"Хартія" відбила спробу штурму на північ від Харкова та ліквідувала 70 окупантів. ВIДЕО

13-та бригада НГУ "Хартія" відбила спробу штурму російської армії на Липецькому напрямку та знищила близько 70 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У бригаді зазначили, що російські війська не полишають спроб тиснути на українських оборонців на Харківщині.

Протягом тижня ворог здійснював спроби штурму у смузі відповідальності 13-ї бригади НГУ "Хартія" на північ від Харкова.

Атаки було успішно відбито.

"Завдяки злагодженій взаємодії хартійців - піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів - спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку", - наголосили захисники.

