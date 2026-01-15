"Хартія" відбила спробу штурму на північ від Харкова та ліквідувала 70 окупантів. ВIДЕО
13-та бригада НГУ "Хартія" відбила спробу штурму російської армії на Липецькому напрямку та знищила близько 70 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, у бригаді показали роботу дронів "Хартії"
Що відомо?
У бригаді зазначили, що російські війська не полишають спроб тиснути на українських оборонців на Харківщині.
Протягом тижня ворог здійснював спроби штурму у смузі відповідальності 13-ї бригади НГУ "Хартія" на північ від Харкова.
Атаки було успішно відбито.
"Завдяки злагодженій взаємодії хартійців - піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів - спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку", - наголосили захисники.
Olifant
15.01.2026 10:50
Михаил Макаренко #494225
15.01.2026 12:09
AbOriginal_UA
15.01.2026 11:23
