РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
20531 посетитель онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 238 8

Вплавь через Днестр в Молдову за $8 500: на Виннитчине раскрыта попытка незаконной переправки через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли попытку незаконной переправки через государственную границу Украины в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали схемы

Как сообщили в ГПСУ, 46-летний житель Черновицкой области наладил контакт с потенциальным нарушителем через мессенджер и взялся организовать его незаконный выезд из Украины. За 8 500 долларов США 24-летнему киевлянину пообещали "маршрут": на автомобиле до пограничной зоны, а дальше - вплавь через реку Днестр.

Впрочем, рискованная попытка длилась недолго. Обоих участников схемы пограничники обнаружили еще на подходе к государственной границе. Своевременное вмешательство военнослужащих фактически предотвратило возможную трагедию, ведь в ночное время, при низкой температуре воды и сильном течении, такая попытка могла стоить мужчине жизни.

Пограничники сорвали попытку незаконной переправки через границу в Молдову
Фото: ГПСУ

Задержание и подозрение

Нарушитель привлечен к административной ответственности. Организатору незаконной переправки сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли автомобиль и мобильные телефоны, которые использовались для организации переправки. Досудебное расследование продолжается. Мероприятия проводились во взаимодействии с Национальной полицией и под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры.

Автор: 

Винницкая область (1158) Госпогранслужба (7080) уклонисты (1293)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а далі - вплав через річку Дністер

В таку погоду? Оце так відчайдух
показать весь комментарий
14.01.2026 16:06 Ответить
морський котик - можна одразу в морську піхоту відправляти без БЗВП...
показать весь комментарий
14.01.2026 16:11 Ответить
Довбойоб а не відчайдух.
показать весь комментарий
14.01.2026 16:22 Ответить
8 тисяч баксів, щоб лише одного переправити. Ви взагалі розумієте скільки вони заробляють в місяць? На цьому заробляють тисячі людей, а ловлять одиниці. Знайомий розповідав про однокласника який переправляє людей за кордон. Живе ні в чому собі не відмовляє. Відправив доньку в Чехію в найкращий універ, сам купив собі купу квартир та машин. Для нього дійсно настав кінець епохи бідності. Може до кінця життя більше не працювати.
показать весь комментарий
14.01.2026 16:48 Ответить
Винна в цьому звісно ж влада, а не ті довбо.оби, що шукають кому би заплатити 10к доларів аби поплавати через Дністер на дитячих іграшках і поблукати по лісам у лютий мороз? Здохнути як собака, але не стати проти кацапні
показать весь комментарий
14.01.2026 20:11 Ответить
треба було зачекати тиждень - тоді на ковзанах можно було би швидко прошмигнути.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:24 Ответить
Оце "мужики" - не бояться ні втонути в річці, ні замерзнути лісі... сруться від однієї лише думки про бій з кацапами, але то вже таке, не будемо придиратися
показать весь комментарий
14.01.2026 20:14 Ответить
 
 