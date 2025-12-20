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Новини Обмін полоненими Повернення дітей з окупації
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Є сигнали від партнерів щодо допомоги у поверненні українських полонених і дітей з РФ, - Зеленський

Повернення військовополонених і дітей з РФ

Деякі партнери України виявляють бажання допомогти у поверненні з Росії українських військовополонених та вивезених українських дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови із журналістами в суботу.

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Є сигнали від партнерів

"Якщо ми зможемо повернути і дітей, і полонених завдяки партнерам, це прекрасно. В цілому я можу вам сказати, що ми зараз бачимо сигнали від деяких партнерів. Я не знаю, може, я зайве оптимістичний, але якщо більше країн починають говорити про закінчення війни, на мій погляд, це може допомогти, наблизити саме це", - сказав Зеленський

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Катар і Туреччини хочуть допомогти у закінченні війни

Щодо участі представників Катару та Туреччини на зустрічі у Флориді в п'ятницю та суботу Зеленський зазначив, що всіх деталей не знає, але обидві країни хочуть бути максимально задіяні в допомозі щодо закінчення війни.

"Катар допомагав щодо повернення наших дітей і дійсно допомагав. Я їм вдячний. А Туреччина нам організовувала майданчик для наших переговорних груп Америки, України, Росії, завдяки яким ми повернули багато наших військових полонених. Тому те, що ці представники хочуть допомогти, я вважаю, що треба підтримувати такі сигнали", - розповів президент.

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Обміни полоненими

Ініціатива Bring Kids Back UA з повернення українських дітей

  • Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.
  • Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.
  • Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.

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військовополонені (1156) діти (5638) Зеленський Володимир (28230)
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Топ коментарі
+4
договорився - внюхане вже сигнали подає, давай канчай триндєть вовка! Твоїй мафії 90 млрд бабла не дадуть.
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20.12.2025 20:51 Відповісти
+3
А хто ж полонених привезе? Невже знову дЄрмака на літачку відправить на ерефію (заодно і рідних КГБшників відвідає)?
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20.12.2025 20:55 Відповісти
+3
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20.12.2025 20:55 Відповісти

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