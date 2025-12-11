РФ затормозила крупный обмен пленными, провести который планировалось перед Новым годом, - Зеленский

В России затормозили крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"У Рустема Умерова была встреча по обмену. Стороны согласовали, что будет такой достаточно крупный обмен до Нового года и что нужно проговаривать списки. Но сейчас именно со стороны "русской" стороны есть торможение", - отметил президент.

РФ хочет "общих договоренностей"

Зеленский подчеркнул, что россияне начали тормозить обмены, потому что "хотят общих договоренностей".

"На мой взгляд, именно это и происходит. Если у нас будет формирование всех этих процессов, то мы вернемся снова к решениям об обмене", - добавил он.

Что предшествовало?