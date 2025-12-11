РФ загальмувала великий обмін полоненими, провести який планувалося перед Новим роком, - Зеленський

У Росії загальмували великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

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"У Рустема Умєрова була зустріч про обміни. Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до Нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з "рускої" сторони є гальмування", - зазначив президент.

РФ хоче "загальних домовленостей"

Зеленський наголосив, що росіяни почали гальмувати обміни, тому що "хочуть загальних домовленостей".

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"На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемося знову до рішень про обмін", - додав він.

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