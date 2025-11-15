Україна та РФ погодились відновити домовленості щодо обміну 1200 полонених, - Умєров
Україна та Росія погодилися активувати стамбульські домовленості щодо обміну військовополоненими. Йдеться про звільнення з російського полону 1 200 українців.
Про це в телеграм повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони погодились активувати домовленості
"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців", - заявив Умєров.
Найближчим часом відбудуться консультації
Секретар РНБО розповів, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.
"Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними", - додав Умєров.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.
******** зельоні
Умєров повертається?
НАБУ чекає....
Я згодний.
А скільки віддадуть за дєрьмака, татарова???
А за зєлю сколько???
коли обмін відбудеться, тоді і відкривай рота
а зараз розказуй як і які бронежелети ти купував у міндіча, якого ти не знаєш
Володя роздав кріпакам по 1000 гривень і побажав "щасливої дороги" Укрзалізницею.
Сліпе і глухоніме СБУ Малюка, яке не бачить і не чує про корупцію під носом, б'є по к@ц@пії Нептунами.
Умєров, доїв чебуреки і домовляється про обмін українських полонених.