Есть сигналы от партнеров о помощи в возвращении украинских пленных и детей из РФ, - Зеленский

Некоторые партнеры Украины выражают желание помочь в возвращении из России украинских военнопленных и вывезенных украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в субботу.

Есть сигналы от партнеров

"Если мы сможем вернуть и детей, и пленных благодаря партнерам, это прекрасно. В целом я могу вам сказать, что мы сейчас видим сигналы от некоторых партнеров. Я не знаю, может, я излишне оптимистичен, но если больше стран начинают говорить об окончании войны, на мой взгляд, это может помочь, приблизить именно это", - сказал Зеленский

Катар и Турция хотят помочь в окончании войны

Относительно участия представителей Катара и Турции на встрече во Флориде в пятницу и субботу Зеленский отметил, что всех деталей не знает, но обе страны хотят быть максимально задействованы в помощи по окончанию войны.

"Катар помогал в возвращении наших детей и действительно помогал. Я им благодарен. А Турция нам организовывала площадку для наших переговорных групп Америки, Украины, России, благодаря которым мы вернули много наших военнопленных. Поэтому то, что эти представители хотят помочь, я считаю, что нужно поддерживать такие сигналы", - рассказал президент.

Обмены пленными

В Коордштабе отмечали, что переговоры с Россией об обмене пленными не прекращаются, сейчас продолжается работа над возвращением украинцев по договоренностям в Стамбуле и так называемые номерные обмены.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия согласились активировать стамбульские договоренности об обмене военнопленными. Речь идет об освобождении из российского плена 1 200 украинцев.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия затормозила крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".

