РФ затормозила крупный обмен пленными, провести который планировалось перед Новым годом, - Зеленский
В России затормозили крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"У Рустема Умерова была встреча по обмену. Стороны согласовали, что будет такой достаточно крупный обмен до Нового года и что нужно проговаривать списки. Но сейчас именно со стороны "русской" стороны есть торможение", - отметил президент.
РФ хочет "общих договоренностей"
Зеленский подчеркнул, что россияне начали тормозить обмены, потому что "хотят общих договоренностей".
"На мой взгляд, именно это и происходит. Если у нас будет формирование всех этих процессов, то мы вернемся снова к решениям об обмене", - добавил он.
Что предшествовало?
- В Коордштабе отмечали, что переговоры с Россией об обмене пленными не прекращаются, сейчас продолжается работа над возвращением украинцев по договоренностям в Стамбуле и так называемые номерные обмены.
- Ранее сообщалось, что Украина и Россия согласились активировать стамбульские договоренности об обмене военнопленными. Речь идет об освобождении из российского плена 1 200 украинцев.
