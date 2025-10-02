Із полону повернувся рятувальник Борис Клещов, якого росіяни викрали під час захоплення Мелітополя. ФОТО

Під час обміну військовополоненими 2 жовтня в Україну повернули рятувальника ДСНС Бориса Клещова, якого російські окупанти викрали в Мелітополі Запорізької області.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у межах чергового обміну додому повертаються наші люди – військовослужбовці та цивільні. Серед них – 58 осіб із системи МВС України: 34 гвардійці, 22 прикордонники, працівник ДСНС та один колишній військовий.

"Особливою є історія рятувальника. Його Росія буквально викрала під час захоплення Мелітополя. Він працював начальником пожежно-рятувальної частини. Не був військовим. Не тримав у руках зброї. Але це не зупинило окупантів. Тепер він вдома і скоро побачиться з близькими", - повідомив він.

У ДСНС України розповіли, що майор служби цивільного захисту Борис Клещов провів у російській неволі майже 3,5 роки.

29 квітня 2022 року, близько 10-ї ранку, озброєні окупанти приїхали до будинку рятувальника. Перед тим як його забрали у невідомому напрямку, Борис встиг подзвонити керівнику й повідомити про небезпеку. Відтоді жодної достовірної інформації про його місцеперебування не було.

Свій шлях у ДСНС Борис Клещов розпочав 2010 року – начальником караулу в одній із пожежних частин Запорізької області. 15 років життя, відданих порятунку інших. І серед них – понад 1200 днів, жорстоко вирваних із його долі.

