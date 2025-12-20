РУС
Есть сигналы от партнеров о помощи в возвращении украинских пленных и детей из РФ, - Зеленский

Возвращение военнопленных и детей из РФ

Некоторые партнеры Украины выражают желание помочь в возвращении из России украинских военнопленных и вывезенных украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в субботу.

Есть сигналы от партнеров

"Если мы сможем вернуть и детей, и пленных благодаря партнерам, это прекрасно. В целом я могу вам сказать, что мы сейчас видим сигналы от некоторых партнеров. Я не знаю, может, я излишне оптимистичен, но если больше стран начинают говорить об окончании войны, на мой взгляд, это может помочь, приблизить именно это", - сказал Зеленский

Читайте также: В рамках мирного процесса Украина настаивает на формуле обмена "всех на всех", - Лубинец

Катар и Турция хотят помочь в окончании войны

Относительно участия представителей Катара и Турции на встрече во Флориде в пятницу и субботу Зеленский отметил, что всех деталей не знает, но обе страны хотят быть максимально задействованы в помощи по окончанию войны.

"Катар помогал в возвращении наших детей и действительно помогал. Я им благодарен. А Турция нам организовывала площадку для наших переговорных групп Америки, Украины, России, благодаря которым мы вернули много наших военнопленных. Поэтому то, что эти представители хотят помочь, я считаю, что нужно поддерживать такие сигналы", - рассказал президент.

Читайте также: Резолюция ООН о возвращении украинских детей - новый инструмент международного давления на РФ, - Офис Генпрокурора

Обмены пленными

Инициатива Bring Kids Back UA по возвращению украинских детей

  • С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.
  • На данный момент — более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.
  • Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.

военнопленные дети Зеленский Владимир
Вже настільки політично толерантне видання ДТ , котре навіть в 10 кращих ЗМІ України нещодавно потрапило - й то надає оце фото ...
лідера МАРОДЕРНОЇ МАФІЇ ( назву каплоком дала я)
Автор Інна Вєдєрнікова Редактор відділу внутрішньої політики ZN.UA

Зависання Володимира Зеленського у внутрішньополітичній кризі - не вимушене, а свідоме рішення. Відмова від оперативного призначення нового керівника офісу президента, як і небажання виводити за дужки з виконавчої влади людей Єрмака - це спосіб якомога довше не чіпати системи управління, яку https://zn.ua/ukr/POLITICS/sistema-vpala-shcho-dali.html Єрмак вибудував для нього.

В очах суспільства такий підхід можна виправдати різким ускладненням зовнішньої ситуації, пов'язаної з переговорами, що увійшли в активну фазу. Логіка подій тимчасово повертає Зеленському простір для маневру. Створює ілюзію, буцімто нічого не змінилося, нічого не пропало.

У цьому ж ключі працюють три чинники.

По-перше, Єрмак залишається поруч - за одним парканом у Конча-Заспі.

По-друге, Зеленський вирішив, що антикорупційний удар видихнувся.

По-третє, спрацював «ефект Овального кабінету-2», коли всі підтягнулися, - нашого б'ють!

Отже, Зеленський перебуває в ілюзії, що стару конструкцію, вибудувану Єрмаком, можна втримати, нічого в ній не змінюючи. Проте ця стабільність може зруйнуватись у будь-який момент.

Бо НАБУ, яке відійшло в процесуальну тінь, і далі успішно виконує свою роботу. (І найближчим часом з'являться підтвердження цього, про що ми розповімо нижче.)

Бо зростання довіри людей на тлі агресивних щодо України переговорів - це не зростання політичного рейтингу в умовах збереження корупційної системи влади.

Бо Єрмак ніколи не забезпечить йому рівня болісних рішень, необхідних країні для її порятунку. Як від Росії, так і від проблем нереформованого управління армією та популістською економікою.

Однак давайте по черзі.
посилання на статтю нижче
стаття Вєдєрнікової в ДТ

стаття Вєдєрнікової в ДТ

ІЛЮЗІЯ ВЛАДИ. ЯКОЇ ФАТАЛЬНОЇ ПОМИЛКИ МОЖЕ ПРИПУСТИТИСЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

20 грудня, 2025, 08:30
головні тези статті Вєдєрніковї . Читаю її з повагою з часів у ДТ й Юри Бутусова

По-перше, Єрмак залишається поруч - за одним парканом у Конча-Заспі.



По-друге, Зеленський вирішив, що антикорупційний удар видихнувся.



По-третє, спрацював «ефект Овального кабінету-2», коли всі підтягнулися, - нашого б'ють!
показать весь комментарий
20.12.2025 20:55 Ответить
ППО/ зброю/ кошти - захід.
США/ЄС - " перемовини" намагаються з гівна кулю зробити.
Повернення полонених - партнери...
І тільки я весь такий издатий нікаму нічего нє должєн, патужний, лідєр... 🤢🤢🤢
знову "сигнали" ....передоз....
