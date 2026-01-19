Прикордонники бригади "Гарт" відбили штурми та ліквідували 131 окупанта за тиждень на Харківщині

Тиждень запеклих боїв на Харківщині - прикордонна бригада "Гарт" відбиває спроби ворога прорвати державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання зі стримування окупантів на Харківському напрямку.

Протягом минулого тижня окупаційні війська здійснювали штурмові атаки у смузі оборони бригади "Гарт".

Загарбники намагалися прорвати позиції прикордонників з кількох напрямків на державному кордоні.

Для цього вони залучили численні сили піхоти, яка діяла без бронетехніки, але під прикриттям артилерії, дронів та авіації.

Українські прикордонники відповідали ударами зі ствольної та реактивної артилерії, а ударні безпілотники знищували противника під час його висування в атаку.

За цей період було ліквідовано 131 окупанта, ще 111 отримали поранення.

Захисники утримують свої позиції, відбивають атаки та блокують усі намагання ворога прорватися через державний кордон України.

Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено у соцмережах.

