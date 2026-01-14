Вплавь через Днестр в Молдову за $8 500: на Виннитчине раскрыта попытка незаконной переправки через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли попытку незаконной переправки через государственную границу Украины в Молдову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали схемы
Как сообщили в ГПСУ, 46-летний житель Черновицкой области наладил контакт с потенциальным нарушителем через мессенджер и взялся организовать его незаконный выезд из Украины. За 8 500 долларов США 24-летнему киевлянину пообещали "маршрут": на автомобиле до пограничной зоны, а дальше - вплавь через реку Днестр.
Впрочем, рискованная попытка длилась недолго. Обоих участников схемы пограничники обнаружили еще на подходе к государственной границе. Своевременное вмешательство военнослужащих фактически предотвратило возможную трагедию, ведь в ночное время, при низкой температуре воды и сильном течении, такая попытка могла стоить мужчине жизни.
Задержание и подозрение
Нарушитель привлечен к административной ответственности. Организатору незаконной переправки сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли автомобиль и мобильные телефоны, которые использовались для организации переправки. Досудебное расследование продолжается. Мероприятия проводились во взаимодействии с Национальной полицией и под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры.
В таку погоду? Оце так відчайдух