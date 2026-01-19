РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7177 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Бои на Купянском направлении
2 834 1

Десантники 77-й бригады ликвидировали 9 оккупантов на Купянском направлении

Украинские дронары 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают зачистку Купянского направления от врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили места дислокации противника и ликвидировали 9 военных РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованных кадрах видно, как один из захватчиков пытался спрятаться в укрытии, однако украинский БПЛА сразу влетел в тайник и подорвал его.

Еще один рашист погиб, подорвавшись на мине во время передвижения по открытой местности.

Кроме того, защитники уничтожили 3 антенны противника, что привело к нарушению системы управления и связи.

Это существенно затруднило координацию подразделений оккупантов и снизило их боевые возможности на участке.

Автор: 

армия РФ (22590) уничтожение (9646) ДШВ Десантно-штурмовые войска (440) дроны (6891) 77 ОАБ (58) Купянск (981)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підірвався на міні, втікаючи від дрона - ну явно, що не народився в рубашке в сорочці
показать весь комментарий
19.01.2026 22:30 Ответить
 
 