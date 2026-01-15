"Хартия" отразила попытку штурма к северу от Харькова и ликвидировала 70 оккупантов. ВИДЕО

13-я бригада НГУ "Хартия" отразила попытку штурма российской армии на Липецком направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.

в бригаде показали работу дронов "Хартии"

Что известно

В бригаде отметили, что российские войска не оставляют попыток давить на украинских защитников в Харьковской области.

В течение недели враг предпринимал попытки штурма в зоне ответственности 13-й бригады НГУ "Хартия" к северу от Харькова.

Атаки были успешно отбиты.

"Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев - пехотинцев, операторов БПЛА, артиллеристов и других подразделений - попытка оказалась неудачной. Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке", - подчеркнули защитники.

