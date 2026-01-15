РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13469 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
1 913 4

"Хартия" отразила попытку штурма к северу от Харькова и ликвидировала 70 оккупантов. ВИДЕО

13-я бригада НГУ "Хартия" отразила попытку штурма российской армии на Липецком направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в бригаде показали работу дронов "Хартии" 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В бригаде отметили, что российские войска не оставляют попыток давить на украинских защитников в Харьковской области.

В течение недели враг предпринимал попытки штурма в зоне ответственности 13-й бригады НГУ "Хартия" к северу от Харькова.

Атаки были успешно отбиты.

"Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев - пехотинцев, операторов БПЛА, артиллеристов и других подразделений - попытка оказалась неудачной. Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке", - подчеркнули защитники.

Смотрите также: Южноамериканские добровольцы бригады "Хартия" провели зачистку городского совета в Купянске. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (5455) Харьковская область (2118) Бригада НГУ Хартия (47)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!
показать весь комментарий
15.01.2026 10:50 Ответить
Цікаво, а баби встигають народжувати орчинят ?
Чи простіше завозити чумазих і косооких ?
показать весь комментарий
15.01.2026 11:23 Ответить
може і не простіше, але явно дешевше. їм не треба платити відступні і гробові. та і грабувати набагато легше.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:54 Ответить
Слава та пошана вам,хлопці та дівчата!
показать весь комментарий
15.01.2026 12:09 Ответить
 
 