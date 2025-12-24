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Новини Полонені військові КНДР
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Північнокорейські солдати, які потрапили в полон ЗСУ, заявили про бажання поїхати до Південної Кореї, - Yonhap

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Двоє північнокорейських солдатів, яких Збройні сили України взяли в полон у Курській області РФ під час боїв на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.

Про це повідомив голова групи північнокорейських втікачів у Південній Кореї Чан Се Юль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

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За його словами, двоє полонених віком близько 20 років написали листа у жовтні під час зустрічі з південнокорейським продюсером документальних фільмів у таборі для військовополонених поблизу Києва. Лист було передано групі на початку грудня.

"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, вважаючи тих, хто в Південній Кореї, своїми батьками та братами", - йдеться в листі.

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Полонені також подякували за підтримку, зазначивши, що нинішню ситуацію вони сприймають "не як трагедію, а як початок нового життя".

За словами Чана Се Юля, лист підтверджує їхній намір виїхати до Південної Кореї. Раніше, у лютому, лише один із полонених заявляв про таке бажання під час зустрічі з південнокорейським законодавцем.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.
  • Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.
  • Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.

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військовополонені (1160) КНДР (1352)
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Топ коментарі
+22
На вічне рабство в Україні - розміновувати ними поля!
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24.12.2025 11:17 Відповісти
+15
Приїзджають вбивати українців, потрапояють у полон і їх відпускають до Південой Кореї? Файно, навіть некуйово влаштуются.
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24.12.2025 11:20 Відповісти
+12
Зрозуміти та пробачити?
Бо вони ж сироти.
Зараз заплачу.
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24.12.2025 11:22 Відповісти

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