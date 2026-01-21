Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 229 740 человек (+1 170 за сутки), 11 587 танков, 36 463 артсистемы, 23 938 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 229 740 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 229 740 (+1 170) человек
- танков - 11 587 (+8) ед.
- боевых бронированных машин - 23 938 (+10) ед.
- артиллерийских систем - 36 463 (+70) ед.
- РСЗО - 1 621 (+3) ед.
- средства ПВО - 1 279 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 159 (+1 019) ед.
- крылатые ракеты - 4 190 (+27) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 75 238 (+171) ед.
- специальная техника - 4 049 (+1) ед.
-
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
" На прошлой неделе вблизи н.п. Костогрызово, что находится на временно оккупированной территории Херсонской области, подорвался на неустановленном взрывном устройстве, вероятнее всего мине, автотранспорт командира 98-ой ВДД генерал-майор руслан евдокимов.
Генерал, вместе с подразделениями 98-й ВДД был спешно передислоцирован из Херсонской области в Запорожскую, в связи с истощением и потерей боеспособности 104-й ВДД.
Генерал-майор руслан евдокимов, известный тем, что до полномасштабного вторжения в Украину руководил массовыми убийствами в Сирии, согласно предварительной информации, получил ранение нижних конечностей. Про летальный исход речи не идёт, но, судя по всему, на ноги бравый генерал скоро встать не сможет.
В общем, 98-я ВДД временно оказалась без бравого командира. А командир, вероятнее всего, остался без нижних конечностей. Но, куда интереснее сам факт, что транспорт целого, на тот момент, генерал-майора наехал на СВУ или мину! Я, что-то очень сильно сомневаюсь, что Русик выперся на своём геллике, прямо таки на ЛБС, а потому, вопросов возникает больше чем ответов. Но, пожелания новоиспечённому инвалиду, в любом случае, может быть только одно…
Як то кажуть, нех*й шастать."
Але, уви, вже без кінцівок.