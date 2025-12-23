Ідентифіковано співробітника колонії в РФ, який убив українського полоненого та жорстоко знущався з інших, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітник виправної колонії №12 міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ Нікіта Пушкарьов системно знущався з українських полонених. Один із цивільних полонених - Максим Ващенко – внаслідок катувань помер. Тюремник і зараз працює у колонії та не заперечує знущань із полонених.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Нікіта Пушкарьов

Так, один зі звільнений з полону - прикордонник Євгеній Шолудько розповів про російського тюремника, який вирізнявся своєю жорстокістю. За його словами, його ім’я Нікіта й він працює у виправній колонії №12 міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ.

Там був такий Нікіта. То він вбивав, у нього удар поставлений. Він два рази з ноги так приклався, я ледве встав тоді. Хлопці теж розказували, що там до смерті забивали. Цей самий Нікіта забивав до смерті хлопця", - розповів Шолудько.

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Що відомо про тюремника?

Нікіта Пушкарьов - 26-річний співробітник виправної колонії №12 міста Каменськ-Шахтинський.

Журналістам вдалося знайти 15 військових, які пройшли полон там, де працює Нікіта. За фото вони впізнали його.

Убивство цивільного полоненого Максима Ващенка

Звільнені з полону розповіли, що у 2022 році тюремник Нікіта Пушкарьов убив у колонії цивільного полоненого Максима Ващенка. Чоловік у минулому брав участь у АТО, втім, на момент відкритої війни вже не воював. Ващенка затримали представники окупаційної влади і він опинився у колонії Каменськ-Шахтинська у РФ.

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Максим Ващенко

У нього були якісь проблеми зі шлунком, чи щось таке, що він не міг їсти. І Нікіта його постійно бив, щоб той поїв. Якось одного дня він [Нікіта Пушкарьов] прийшов і почав йому утрамбовувати хліб у рот. Зрозуміло, коли тобі утрамбовують хліб у рот, то ти їси. І він каже: "Ах ти під*рас, най*буєш мене!". І почав його бити, бити, бити поки вже все…" - розпові експолонений Руслан.

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Ще один звільнений, який був свідком смертельного побиття, розповів, що Нікіта Пушкарьов завдав Максиму 20 ударів палицею. Чоловік упав, інші полонені намагалися його реанімувати та робили штучне дихання. А тюремник просто вийшов.

Систематичні побиття

Крім того, Нікіта Пушкарьов систематично бив інших полонених. За словами колишнього військовополоненого Олександра Гусакова, який провів у неволі понад 3 роки, Пушкарьов відпрацьовував свої удари на українцях, ніби на "живих грушах".

Ще один звільнений Олександр Степанов був очевидцем того, як Пушкарьов карав українців, які працювали у їдальні, бо ті буцімто чимось провинилися. Він змусив їх присідати, а потім ставив до стіни і бив ногам і руками, розганявся у стрибку і бив з ноги

Одного разу Нікіта Пушкарьов масово покарав полонених через те, що один із них попросив з’їсти хвостик від цибулі під час роботи у теплиці.

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Кар’єра Пушкарьова

Військовий Олександр, якого повернули в Україну у жовтні 2025 року, розповів, що певний час Пушкарьов ходив на роботу раз на три-чотири доби, заступаючи на добові чергування. Але у 2023 році Пушкарьова підвищили й дали офіцерське звання, тож він став працювати у колонії 5 днів на тиждень.

Розмова з Пушкарьовим

Журналісти зв’язалися з Пушкарьовим під легендою, імітуючи проведення внутрішньої перевірки через його жорстоке поводження з військовополоненими. Йому сказали, що він має написати пояснення у довільній формі, адже на нього нібито написали скаргу. Пушкарьов спершу неохоче вірив у легенду, але згодом все ж відповів.

Нікіта Пушкарьов: Я не розумію, що за заява?

"Слідство.Інфо": Є адвокат, який кілька разів приходив на прийом до керівництва, писав заяву щодо незаконних методів впливу на двох або трьох громадян України. Б’ють, вбивають і все в цьому дусі. Події, там, здається, 2023 року. Є запитання: ви зараз так само в 12-й колонії? Нікуди не переводилися поки?

Нікіта Пушкарьов: Так, так, так. Так само у дванадцятій. Так а що, це я типу відпишуся і справа типу все? Ввечері я тільки о 5-6 виходжу з роботи, тільки тоді зможу відповідати. Я взагалі спочатку подумав, що це шахраї. Дурня ввімкнув. Думаю, пожартую.

Зазначається, що після надсилання Пушкарьову заяви, де були описані обставини загибелі полоненого Максима Ващенка, які тюремник мав пояснити, він припинив відповідати на дзвінки та повідомлення.









Розмова з матір'ю Нікіти - Оленою Пушкарьовою

Як зазначається, також журналісти зателефонували Олені Пушкарьовій, яка, хоже, підтримує війну Росії проти України:

Олена Пушкарьова: Так, слухаю вас.

"Слідство.Інфо": Пушкарьов Нікіта Олександрович – це ваш син?

Олена Пушкарьова: Ну, допустимо.

"Слідство.Інфо": Я хотів би отримати якусь характеристику щодо сина вашого.

Олена Пушкарьова: Хороший син, люблячий. Він за роботу взагалі ніколи не розмовляє.

"Слідство.Інфо": А вам відомо, що він людину забив просто?

Олена Пушкарьова: Ні. Вперше чую від вас.

"Слідство.Інфо": А скажіть, у 12-й колонії він як давно працює?

Олена Пушкарьова: Після армії.

"Слідство.Інфо": А в якому році він закінчив службу?

Олена Пушкарьова: У 2019 році. А сильно побив?

"Слідство.Інфо": Ну, вбив.

Олена Пушкарьова: У сенсі?

"Слідство.Інфо": У прямому сенсі. Наніс 20 ударів дубинкою.

Олена Пушкарьова: Ніфіга собі.

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Керівництво колонії

Журналісти також ідентифікували керівництво виправної колонії №12. З квітня 2022 року в’язницею керує 44-річний Анатолій Каплунов. У Каплунова, як пишуть на сайті Федеральної служби виконання покарань, є п’ятеро заступників: Сергій Прівалов, Олександр Дороган, В'ячеслав Волинцев, Денис Хусаінов і Володимир Головін.

Колишні полонені зауважують, що керівництво знало про знущання з боку Пушкарьова, але вдавало, що нічого не помічає.