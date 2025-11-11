Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів полоненими
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону.
Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це - відновити обміни", - зазначив він.
Обмін полоненими
Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 2 листопада. Тоді під час комбінованого обміну з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Велика подяка ЗСУ та ТрО. Перемоги всім нам!