Є сигнали від партнерів щодо допомоги у поверненні українських полонених і дітей з РФ, - Зеленський

Деякі партнери України виявляють бажання допомогти у поверненні з Росії українських військовополонених та вивезених українських дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови із журналістами в суботу.

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Є сигнали від партнерів

"Якщо ми зможемо повернути і дітей, і полонених завдяки партнерам, це прекрасно. В цілому я можу вам сказати, що ми зараз бачимо сигнали від деяких партнерів. Я не знаю, може, я зайве оптимістичний, але якщо більше країн починають говорити про закінчення війни, на мій погляд, це може допомогти, наблизити саме це", - сказав Зеленський

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Катар і Туреччини хочуть допомогти у закінченні війни

Щодо участі представників Катару та Туреччини на зустрічі у Флориді в п'ятницю та суботу Зеленський зазначив, що всіх деталей не знає, але обидві країни хочуть бути максимально задіяні в допомозі щодо закінчення війни.

"Катар допомагав щодо повернення наших дітей і дійсно допомагав. Я їм вдячний. А Туреччина нам організовувала майданчик для наших переговорних груп Америки, України, Росії, завдяки яким ми повернули багато наших військових полонених. Тому те, що ці представники хочуть допомогти, я вважаю, що треба підтримувати такі сигнали", - розповів президент.

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Обміни полоненими

У Коордштабі зазначали, що перемовини з Росією щодо обміну полоненими не припиняються, нині триває робота над поверненням українців за домовленостями у Стамбулі й так звані номерні обміни.

Раніше повідомлялося, що Україна та Росія погодилися активувати стамбульські домовленості щодо обміну військовополоненими. Йдеться про звільнення з російського полону 1 200 українців.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія загальмувала великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".

Ініціатива Bring Kids Back UA з повернення українських дітей