1 027 12

Украина и РФ согласились возобновить договоренности об обмене 1200 пленных, - Умеров

Умєров

Украина и Россия согласились активировать стамбульские договоренности об обмене военнопленными. Речь идет об освобождении из российского плена 1 200 украинцев.

Об этом в телеграмме сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению Президента Украины в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев", - заявил Умеров.

Стороны согласились активировать договоренности

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по возобновлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об увольнении 1 200 украинцев", - заявил Умеров.

Также читайте: Умеров прибыл в Стамбул, чтобы разблокировать процесс обмена пленными

В ближайшее время состоятся консультации

Секретарь СНБО рассказал, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

"Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными", - добавил Умеров.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул для работы над разблокировкой процесса обменов пленными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Автор: 

пленные (2243) Умеров Рустем (666)
+10
спочатку здають ..як в Маріуполі а потім "героїчно" повертають

******** зельоні
15.11.2025 19:20 Ответить
15.11.2025 19:20 Ответить
+8
Через вдиркача порешали , 15 процентів вже заніс ?
15.11.2025 19:18 Ответить
15.11.2025 19:18 Ответить
+6
І подивіться на тих полонених які у нас , вгодовані борщами пики і які у них - худі мов скелет , після полону живуть вже недовго..
15.11.2025 19:25 Ответить
15.11.2025 19:25 Ответить
Комментировать
15.11.2025 19:18 Ответить
15.11.2025 19:20 Ответить
Домовилися!
Умєров повертається?
НАБУ чекає....
15.11.2025 19:23 Ответить
15.11.2025 19:23 Ответить
Ну з якого дива йому повертатися, коли чекпє НАБУ? Сім'я у нього у Штатаз, бабло очевидно теж, малу Батьківщину (Крим) залишив давно... В Україні він на заробітках. Тому повертатися, щоб бути затртманим НАБУ, він точно не буде. Хіба що має гарантії від НАБУ, що ніякого затримання не буде.
15.11.2025 19:33 Ответить
15.11.2025 19:33 Ответить
І подивіться на тих полонених які у нас , вгодовані борщами пики і які у них - худі мов скелет , після полону живуть вже недовго..
15.11.2025 19:25 Ответить
15.11.2025 19:25 Ответить
До цього чмура в НАБУ ніяких запитань?
15.11.2025 19:25 Ответить
15.11.2025 19:25 Ответить
Домовились з москалями про прикриття цього пацюка для повернення в Україну
15.11.2025 19:29 Ответить
15.11.2025 19:29 Ответить
це безумовна особиста перемога Зе, і яка різниця що 99% полонених потрапили у полон завдяки його мудрому керуванню
15.11.2025 19:29 Ответить
15.11.2025 19:29 Ответить
Так, а що? Цього чебура не треба заарештувати? Чи неякісні бронежилети теж кремльовська пропаганда закупила?
15.11.2025 19:29 Ответить
15.11.2025 19:29 Ответить
Це на умєрова кацапи поміняють наших полонених?
Я згодний.
А скільки віддадуть за дєрьмака, татарова???
А за зєлю сколько???
15.11.2025 19:37 Ответить
15.11.2025 19:37 Ответить
ти вже повернувся?

коли обмін відбудеться, тоді і відкривай рота

а зараз розказуй як і які бронежелети ти купував у міндіча, якого ти не знаєш
15.11.2025 19:44 Ответить
15.11.2025 19:44 Ответить
Це, типу, я працюю, допомагаю. **** ЗЕЛЕНА... ДАЛЬШЕ МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ БІЛЬШЕ МАТІВ.
15.11.2025 19:48 Ответить
15.11.2025 19:48 Ответить
 
 