Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 229 740 человек (+1 170 за сутки), 11 587 танков, 36 463 артсистемы, 23 938 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 229 740 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 229 740 (+1 170) человек
  • танков - 11 587 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 938 (+10) ед.
  • артиллерийских систем - 36 463 (+70) ед.
  • РСЗО - 1 621 (+3) ед.
  • средства ПВО - 1 279 (+0) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 159 (+1 019) ед.
  • крылатые ракеты - 4 190 (+27) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 75 238 (+171) ед.
  • специальная техника - 4 049 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Набили заліза не погано,да в цапорилої нечесті теж не мало.Слава ЗСУ!!!
21.01.2026 08:17 Ответить
Слава Героям Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
21.01.2026 08:36 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.01.2026 08:54 Ответить
железяк, конечно дофига... но напрягает то, что рсзо ежедневно горят - значит севкоры нехилый подгон рсзо M1991 сделали оркам
21.01.2026 09:27 Ответить
20 днів 20 тисяч чумардосів - по плану
21.01.2026 12:18 Ответить
@ (мова оригіналу):

" На прошлой неделе вблизи н.п. Костогрызово, что находится на временно оккупированной территории Херсонской области, подорвался на неустановленном взрывном устройстве, вероятнее всего мине, автотранспорт командира 98-ой ВДД генерал-майор руслан евдокимов.

Генерал, вместе с подразделениями 98-й ВДД был спешно передислоцирован из Херсонской области в Запорожскую, в связи с истощением и потерей боеспособности 104-й ВДД.

Генерал-майор руслан евдокимов, известный тем, что до полномасштабного вторжения в Украину руководил массовыми убийствами в Сирии, согласно предварительной информации, получил ранение нижних конечностей. Про летальный исход речи не идёт, но, судя по всему, на ноги бравый генерал скоро встать не сможет.

В общем, 98-я ВДД временно оказалась без бравого командира. А командир, вероятнее всего, остался без нижних конечностей. Но, куда интереснее сам факт, что транспорт целого, на тот момент, генерал-майора наехал на СВУ или мину! Я, что-то очень сильно сомневаюсь, что Русик выперся на своём геллике, прямо таки на ЛБС, а потому, вопросов возникает больше чем ответов. Но, пожелания новоиспечённому инвалиду, в любом случае, может быть только одно…

Як то кажуть, нех*й шастать."
21.01.2026 21:28 Ответить
Ось він який хенерал-красавЄц євдокімов.
Але, уви, вже без кінцівок.

21.01.2026 23:03 Ответить
 
 