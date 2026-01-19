УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6106 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої на Куп’янському напрямку
2 834 1

Десантники 77-ї бригади ліквідували 9 окупантів на Куп’янському напрямку

Українські дронарі 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують зачистку Куп’янського напрямку від ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили місця дислокації противника та ліквідували 9 військових РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюднених кадрах видно, як один із загарбників намагався сховатися в укритті, проте український БпЛА одразу влетів у схованку та підірвав її.

Ще один рашист загинув, підірвавшись на міні під час пересування відкритою місцевістю.

Крім того, захисники знищили 3 антени противника, що призвело до порушення системи управління та зв’язку.

Це суттєво ускладнило координацію підрозділів окупантів і знизило їхні бойові можливості на ділянці.

Автор: 

армія рф (20801) знищення (9957) ДШВ Десантно-штурмові війська (446) дрони (7909) 77 ОАБ (60) Куп’янськ (1105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підірвався на міні, втікаючи від дрона - ну явно, що не народився в рубашке в сорочці
показати весь коментар
19.01.2026 22:30 Відповісти
 
 