Триває робота над двома треками перемовин з РФ щодо обміну полоненими, - Коордштаб
Перемовини з Росією щодо обміну полоненими не припиняються, нині триває робота над поверненням українців за домовленостями у Стамбулі й так звані номерні обміни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
"Перемовини з протилежною стороною про обмін полоненими не припиняються. У Координаційному штабі працюють над двома треками: повернення наших людей за умовами домовленостей у Стамбулі, а також так звані номерні обміни", - розповів він.
Охріменко нагадав, що згідно з домовленостями, досягнутими у Туреччині, додому мають повернутися всі важкохворі, важкопоранені, а також молодь віком до 25 років.
За його словами, зараз відбуваються комбіновані обміни: Україна повертає і тих, хто підпадає під стамбульські критерії, і тих, про кого вдається домовитися перемовній групі.
Він зауважив, що під час перемовин Коордштаб також звертає увагу на повернення цивільних.
Охріменко наголосив, що обмін полоненими є складним і тривалим процесом, який врешті дає результат.
Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 2 листопада. Тоді під час комбінованого обміну з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.
