Десантники 77-й бригады ликвидировали 9 оккупантов на Купянском направлении
Украинские дронары 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают зачистку Купянского направления от врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили места дислокации противника и ликвидировали 9 военных РФ.
На обнародованных кадрах видно, как один из захватчиков пытался спрятаться в укрытии, однако украинский БПЛА сразу влетел в тайник и подорвал его.
Еще один рашист погиб, подорвавшись на мине во время передвижения по открытой местности.
Кроме того, защитники уничтожили 3 антенны противника, что привело к нарушению системы управления и связи.
Это существенно затруднило координацию подразделений оккупантов и снизило их боевые возможности на участке.
