Задержан адвокат, за 9 тыс. долларов обещавший организовать уклонение от мобилизации. ФОТОрепортаж
Полицейские задержали адвоката, который за 9 тыс. долларов обещал организовать уклонение от мобилизации.
Разоблачили фигуранта оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Он задержан и ему сообщено о подозрении
Адвокат обещал клиенту повлиять на военнослужащих ТЦК, чтобы тот избежал мобилизации. За неправомерную выгоду фигурант гарантировал решение вопроса о снятии с розыска лица призывного возраста.
Полицейские задержали адвоката во время получения 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. Также были проведены обыски в служебных помещениях ТЦК и СП.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается
Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к сделке.
Створено майже десяток "антикорупційних" структур, котрі роками проїдають бюджет, і лиш іноді показово демонструють успіхи в "спортивній риболовлі".
Чому й досі всі представники адвокатського, нотаріального, вчительсько-викладацького кодла, що просто жиріють від хабарів користуються масовими відстрочками й не мобілізовані?!
Чому всі справжні Українці боронять свою Батьківщину, а ці вище названі покидьки, ухилянти, гниди, зрадники вишукують лозівки як не лише самим уникнути мобілізації, але й збарижити на цьому добряче бабло?!
- адвокати - всі продажні мерзотники, що оформлять будь-що для будь-кого за добрі гроші;
- вчительсько-викладацьке кодло лише стоврює вигляд навчального процесу, а насправді - соботує на навчальних балах, щоб батьки учнів тагли бабло, а студенти на відстрочці, розуміючи своє хитке становище давали стільки $, скільки скажуть;
- нотаріуси так взагалі, що коти в маслі, не лише складуть документ який дає право на відстрочку навіть дужому лобуряці, але й за дуже добрі гроші заберуть майно тих, хто ще з 2022 року в окопах зі зброєю в руках захищає Україну.
Так, що пан Кироло Буданов, або з цим щось буде зроблено, або Україну очікує капітуляція, повна массова анархія та свавілля адвокатів-бариг, чорних нотаріусів та вичтельсько-викладацького кодла в освітніх закладах з 1-2 учнями або 3-5 студентами на весь заклад вищої освіти!