235 4

Триває робота над двома треками перемовин з РФ щодо обміну полоненими, - Коордштаб

Обмін полоненими 14 серпня

Перемовини з Росією щодо обміну полоненими не припиняються, нині триває робота над поверненням українців за домовленостями у Стамбулі й так звані номерні обміни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Перемовини з протилежною стороною про обмін полоненими не припиняються. У Координаційному штабі працюють над двома треками: повернення наших людей за умовами домовленостей у Стамбулі, а також так звані номерні обміни", - розповів він.

Охріменко нагадав, що згідно з домовленостями, досягнутими у Туреччині, додому мають повернутися всі важкохворі, важкопоранені, а також молодь віком до 25 років.

За його словами, зараз відбуваються комбіновані обміни: Україна повертає і тих, хто підпадає під стамбульські критерії, і тих, про кого вдається домовитися перемовній групі.

Він зауважив, що під час перемовин Коордштаб також звертає увагу на повернення цивільних.

Також читайте: Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський

Охріменко наголосив, що обмін полоненими є складним і тривалим процесом, який врешті дає результат.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 2 листопада. Тоді під час комбінованого обміну з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

обмін (1281) полонені (2359) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (54)
Треки, кластери, кейси... З самого початку цим смішила Безугла. Любила іноземні словечка вживати хоч куди. Абсолютно не розуміючи їх значення. Бачу всі Зельоні ******* туману напустити.
показати весь коментар
21.10.2025 12:45 Відповісти
Так, це дикунство, адже людм не розуміють відмінності англійської мови, яка є контекстною і одне слово може мати багато значень. Дратує коли всі спортивні змагання, події називають "івентами", дико чути звичайне для англомовних слово skills як "скілИ" (з наголосом ни "И"). Нормально, коли вживають англомовні комп'ютерні, технологічні терміни, але теж таке розповсюджене "хейтити", "булінг" - в українській є багато еквівалентних слів, до того ж з різними відтінками. Але це мені здаєтться пішло не від Безуглої і зелені, каліченням іноземних слів здавна відрізнялася росія, а наші як папуги бездумно запозичили.
показати весь коментар
21.10.2025 12:58 Відповісти
Що таке "треками" у даному контексті?

Трек -- це спеціальна доріжка для велоспорту (чи іншого подібного). Що автор цим хотів сказати?
показати весь коментар
21.10.2025 12:46 Відповісти
Знущальна новина на фоні останніх новин про саміти домовлялки від 47-го з хйлом .
показати весь коментар
21.10.2025 13:02 Відповісти
 
 