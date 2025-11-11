РУС
Умеров прибыл в Стамбул, чтобы разблокировать процесс обмена пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул для работы над разблокированием процесса обмена пленными.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность – и нужно ее реализовать. Задача Президента Украины четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена.

Будут встречи в эти дни, в частности, в Турции. Вопрос именно в этом – возобновить обмены", – отметил он.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 2 ноября. Тогда в ходе комбинированного обмена из российского плена были освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев – часть из них обменяли согласно договоренностям в Стамбуле, часть – в рамках очередного, 69-го обмена.

военнопленные (1218) обмен (1500) Стамбул (277) Турция (3557) Умеров Рустем (660)
Топ комментарии
+10
Та яке там розблокувати обмін, швидше за все шукають шляхи для виведення коштів, так як скандал з горбоносими міндічами дещо підпаскудив кошерний гешефт.
11.11.2025 16:42 Ответить
+8
умєров в дівочості випадково не міндічом був?
11.11.2025 16:39 Ответить
+1
А цей повернеться, чи як міндіч, сховається в синагозі, чи то пак, в мечеті?
11.11.2025 16:44 Ответить
11.11.2025 16:39 Ответить
втік від набу, собака. Зеленський має скласти повноваження Президента!
показать весь комментарий
11.11.2025 17:29 Ответить
11.11.2025 16:42 Ответить
це як поїздка дЄрмака в США в жовтні 2025 для підготовки візиту ....- а сам із ФБР не вилазив, щоб затерти справу "Малиш і Карлсон"?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:46 Ответить
А що Турція блокує обмін?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:43 Ответить
11.11.2025 16:44 Ответить
Вітаю всіх українців з днем звільнення Херсону три роки тому!
Велика подяка ЗСУ та ТрО. Перемоги всім нам!
11.11.2025 16:49 Ответить
готує "топляки" для "зелених корупціонерів
11.11.2025 16:57 Ответить
Звичайно, хто ж проти полонених.
11.11.2025 17:11 Ответить
З Туречини їдь за Міндечем в Ізраїль
11.11.2025 17:15 Ответить
Зіпався від гріха подалі. Мабуть в америку не пустили, так у нього є паспорти Туреччини і рососії
11.11.2025 17:17 Ответить
 
 