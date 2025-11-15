Україна та РФ погодились відновити домовленості щодо обміну 1200 полонених, - Умєров

Україна та Росія погодились відновити домовленості щодо обміну 1200 осіб, — Умєров

Україна та Росія погодилися активувати стамбульські домовленості щодо обміну військовополоненими. Йдеться про звільнення з російського полону 1 200 українців.

Про це в телеграм повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони погодились активувати домовленості 

"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців", - заявив Умєров.

Найближчим часом відбудуться консультації

Секретар РНБО розповів, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

"Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними", - додав Умєров.

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

полонені (2422) Умєров Рустем (901)
+17
спочатку здають ..як в Маріуполі а потім "героїчно" повертають

******** зельоні
показати весь коментар
15.11.2025 19:20 Відповісти
+12
Через вдиркача порешали , 15 процентів вже заніс ?
показати весь коментар
15.11.2025 19:18 Відповісти
+11
До цього чмура в НАБУ ніяких запитань?
показати весь коментар
15.11.2025 19:25 Відповісти
Домовилися!
Умєров повертається?
НАБУ чекає....
15.11.2025 19:23 Відповісти
Ну з якого дива йому повертатися, коли чекпє НАБУ? Сім'я у нього у Штатаз, бабло очевидно теж, малу Батьківщину (Крим) залишив давно... В Україні він на заробітках. Тому повертатися, щоб бути затртманим НАБУ, він точно не буде. Хіба що має гарантії від НАБУ, що ніякого затримання не буде.
15.11.2025 19:33 Відповісти
І подивіться на тих полонених які у нас , вгодовані борщами пики і які у них - худі мов скелет , після полону живуть вже недовго..
15.11.2025 19:25 Відповісти
До цього чмура в НАБУ ніяких запитань?
15.11.2025 19:25 Відповісти
Домовились з москалями про прикриття цього пацюка для повернення в Україну
15.11.2025 19:29 Відповісти
це безумовна особиста перемога Зе, і яка різниця що 99% полонених потрапили у полон завдяки його мудрому керуванню
15.11.2025 19:29 Відповісти
Так, а що? Цього чебура не треба заарештувати? Чи неякісні бронежилети теж кремльовська пропаганда закупила?
Це на умєрова кацапи поміняють наших полонених?
Я згодний.
А скільки віддадуть за дєрьмака, татарова???
А за зєлю сколько???
15.11.2025 19:37 Відповісти
ти вже повернувся?

коли обмін відбудеться, тоді і відкривай рота

а зараз розказуй як і які бронежелети ти купував у міндіча, якого ти не знаєш
15.11.2025 19:44 Відповісти
Це, типу, я працюю, допомагаю. **** ЗЕЛЕНА... ДАЛЬШЕ МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ БІЛЬШЕ МАТІВ.
15.11.2025 19:48 Відповісти
Чим більше записів оприлюднює НАБУ, тим активніше фігуранти цих записів створюють ілюзію роботи.

Володя роздав кріпакам по 1000 гривень і побажав "щасливої дороги" Укрзалізницею.

Сліпе і глухоніме СБУ Малюка, яке не бачить і не чує про корупцію під носом, б'є по к@ц@пії Нептунами.

Умєров, доїв чебуреки і домовляється про обмін українських полонених.
15.11.2025 21:31 Відповісти
Ще один щур.
15.11.2025 23:13 Відповісти
Це папа кремлівський робе щоб відвести від кловуна підозри
16.11.2025 05:51 Відповісти
 
 