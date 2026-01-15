"Хартія" відбила спробу штурму на північ від Харкова та ліквідувала 70 окупантів. ВIДЕО

13-та бригада НГУ "Хартія" відбила спробу штурму російської армії на Липецькому напрямку та знищила близько 70 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, у бригаді показали роботу дронів "Хартії" 

Що відомо?

У бригаді зазначили, що російські війська не полишають спроб тиснути на українських оборонців на Харківщині.

Протягом тижня ворог здійснював спроби штурму у смузі відповідальності 13-ї бригади НГУ "Хартія" на північ від Харкова.

Атаки було успішно відбито.

"Завдяки злагодженій взаємодії хартійців - піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів - спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку", - наголосили захисники.

Автор: 

бойові дії Харківська область бригада НГУ Хартія
Героям слава!
15.01.2026 10:50 Відповісти
Цікаво, а баби встигають народжувати орчинят ?
Чи простіше завозити чумазих і косооких ?
15.01.2026 11:23 Відповісти
може і не простіше, але явно дешевше. їм не треба платити відступні і гробові. та і грабувати набагато легше.
15.01.2026 11:54 Відповісти
Слава та пошана вам,хлопці та дівчата!
15.01.2026 12:09 Відповісти
Руско-мирно так лежат 😁
15.01.2026 14:37 Відповісти
Бригаді НГУ "Хартія" - повага й вдячність!👍👍👍🇺🇦💙💛
15.01.2026 17:36 Відповісти
При всем уважении, я видел ровно 10 убитых русских, а где вы видели эти 70 убитых русских???
15.01.2026 20:10 Відповісти
іди пошукай і нам покажеш
15.01.2026 22:20 Відповісти
Потрібно дивитися де лежать кацапи ,
а не срюські
15.01.2026 20:55 Відповісти
Вот все одно я не розумію, навіщо вони лізуть і лізуть , вірогідність здохнути відсотків 85 , так навіщо. Обо їм росказують казочки , пару місяців і він шоколаді, а дохнуть типу лохі .
15.01.2026 22:08 Відповісти
 
 