Есть сигналы от партнеров о помощи в возвращении украинских пленных и детей из РФ, - Зеленский
Некоторые партнеры Украины выражают желание помочь в возвращении из России украинских военнопленных и вывезенных украинских детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в субботу.
Есть сигналы от партнеров
"Если мы сможем вернуть и детей, и пленных благодаря партнерам, это прекрасно. В целом я могу вам сказать, что мы сейчас видим сигналы от некоторых партнеров. Я не знаю, может, я излишне оптимистичен, но если больше стран начинают говорить об окончании войны, на мой взгляд, это может помочь, приблизить именно это", - сказал Зеленский
Катар и Турция хотят помочь в окончании войны
Относительно участия представителей Катара и Турции на встрече во Флориде в пятницу и субботу Зеленский отметил, что всех деталей не знает, но обе страны хотят быть максимально задействованы в помощи по окончанию войны.
"Катар помогал в возвращении наших детей и действительно помогал. Я им благодарен. А Турция нам организовывала площадку для наших переговорных групп Америки, Украины, России, благодаря которым мы вернули много наших военнопленных. Поэтому то, что эти представители хотят помочь, я считаю, что нужно поддерживать такие сигналы", - рассказал президент.
Обмены пленными
- В Коордштабе отмечали, что переговоры с Россией об обмене пленными не прекращаются, сейчас продолжается работа над возвращением украинцев по договоренностям в Стамбуле и так называемые номерные обмены.
- Ранее сообщалось, что Украина и Россия согласились активировать стамбульские договоренности об обмене военнопленными. Речь идет об освобождении из российского плена 1 200 украинцев.
- Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия затормозила крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".
Инициатива Bring Kids Back UA по возвращению украинских детей
- С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.
- На данный момент — более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.
- Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.
лідера МАРОДЕРНОЇ МАФІЇ ( назву каплоком дала я)
Зависання Володимира Зеленського у внутрішньополітичній кризі - не вимушене, а свідоме рішення. Відмова від оперативного призначення нового керівника офісу президента, як і небажання виводити за дужки з виконавчої влади людей Єрмака - це спосіб якомога довше не чіпати системи управління, яку https://zn.ua/ukr/POLITICS/sistema-vpala-shcho-dali.html Єрмак вибудував для нього.
В очах суспільства такий підхід можна виправдати різким ускладненням зовнішньої ситуації, пов'язаної з переговорами, що увійшли в активну фазу. Логіка подій тимчасово повертає Зеленському простір для маневру. Створює ілюзію, буцімто нічого не змінилося, нічого не пропало.
У цьому ж ключі працюють три чинники.
По-перше, Єрмак залишається поруч - за одним парканом у Конча-Заспі.
По-друге, Зеленський вирішив, що антикорупційний удар видихнувся.
По-третє, спрацював «ефект Овального кабінету-2», коли всі підтягнулися, - нашого б'ють!
Отже, Зеленський перебуває в ілюзії, що стару конструкцію, вибудувану Єрмаком, можна втримати, нічого в ній не змінюючи. Проте ця стабільність може зруйнуватись у будь-який момент.
Бо НАБУ, яке відійшло в процесуальну тінь, і далі успішно виконує свою роботу. (І найближчим часом з'являться підтвердження цього, про що ми розповімо нижче.)
Бо зростання довіри людей на тлі агресивних щодо України переговорів - це не зростання політичного рейтингу в умовах збереження корупційної системи влади.
Бо Єрмак ніколи не забезпечить йому рівня болісних рішень, необхідних країні для її порятунку. Як від Росії, так і від проблем нереформованого управління армією та популістською економікою.
Однак давайте по черзі.
стаття Вєдєрнікової в ДТ
ІЛЮЗІЯ ВЛАДИ. ЯКОЇ ФАТАЛЬНОЇ ПОМИЛКИ МОЖЕ ПРИПУСТИТИСЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ
20 грудня, 2025, 08:30
США/ЄС - " перемовини" намагаються з гівна кулю зробити.
Повернення полонених - партнери...
І тільки я весь такий издатий нікаму нічего нє должєн, патужний, лідєр... 🤢🤢🤢