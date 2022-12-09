"Кадыровцы" о мобилизации на войну в Украине россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат – сила!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, где два "кадыровца" рассказывают, что охотно поддерживают мобилизацию на войну в Украине россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кадыровцы" уверяют, что такие люди пригодятся им на войне.

"Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!", - говорят на записи оккупанты.

Дата и место такого заявления "кадыровцев" неизвестны.

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