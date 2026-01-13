Задержан адвокат, за 9 тыс. долларов обещавший организовать уклонение от мобилизации. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали адвоката, который за 9 тыс. долларов обещал организовать уклонение от мобилизации.

Разоблачили фигуранта оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Он задержан и ему сообщено о подозрении

Адвокат обещал клиенту повлиять на военнослужащих ТЦК, чтобы тот избежал мобилизации. За неправомерную выгоду фигурант гарантировал решение вопроса о снятии с розыска лица призывного возраста.

Полицейские задержали адвоката во время получения 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. Также были проведены обыски в служебных помещениях ТЦК и СП.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается

Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к сделке.

Смотрите также: Более 5,8 млн грн за уклонение от мобилизации: в трех регионах раскрыты каналы переправки мужчин за границу. ВИДЕО

адвокат (1427) Киев (26233) Нацполиция (16844) уклонисты (1293) ТЦК (1047)
Топ комментарии
+8
ЗАтримують всіх хто допомагає щоб люди лишились ЖИВі, не затримали НІ ОДНОГО хто привів до того що сотні кожний день стають мертві
13.01.2026 12:04 Ответить
+6
А міндича прогавили, і не тільки його, як так?! Он цілий прокурор 30+ з відсудженною пенсією (пенсіонер в 30 + років) виїхав безперешкодно в Швейцарію і ніхто вухом не повів.
13.01.2026 12:03 Ответить
+4
От жеж ідіоти, замість того шоб донатити на СОУ платять різним шахраям - адвокатам.
13.01.2026 12:16 Ответить
Отак і живемо, - замість донатів на ЗСУ люди збирають гроші на адвокатів та хабарників у ТЦК.
13.01.2026 12:15 Ответить
Приклад подає гнила українофобська псевдо еліта, яка нами керує. Я навіть не уявляю собі, щоб наприклад британські лорди здриснули з Англії під час Другої світової.
13.01.2026 12:20 Ответить
У нас ті, хто мав би викорінювати корупцію та хабарництво, приєдналися до цих процесів.
Створено майже десяток "антикорупційних" структур, котрі роками проїдають бюджет, і лиш іноді показово демонструють успіхи в "спортивній риболовлі".
13.01.2026 12:39 Ответить
Адвокат - лох. Бакси ж старі. В Україні такі ходять тільки "згідно-відповідно" в якості котлети в рамках кримінальних справ.
13.01.2026 12:23 Ответить
Він не лох. Він кінчена мерзота та сволота! На форон гадину, у перші ряди!
13.01.2026 12:30 Ответить
Ага, він вже займає чергу одразу за Єрмаком 😂
13.01.2026 12:40 Ответить
чого раптом? Де в Конституції України записано, що красти можна тільки вовці і "прібліжонним к тєлу"? Кожен має право на гешефт в міру своєї потужності.
13.01.2026 12:53 Ответить
Ви хотіли написати - в міру своїх апетитів та дозволу смотрящих з ментовської системи?!
13.01.2026 13:07 Ответить
Срати на нижчого і лизати яйця вищому - це ключовий елемент держави з 91го року мінімум(а не армія, віра, мова, як затирали плебсу деякі гетьмани). Ви ж не будете доводити, що дердава була соціально орієнтована, аж раптом прийшйов вовка з кирилом і все поламали? У тому то й фішка, що вони обіцяли все поламати, а натомість просто очолили потоки.
13.01.2026 13:17 Ответить
Кироло Буданов, звертаємось особисто до Вас!
Чому й досі всі представники адвокатського, нотаріального, вчительсько-викладацького кодла, що просто жиріють від хабарів користуються масовими відстрочками й не мобілізовані?!
Чому всі справжні Українці боронять свою Батьківщину, а ці вище названі покидьки, ухилянти, гниди, зрадники вишукують лозівки як не лише самим уникнути мобілізації, але й збарижити на цьому добряче бабло?!
- адвокати - всі продажні мерзотники, що оформлять будь-що для будь-кого за добрі гроші;
- вчительсько-викладацьке кодло лише стоврює вигляд навчального процесу, а насправді - соботує на навчальних балах, щоб батьки учнів тагли бабло, а студенти на відстрочці, розуміючи своє хитке становище давали стільки $, скільки скажуть;
- нотаріуси так взагалі, що коти в маслі, не лише складуть документ який дає право на відстрочку навіть дужому лобуряці, але й за дуже добрі гроші заберуть майно тих, хто ще з 2022 року в окопах зі зброєю в руках захищає Україну.

Так, що пан Кироло Буданов, або з цим щось буде зроблено, або Україну очікує капітуляція, повна массова анархія та свавілля адвокатів-бариг, чорних нотаріусів та вичтельсько-викладацького кодла в освітніх закладах з 1-2 учнями або 3-5 студентами на весь заклад вищої освіти!
13.01.2026 12:29 Ответить
Що ви споживаєте? Саме час перейти на щось легше, а й краще взагалі відмовитись.
13.01.2026 13:17 Ответить
Ви б спочатку вивчили українську і навчились відмінювати українські імена, а вже потім капслок влючали. Інакше це виглядає як побічка клімаксу. а не як вимога до когось.
13.01.2026 12:56 Ответить
 
 