"Мавік" привів до цілі: 58-ма ОМПБр знищила базу ворожих дронів на Харківщині

На півночі Харківщини українські захисники продовжують ефективно нищити ворожу техніку та точки базування. Пілоти безпілотних систем 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади провели успішну операцію з ліквідації ворожої бази БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідники виявили точку зльоту ворожих дронів, скориставшись необачністю окупантів. За допомогою власного "Мавіка" українські оператори відстежили російський безпілотник, який повертався на свою базу. Це дозволило точно ідентифікувати місце розташування противника.

Ефективна ліквідація:

Виявлення: За допомогою розвідувального БпЛА встановлено місце розташування антени зв'язку та укриття, з якого ворог запускав свої дрони. Точний удар: Оператори FPV-дронів негайно приступили до роботи. Першим влучним ударом було знищено антену, яка забезпечувала зв'язок окупантів з їхніми безпілотниками. Фінальна зачистка: Після цього було завдано серію потужних ударів по укриттю ворога, остаточно ліквідовано базу.

