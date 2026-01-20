"Мавик" привел к цели: 58-я ОМПБр уничтожила базу вражеских дронов в Харьковской области

На севере Харьковской области украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражескую технику и точки базирования. Пилоты беспилотных систем 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады провели успешную операцию по ликвидации вражеской базы БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведчики обнаружили точку взлета вражеских дронов, воспользовавшись неосмотрительностью оккупантов. С помощью собственного "Мавика" украинские операторы отследили российский беспилотник, который возвращался на свою базу. Это позволило точно идентифицировать местоположение противника.

Эффективная ликвидация:

Обнаружение: С помощью разведывательного БПЛА установлено местоположение антенны связи и укрытия, из которого враг запускал свои дроны. Точный удар: Операторы FPV-дронов немедленно приступили к работе. Первым точным ударом была уничтожена антенна, которая обеспечивала связь оккупантов с их беспилотниками. Финальная зачистка: После этого была нанесена серия мощных ударов по укрытию врага, окончательно ликвидировав базу.

