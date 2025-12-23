Идентифицирован сотрудник колонии в РФ, который убил украинского пленного и жестоко издевался над другими, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО+ФОТО

Сотрудник исправительной колонии №12 города Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ Никита Пушкарев систематически издевался над украинскими пленными. Один из гражданских пленных - Максим Ващенко - вследствие пыток скончался. Тюремщик и сейчас работает в колонии и не отрицает издевательств над пленными.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

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Никита Пушкарев

В частности, один из освобожденных из плена - пограничник Евгений Шолудько - рассказал о российском тюремщике, который отличался своей жестокостью. По его словам, его зовут Никита и он работает в исправительной колонии №12 города Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ.

"Там был такой Никита. Это он убивал, у него удар поставлен. Он два раза с ноги так приложил, я едва встал тогда. Ребята тоже рассказывали, что там до смерти избивали. Этот самый Никита избил до смерти парня", - рассказал Шолудько.

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Что известно о тюремщике?

Никита Пушкарев - 26-летний сотрудник исправительной колонии №12 города Каменск-Шахтинский.

Журналистам удалось найти 15 военных, которые прошли плен там, где работает Никита. По фотографии они опознали его.

Убийство гражданского пленного Максима Ващенко

Освобожденные из плена рассказали, что в 2022 году тюремщик Никита Пушкарев убил в колонии гражданского пленного Максима Ващенко. Мужчина в прошлом участвовал в АТО, однако на момент открытой войны уже не воевал. Ващенко задержали представители оккупационных властей, и он оказался в колонии Каменск-Шахтинская в РФ.

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Максим Ващенко

"У него были какие-то проблемы с желудком, или что-то такое, что он не мог есть. И Никита его постоянно бил, чтобы тот поел. Как-то однажды он [Никита Пушкарев] пришел и начал ему утрамбовывать хлеб в рот. Понятно, когда тебе вталкивают хлеб в рот, то ты ешь. И он говорит: "Ах ты под*рас, най*буешь меня!" И начал его бить, бить, бить, пока уже все..." - рассказал бывший заключенный Руслан.

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Еще один освобожденный, который был свидетелем смертельного избиения, рассказал, что Никита Пушкарев нанес Максиму 20 ударов палкой. Мужчина упал, другие пленные пытались его реанимировать и делали искусственное дыхание. А тюремщик просто вышел.

Систематические избиения

Кроме того, Никита Пушкарев систематически избивал других пленных. По словам бывшего военнопленного Александра Гусакова, который провел в неволе более 3 лет, Пушкарев отрабатывал свои удары на украинцах, как на "живых грушах".

Еще один освобожденный Александр Степанов был очевидцем того, как Пушкарев наказывал украинцев, которые работали в столовой, потому что те якобы чем-то провинились. Он заставлял их приседать, а затем ставил к стене и бил ногами и руками, разгонялся в прыжке и бил с ноги

Однажды Никита Пушкарев массово наказал пленных за то, что один из них попросил съесть хвостик от лука во время работы в теплице.

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Карьера Пушкарева

Военный Александр, которого вернули в Украину в октябре 2025 года, рассказал, что некоторое время Пушкарев ходил на работу раз в три-четыре суток, заступая на суточные дежурства. Но в 2023 году Пушкарева повысили и дали офицерское звание, поэтому он стал работать в колонии 5 дней в неделю.

Разговор с Пушкаревым

Журналисты связались с Пушкаревым под легендой, имитируя проведение внутренней проверки из-за его жестокого обращения с военнопленными. Ему сказали, что он должен написать объяснение в произвольной форме, ведь на него якобы написали жалобу. Пушкарев сначала неохотно верил в легенду, но впоследствии все же ответил.

Никита Пушкарев: Я не понимаю, что за заявление?

"Слідство.Інфо": Есть адвокат, который несколько раз приходил на прием к руководству, писал заявление о незаконных методах воздействия на двух или трех граждан Украины. Бьют, убивают и все в этом духе. События, там, кажется, 2023 года. Есть вопрос: вы сейчас так же в 12-й колонии? Никуда не переводились пока?

Никита Пушкарев: Да, да, да. Так же в двенадцатой. Да что, это я типа отпишусь и дело типа все? Вечером я только в 5-6 выхожу с работы, только тогда смогу ответить. Я вообще сначала подумал, что это мошенники. Дурака включил. Думаю, пошучу.

Отмечается, что после отправки Пушкареву заявления, где были описаны обстоятельства гибели пленного Максима Ващенко, которые тюремщик должен был объяснить, он перестал отвечать на звонки и сообщения.









Разговор с матерью Никиты - Еленой Пушкаревой

Как отмечается, также журналисты позвонили Елене Пушкаревой, которая, похоже, поддерживает войну России против Украины:

Елена Пушкарева: Да, слушаю вас.

"Слідство.Інфо": Пушкарев Никита Александрович – это ваш сын?

Елена Пушкарева: Ну, допустим.

"Слідство.Інфо": Я хотел бы получить какую-то характеристику на вашего сына.

Елена Пушкарева: Хороший сын, любящий. Он о работе вообще никогда не говорит.

"Слідство.Інфо": А вам известно, что он человека просто убил?

Елена Пушкарева: Нет. Впервые слышу от вас.

"Слідство.Інфоо": А скажите, в 12-й колонии он как давно работает?

Елена Пушкарева: После армии.

"Слідство.Інфо": А в каком году он закончил службу?

Елена Пушкарева: В 2019 году. А сильно избил?

"Слідство.Інфо": Ну, убил.

Елена Пушкарева: В смысле?

"Слідство.Інфоо": В прямом смысле. Нанес 20 ударов дубинкой.

Елена Пушкарева: Нифига себе.

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Руководство колонии

Журналисты также идентифицировали руководство исправительной колонии №12. С апреля 2022 года тюрьмой руководит 44-летний Анатолий Каплунов. У Каплунова, как пишут на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, есть пять заместителей: Сергей Привалов, Александр Дороган, Вячеслав Волинцев, Денис Хусаинов и Владимир Головин.

Бывшие заключенные отмечают, что руководство знало об издевательствах со стороны Пушкарева, но делало вид, что ничего не замечает.