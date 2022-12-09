"Кадыровцы" о мобилизации на войну в Украине россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией: "Нам они пригодятся. Мы давно уже дома не были. Ахмат – сила!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, где два "кадыровца" рассказывают, что охотно поддерживают мобилизацию на войну в Украине россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "кадыровцы" уверяют, что такие люди пригодятся им на войне.
"Мы давно уже дома не были. Ахмат - сила!", - говорят на записи оккупанты.
Дата и место такого заявления "кадыровцев" неизвестны.
Топ комментарии
+51 Михайло Гальків
показать весь комментарий09.12.2022 13:32
+38 дмитрий #513526
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+37 Leshek
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- Ты е б ал ********?
- Нет, но я е б ал мужика, который е б ал ********
А от чмобіки "поцілують ікону" без проблем.
Був відео сюжет, де бідолашну тварину посадили у рюкзак до піхотинця чи прикордонника і типу разом бігають по полях.
Упороті на всю макітру!
А взагалі вони хоч служили строкову службу? Багато де пишуть що їх до служби в армії не призивають
Це тільки в кацапів можуть із 100500% впевненістю розказувати про кадирівців у Бахмуті, демонструючи фото воїнів із батальйону ім. Дудаєва.
І я не про те, що з фото щось кажуть.
Росия разлагается изнутри.
По запаху найдете