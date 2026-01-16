Пограничники бригады "Гарт" с помощью дронов ликвидировали четырех оккупантов, которые пытались пересечь границу в Харьковской области. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" сорвали очередную попытку вражеского прорыва государственной границы в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, четверо российских оккупантов пытались скрытно перейти границу Украины, однако были своевременно обнаружены украинскими воинами.

После фиксации нарушителей по ним были нанесены удары с помощью ударных дронов. На обнародованных кадрах виден момент поражения противника, который пытался продвигаться в приграничной зоне.

