РФ загальмувала великий обмін полоненими, провести який планувалося перед Новим роком, - Зеленський
У Росії загальмували великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
"У Рустема Умєрова була зустріч про обміни. Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до Нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з "рускої" сторони є гальмування", - зазначив президент.
РФ хоче "загальних домовленостей"
Зеленський наголосив, що росіяни почали гальмувати обміни, тому що "хочуть загальних домовленостей".
"На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемося знову до рішень про обмін", - додав він.
Що передувало?
- У Коордштабі зазначали, що перемовини з Росією щодо обміну полоненими не припиняються, нині триває робота над поверненням українців за домовленостями у Стамбулі й так звані номерні обміни.
- Раніше повідомлялося, що Україна та Росія погодилися активувати стамбульські домовленості щодо обміну військовополоненими. Йдеться про звільнення з російського полону 1 200 українців.
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