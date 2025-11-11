Умеров прибыл в Стамбул, чтобы разблокировать процесс обмена пленными
Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул для работы над разблокированием процесса обмена пленными.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность – и нужно ее реализовать. Задача Президента Украины четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена.
Будут встречи в эти дни, в частности, в Турции. Вопрос именно в этом – возобновить обмены", – отметил он.
Обмен пленными
Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 2 ноября. Тогда в ходе комбинированного обмена из российского плена были освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев – часть из них обменяли согласно договоренностям в Стамбуле, часть – в рамках очередного, 69-го обмена.
