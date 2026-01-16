Росіяни намагалися прорвати кордон у напрямку Дігтярного на Харківщині, - ДПСУ
Російські війська намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне Харківської області, проте сили оборони України успішно відбили атаку, знищивши 21 окупанта та поранивши ще 11.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За словами Демченка, ворог раніше з’являвся невеликими групами поблизу кордону, очевидно, "промацуючи ситуацію". На початку цього тижня російські підрозділи, накопичивши сили, пішли на атаку малими піхотними групами, але у більшій кількості.
"Ворог не полишає спроб прорвати державний кордон та розширити зону боїв по території України, але завдяки стійкості і мужності українських воїнів та прикордонників досягти результатів ворогу не вдається", - зазначив речник.
Наразі спостерігається активність ворога у напрямку населених пунктів Кругле та Бугруватка. У селі Сотницький Козачок на Харківщині активності росіян не зафіксовано.
Раніше окупанти також намагалися штурмувати позиції прикордонників у напрямку Вовчанських Хуторів, але зазнали втрат і не просунулися.
