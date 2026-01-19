Зачистка Новоплатоновки на Харьковщине от оккупантов: работа на опережение 115-й ОМБр
Командир 3-го механизированного батальона "Кунжут" рассказал о действиях подразделений Сил обороны во время зачистки Новоплатоновки Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.
После сообщения о попытке инфильтрации врага, ударно-поисковая группа 115-й бригады провела зачистку населенного пункта.
"Проверили каждый дом. Оккупантов в поселке нет, населенный пункт под полным контролем Сил обороны", - говорится в сообщении под видео.
Также сообщалось, что Силы беспилотных систем "Мадяра" уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции врага.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.01.2026 01:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
