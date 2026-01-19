2 834 1
Десантники 77-ї бригади ліквідували 9 окупантів на Куп’янському напрямку
Українські дронарі 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують зачистку Куп’янського напрямку від ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили місця дислокації противника та ліквідували 9 військових РФ.
На оприлюднених кадрах видно, як один із загарбників намагався сховатися в укритті, проте український БпЛА одразу влетів у схованку та підірвав її.
Ще один рашист загинув, підірвавшись на міні під час пересування відкритою місцевістю.
Крім того, захисники знищили 3 антени противника, що призвело до порушення системи управління та зв’язку.
Це суттєво ускладнило координацію підрозділів окупантів і знизило їхні бойові можливості на ділянці.
