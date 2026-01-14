Вплав через Дністер до Молдови за $8 500: на Вінниччині викрито спробу незаконного переправлення через кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили спробу незаконного переправлення через державний кордон України до Молдови.

Деталі схеми

Як повідомили у ДПСУ, 46-річний житель Чернівецької області налагодив контакт із потенційним порушником через месенджер та взявся організувати його незаконний виїзд з України. За 8 500 доларів США 24-річному киянину пообіцяли "маршрут": автомобілем до прикордоння, а далі - вплав через річку Дністер.

Втім, ризикована спроба тривала недовго. Обох учасників схеми прикордонники виявили ще на підході до державного кордону. Своєчасне втручання військовослужбовців фактично запобігло можливій трагедії, адже в нічний час, за низької температури води та сильної течії, така спроба могла коштувати чоловікові життя.

Прикордонники зірвали спробу незаконного переправлення через кордон до Молдови
Фото: ДПСУ

Затримання і підозра

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Організатору незаконного переправлення повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили автомобіль та мобільні телефони, які використовувалися для організації переправлення. Досудове розслідування триває. Заходи проводилися у взаємодії з Національною поліцією та за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури.

а далі - вплав через річку Дністер

В таку погоду? Оце так відчайдух
14.01.2026 16:06 Відповісти
морський котик - можна одразу в морську піхоту відправляти без БЗВП...
14.01.2026 16:11 Відповісти
Довбойоб а не відчайдух.
14.01.2026 16:22 Відповісти
8 тисяч баксів, щоб лише одного переправити. Ви взагалі розумієте скільки вони заробляють в місяць? На цьому заробляють тисячі людей, а ловлять одиниці. Знайомий розповідав про однокласника який переправляє людей за кордон. Живе ні в чому собі не відмовляє. Відправив доньку в Чехію в найкращий універ, сам купив собі купу квартир та машин. Для нього дійсно настав кінець епохи бідності. Може до кінця життя більше не працювати.
14.01.2026 16:48 Відповісти
Винна в цьому звісно ж влада, а не ті довбо.оби, що шукають кому би заплатити 10к доларів аби поплавати через Дністер на дитячих іграшках і поблукати по лісам у лютий мороз? Здохнути як собака, але не стати проти кацапні
14.01.2026 20:11 Відповісти
треба було зачекати тиждень - тоді на ковзанах можно було би швидко прошмигнути.
14.01.2026 19:24 Відповісти
Оце "мужики" - не бояться ні втонути в річці, ні замерзнути лісі... сруться від однієї лише думки про бій з кацапами, але то вже таке, не будемо придиратися
14.01.2026 20:14 Відповісти
 
 