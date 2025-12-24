Северокорейские солдаты, попавшие в плен ВСУ, заявили о желании поехать в Южную Корею, - Yonhap
Двое северокорейских солдат, которых Вооруженные силы Украины взяли в плен в Курской области РФ во время боев на стороне России, заявили о желании уехать в Южную Корею.
Об этом сообщил глава группы северокорейских беглецов в Южной Корее Чан Се Юль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
По его словам, двое пленных в возрасте около 20 лет написали письмо в октябре во время встречи с южнокорейским продюсером документальных фильмов в лагере для военнопленных под Киевом. Письмо было передано группе в начале декабря.
"Мы решили поехать в Южную Корею, считая тех, кто в Южной Корее, своими родителями и братьями", - говорится в письме.
Пленные также поблагодарили за поддержку, отметив, что нынешнюю ситуацию они воспринимают "не как трагедию, а как начало новой жизни".
По словам Чана Се Юля, письмо подтверждает их намерение уехать в Южную Корею. Ранее, в феврале, только один из пленных заявлял о таком желании во время встречи с южнокорейским законодателем.
Что предшествовало?
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
- Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
- Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
