трещат, и как обычно, всё через одно место
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09.12.2022 13:31 Ответить
Узкій мір - він такий...
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09.12.2022 14:02 Ответить
Это он вначале узкий... После двух заходов овцелюбов - он становится гораздо шире... но болит...
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09.12.2022 15:15 Ответить
Ну кто вам сказал что после двух заходов болит? Как говорил мой знакомый, после нескольких сеансов массажа простаты, первый раз было больно и мерзко, а потом уже даже приятно и еще хотелось)))
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09.12.2022 19:57 Ответить
ваш знакомый - извращенец
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09.12.2022 21:09 Ответить
Овцам обидно стало, заревнуют.
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09.12.2022 13:31 Ответить
Чоловік з традиційною сексуальною орієнтацією не буде трахати іншого чоловіка
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09.12.2022 13:32 Ответить
Кадыровцы в этот момент представляют себе пухленькую теплую овечку
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09.12.2022 13:34 Ответить
(с)
- Ты е б ал ********?
- Нет, но я е б ал мужика, который е б ал ********

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09.12.2022 13:37 Ответить
Гагага
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09.12.2022 18:36 Ответить
Ты просто дон, не понимаешь дон, что дон очень хочет дон-дон
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09.12.2022 13:39 Ответить
та чо, можно сразу овечек на фронт мобилизировать, чо мелочиться-то
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09.12.2022 13:32 Ответить
ну так москалі і є ті самі "авєчкі"
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09.12.2022 15:09 Ответить
может овечек будет достаточно ?
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09.12.2022 13:32 Ответить
Не зрозуміло, на відосику - активні геї чи просто "па-пріколу"?
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09.12.2022 13:34 Ответить
не плутай ********* з геями, руZZкіє самі кажуть, що не геї
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09.12.2022 13:40 Ответить
V rashke netu geiev , tam toka ******** , neputai ! Eta kak ukrainec , ili hahol !
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09.12.2022 13:45 Ответить
Люди на временно оккупированных территориях: берегите своих животных от этих животных
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09.12.2022 13:35 Ответить
Начинаю тревожиться за похищенного русньой енотика.
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09.12.2022 13:40 Ответить
Той єнот скоріше щось відкусить.

А от чмобіки "поцілують ікону" без проблем.
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09.12.2022 14:10 Ответить
Так він вже сальдо за палець вкусив
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09.12.2022 15:08 Ответить
Та з тим єнотом кацапи наробили стільки крінжів, що мемів не вистачить.

Був відео сюжет, де бідолашну тварину посадили у рюкзак до піхотинця чи прикордонника і типу разом бігають по полях.
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09.12.2022 15:30 Ответить
А ця "сила" хоча б розуміє, що обидві сторони такого статевого акту є "нетрадиційної сексуальної орієнтації"? Що там в Корані з цього приводу?
Упороті на всю макітру!
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09.12.2022 13:36 Ответить
Сильна рука
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09.12.2022 13:36 Ответить
Вони всі *********.
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09.12.2022 13:37 Ответить
Не все . Половина .
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09.12.2022 13:38 Ответить
половина пасивних, половина - активних
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09.12.2022 13:58 Ответить
підор підора відит із далека
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09.12.2022 13:39 Ответить
ахмат сіла - *** в рот просіла
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09.12.2022 13:39 Ответить
В апреле это снималось. Овце@б же сказал, что "2 месяца как началась эта ерунда". "Дома" они уже на 2 метра под землёй судя по всему.
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09.12.2022 13:41 Ответить
Это скорей всего мобилизованные... Как раз два месяца... А в апреле зеков еще не брали... По крайней мере официально... Да и из опущенных подразделений не создавали...
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09.12.2022 20:05 Ответить
за "началас вса эта эрунда" - изменят и той овце ориентацию, за дискредитацию министерства нападания параши )))
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09.12.2022 13:45 Ответить
Чоловіки з нетрадиційною сексуальністю мало користі принесуть рашистам бо в них в голові з ким переспати ніч
А взагалі вони хоч служили строкову службу? Багато де пишуть що їх до служби в армії не призивають
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09.12.2022 13:45 Ответить
даже уже ка дыровцы прямо говорят, что все кацапы - пдрсы.. народ-подъ.батель
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09.12.2022 13:57 Ответить
А подему "кадыровцы" в кавычки взято? Типа - так-то они не кадыровцы конечно?
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09.12.2022 13:58 Ответить
Інформація не підтверджена.

Це тільки в кацапів можуть із 100500% впевненістю розказувати про кадирівців у Бахмуті, демонструючи фото воїнів із батальйону ім. Дудаєва.
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09.12.2022 14:14 Ответить
Воины из батальона им. Дудаева говорят "Ахмат сила!"?
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09.12.2022 21:44 Ответить
Що за дурниця?

І я не про те, що з фото щось кажуть.
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09.12.2022 21:52 Ответить
Но за то откровенно.
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09.12.2022 13:59 Ответить
от тільки не розумію чому в них в аптечці вазеліну нема, за таке і перед кадиркою можна вибачитись
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09.12.2022 14:00 Ответить
животниє, блеать.
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09.12.2022 14:03 Ответить
А як же віра і боротьба з невірними? Покидьки!
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09.12.2022 14:05 Ответить
Аморальные люди.
Росия разлагается изнутри.
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09.12.2022 14:11 Ответить
Хай не переймаються - HIMARS задовольнить їх всіх.
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09.12.2022 14:09 Ответить
бойові бородаті ідори
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09.12.2022 14:11 Ответить
просто для справки - гомика может трахать только *****. Так что де факто вся эта шушера ******* чистейшего разлива ))
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09.12.2022 14:13 Ответить
Фу, твари конченные. Ещё и считают, что они мужики. Петухи в шоколаде.
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09.12.2022 14:14 Ответить
Рвут попу за родіну.
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09.12.2022 14:19 Ответить
Для русни "нетрадиционная" ориентация уже давно самая традиционная..
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09.12.2022 14:19 Ответить
Всё, что нужно знать о кадыровцах - тупые активные ********* и скотоложцы.
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09.12.2022 14:24 Ответить
Ахмат- чай
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09.12.2022 14:28 Ответить
Вот так-то. Остались каДырки без полноценного секса! Бараны кончились...
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09.12.2022 14:33 Ответить
Так пригожин гдето рядом.
По запаху найдете
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09.12.2022 14:36 Ответить
А шо..... бараны козлы и коровы уже кончились? Или захотелось разнообразия?
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09.12.2022 14:45 Ответить
Це гейський запад довів до того, шо в рифі війскові радіють такому традіційно западному сексу. І мусульмански вікові традіції ні до чого.
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09.12.2022 14:46 Ответить
Хм... Кажется кастрировцы не понимают, что в паре геев и актив и пасив - геи. Хотя о чем это я... Откуда им знать они же по рогатому скоту больше.
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09.12.2022 14:57 Ответить
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09.12.2022 14:57 Ответить
****** и есть ****** ,активные ,пасивные -Ослаебы
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09.12.2022 15:07 Ответить
Пригожин сжал свои булки... Сработала мышечная память.
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09.12.2022 15:17 Ответить
Росіяне та ладно, то бидло. А як же праведні "мусульмани" потім будут свої брудні цюцюрники в своїх жінок пхати?
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09.12.2022 15:18 Ответить
Отакі от гомофоби, отакі от скрепи... Просто як в книжечці - найбільші гомофоби, це латенетні підараси...
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09.12.2022 15:29 Ответить
осла вые@би! чурка, сын шлюхи и осла. ган дон как дыров, такое же как и ты... выб@лядок инцеста мамки шлюхи о осла. ахмат - ган дон. ПРОКЛЯТ.
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09.12.2022 15:32 Ответить
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09.12.2022 15:52 Ответить
дировці - це помосковщені мусульмани-зоофіли, що сношаються ще й з росіянами з нетрадиційною сексуальною орієнтацією ... що за віра у них така?
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09.12.2022 18:07 Ответить
Ахмат-підріло!
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09.12.2022 20:47 Ответить
******** собрались поиметь голубых, ахмат сила ))))))
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09.12.2022 21:58 Ответить
С ишаком нужно было ехать , чтоб не голодал глиномес куев ..
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10.12.2022 00:10 Ответить
Понимаю что против врагов все средства хороши. Но по-моему это унижает только Украину и украинцев. Это уже стало фирменной украинской фишкой.
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10.12.2022 02:47 Ответить
а они не голубы?
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10.12.2022 03:27 Ответить
Це не мусульмани, це такіж 3,14дораси!
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10.12.2022 07:49 Ответить
******* надежа *****..і гундяя
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10.12.2022 19:09 Ответить
 
 