Зачистка Новоплатоновки на Харьковщине от оккупантов: работа на опережение 115-й ОМБр

Командир 3-го механизированного батальона "Кунжут" рассказал о действиях подразделений Сил обороны во время зачистки Новоплатоновки Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

После сообщения о попытке инфильтрации врага, ударно-поисковая группа 115-й бригады провела зачистку населенного пункта.

"Проверили каждый дом. Оккупантов в поселке нет, населенный пункт под полным контролем Сил обороны", - говорится в сообщении под видео.

Также сообщалось, что Силы беспилотных систем "Мадяра" уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции врага.

