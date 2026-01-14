Вплав через Дністер до Молдови за $8 500: на Вінниччині викрито спробу незаконного переправлення через кордон, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили спробу незаконного переправлення через державний кордон України до Молдови.

Деталі схеми

Як повідомили у ДПСУ, 46-річний житель Чернівецької області налагодив контакт із потенційним порушником через месенджер та взявся організувати його незаконний виїзд з України. За 8 500 доларів США 24-річному киянину пообіцяли "маршрут": автомобілем до прикордоння, а далі - вплав через річку Дністер.

Втім, ризикована спроба тривала недовго. Обох учасників схеми прикордонники виявили ще на підході до державного кордону. Своєчасне втручання військовослужбовців фактично запобігло можливій трагедії, адже в нічний час, за низької температури води та сильної течії, така спроба могла коштувати чоловікові життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість спроб незаконного перетину кордону України зменшилася на 20% у грудні, - ДПСУ

Затримання і підозра

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Організатору незаконного переправлення повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили автомобіль та мобільні телефони, які використовувалися для організації переправлення. Досудове розслідування триває. Заходи проводилися у взаємодії з Національною поліцією та за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано адвоката, який за 9 тисяч доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж