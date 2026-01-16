Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного на Харьковщине, - ГПСУ

Российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области, однако силы обороны Украины успешно отразили атаку, уничтожив 21 оккупанта и ранив еще 11.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Демченко, враг ранее появлялся небольшими группами вблизи границы, очевидно, "прощупывая ситуацию". В начале этой недели российские подразделения, накопив силы, пошли в атаку небольшими пехотными группами, но в большем количестве.

"Враг не оставляет попыток прорвать государственную границу и расширить зону боев по территории Украины, но благодаря стойкости и мужеству украинских воинов и пограничников достичь результатов врагу не удается", - отметил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хартия" отразила попытку штурма к северу от Харькова и ликвидировала 70 оккупантов. ВИДЕО

В настоящее время наблюдается активность врага в направлении населенных пунктов Круглое и Бугруватка. В селе Сотницкий Казачок в Харьковской области активности россиян не зафиксировано.

Ранее оккупанты также пытались штурмовать позиции пограничников в направлении Волчанских Хуторов, но понесли потери и не продвинулись.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало пограничника из Днепропетровской области, который помогал мужчинам избегать мобилизации. ФОТОрепортаж