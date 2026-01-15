ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини, який допомагав чоловікам уникати мобілізації. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з Державною прикордонною службою затримали та повідомили про підозру прикордоннику з Дніпропетровської області, який за хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації через оформлення фіктивної інвалідності.

Фігурант серед знайомих підшуковував чоловіків, які хотіли уникнути призову та незаконно виїхати за межі України, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Посилаючись на свої зв’язки з медичними працівниками, зокрема в Одеській області, обіцяв забезпечити оформлення фіктивної інвалідності. При цьому їхати до Одеси було не потрібно, оскільки всі питання щодо встановлення інвалідності вирішуються дистанційно.

Вартість "пакету послуг" становила 12 тисяч доларів США

Після отримання відповідних документів чоловіки мали самостійно звернутися до органів соціального захисту, які офіційно визнавали їх особою з інвалідністю. Після цього "клієнти" підлягали зняттю з обліку в ТЦК та СП.

Наступним етапом мала стати втеча за кордон. Фігурант детально інструктував чоловіків щодо поведінки під час перетину державного кордону, аби не викликати підозр у прикордонників.

Прикордонника було затримано "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 12 тисяч доларів США від одного з клієнтів.

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років





Також читайте: Вплав через Дністер до Молдови за $8 500: на Вінниччині викрито спробу незаконного переправлення через кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО