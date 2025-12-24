Північнокорейські солдати, які потрапили в полон ЗСУ, заявили про бажання поїхати до Південної Кореї, - Yonhap

Двоє північнокорейських солдатів, яких Збройні сили України взяли в полон у Курській області РФ під час боїв на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.

Про це повідомив голова групи північнокорейських втікачів у Південній Кореї Чан Се Юль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, двоє полонених віком близько 20 років написали листа у жовтні під час зустрічі з південнокорейським продюсером документальних фільмів у таборі для військовополонених поблизу Києва. Лист було передано групі на початку грудня.

"Ми вирішили поїхати до Південної Кореї, вважаючи тих, хто в Південній Кореї, своїми батьками та братами", - йдеться в листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано співробітника колонії в РФ, який убив українського полоненого та жорстоко знущався з інших, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полонені також подякували за підтримку, зазначивши, що нинішню ситуацію вони сприймають "не як трагедію, а як початок нового життя".

За словами Чана Се Юля, лист підтверджує їхній намір виїхати до Південної Кореї. Раніше, у лютому, лише один із полонених заявляв про таке бажання під час зустрічі з південнокорейським законодавцем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед цивільних, яких росіяни вивезли Грабовського, були діти. Також РФ взяла у полон 13 українських військових, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є сигнали від партнерів щодо допомоги у поверненні українських полонених і дітей з РФ, - Зеленський