Пленные военные КНДР
Северокорейские солдаты, попавшие в плен ВСУ, заявили о желании поехать в Южную Корею, - Yonhap

Двое северокорейских солдат, которых Вооруженные силы Украины взяли в плен в Курской области РФ во время боев на стороне России, заявили о желании уехать в Южную Корею.

Об этом сообщил глава группы северокорейских беглецов в Южной Корее Чан Се Юль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По его словам, двое пленных в возрасте около 20 лет написали письмо в октябре во время встречи с южнокорейским продюсером документальных фильмов в лагере для военнопленных под Киевом. Письмо было передано группе в начале декабря.

"Мы решили поехать в Южную Корею, считая тех, кто в Южной Корее, своими родителями и братьями", - говорится в письме.

Пленные также поблагодарили за поддержку, отметив, что нынешнюю ситуацию они воспринимают "не как трагедию, а как начало новой жизни".

По словам Чана Се Юля, письмо подтверждает их намерение уехать в Южную Корею. Ранее, в феврале, только один из пленных заявлял о таком желании во время встречи с южнокорейским законодателем.

Что предшествовало?

  • Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
  • Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
  • Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

военнопленные (1231) КНДР (1303)
