Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного на Харьковщине, - ГПСУ
Российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области, однако силы обороны Украины успешно отразили атаку, уничтожив 21 оккупанта и ранив еще 11.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По словам Демченко, враг ранее появлялся небольшими группами вблизи границы, очевидно, "прощупывая ситуацию". В начале этой недели российские подразделения, накопив силы, пошли в атаку небольшими пехотными группами, но в большем количестве.
"Враг не оставляет попыток прорвать государственную границу и расширить зону боев по территории Украины, но благодаря стойкости и мужеству украинских воинов и пограничников достичь результатов врагу не удается", - отметил спикер.
В настоящее время наблюдается активность врага в направлении населенных пунктов Круглое и Бугруватка. В селе Сотницкий Казачок в Харьковской области активности россиян не зафиксировано.
Ранее оккупанты также пытались штурмовать позиции пограничников в направлении Волчанских Хуторов, но понесли потери и не продвинулись.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль