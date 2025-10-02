Из плена вернулся спасатель Борис Клещев, которого россияне похитили во время захвата Мелитополя. ФОТО

Во время обмена военнопленными 2 октября в Украину вернули спасателя ГСЧС Бориса Клещева, которого российские оккупанты похитили в Мелитополе Запорожской области.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в рамках очередного обмена домой возвращаются наши люди - военнослужащие и гражданские. Среди них - 58 человек из системы МВД Украины: 34 гвардейца, 22 пограничника, работник ГСЧС и один бывший военный.

"Особенной является история спасателя. Его Россия буквально похитила во время захвата Мелитополя. Он работал начальником пожарно-спасательной части. Не был военным. Не держал в руках оружия. Но это не остановило оккупантов. Теперь он дома и скоро увидится с близкими", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комбинированный обмен: Украина вернула 185 военных и 20 гражданских. Практически все они находились в неволе с 2022 года, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

В ГСЧС Украины рассказали, что майор службы гражданской защиты Борис Клещев провел в российской неволе почти 3,5 года.

29 апреля 2022 года, около 10 утра, вооруженные оккупанты приехали к дому спасателя. Перед тем как его забрали в неизвестном направлении, Борис успел позвонить руководителю и сообщить об опасности. С тех пор никакой достоверной информации о его местонахождении не было.

Свой путь в ГСЧС Борис Клещев начал в 2010 году - начальником караула в одной из пожарных частей Запорожской области. 15 лет жизни, отданных спасению других. И среди них - более 1200 дней, жестоко вырванных из его судьбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ осуществили обмен пленными: освобождены 185 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж