Північнокорейські солдати, які потрапили в полон ЗСУ, заявили про бажання поїхати до Південної Кореї, - Yonhap
Двоє північнокорейських солдатів, яких Збройні сили України взяли в полон у Курській області РФ під час боїв на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.
Про це повідомив голова групи північнокорейських втікачів у Південній Кореї Чан Се Юль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
За його словами, двоє полонених віком близько 20 років написали листа у жовтні під час зустрічі з південнокорейським продюсером документальних фільмів у таборі для військовополонених поблизу Києва. Лист було передано групі на початку грудня.
"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, вважаючи тих, хто в Південній Кореї, своїми батьками та братами", - йдеться в листі.
Полонені також подякували за підтримку, зазначивши, що нинішню ситуацію вони сприймають "не як трагедію, а як початок нового життя".
За словами Чана Се Юля, лист підтверджує їхній намір виїхати до Південної Кореї. Раніше, у лютому, лише один із полонених заявляв про таке бажання під час зустрічі з південнокорейським законодавцем.
Що передувало?
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.
- Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.
- Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.
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Бо вони ж сироти.
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