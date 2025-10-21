РУС
248 4

Продолжается работа над двумя треками переговоров с РФ об обмене пленными, - Коордштаб

Обмен пленными 14 августа

Переговоры с Россией по обмену пленными не прекращаются, сейчас продолжается работа над возвращением украинцев по договоренностям в Стамбуле и так называемые номерные обмены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

"Переговоры с противоположной стороной об обмене пленными не прекращаются. В Координационном штабе работают над двумя треками: возвращение наших людей по условиям договоренностей в Стамбуле, а также так называемые номерные обмены", - рассказал он.

Охрименко напомнил, что согласно договоренностям, достигнутым в Турции, домой должны вернуться все тяжелобольные, тяжелораненые, а также молодежь в возрасте до 25 лет.

По его словам, сейчас происходят комбинированные обмены: Украина возвращает и тех, кто подпадает под стамбульские критерии, и тех, о ком удается договориться переговорной группе.

Он отметил, что во время переговоров Коордштаб также обращает внимание на возвращение гражданских.

Охрименко подчеркнул, что обмен пленными является сложным и длительным процессом, который в конце концов дает результат.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 2 ноября. Тогда во время комбинированного обмена из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев: часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

