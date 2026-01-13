Задержан адвокат, за 9 тыс. долларов обещавший организовать уклонение от мобилизации. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали адвоката, который за 9 тыс. долларов обещал организовать уклонение от мобилизации.

Разоблачили фигуранта оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Он задержан и ему сообщено о подозрении

Адвокат обещал клиенту повлиять на военнослужащих ТЦК, чтобы тот избежал мобилизации. За неправомерную выгоду фигурант гарантировал решение вопроса о снятии с розыска лица призывного возраста.

Полицейские задержали адвоката во время получения 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. Также были проведены обыски в служебных помещениях ТЦК и СП.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается

Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к сделке.





