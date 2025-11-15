Украина и РФ согласились возобновить договоренности об обмене 1200 пленных, - Умеров

Украина и Россия согласились активировать стамбульские договоренности об обмене военнопленными. Речь идет об освобождении из российского плена 1 200 украинцев.

Об этом в телеграмме сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению Президента Украины в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев", - заявил Умеров.

В ближайшее время состоятся консультации

Секретарь СНБО рассказал, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

"Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными", - добавил Умеров.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул для работы над разблокировкой процесса обменов пленными.

