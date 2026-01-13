УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 627 16

Затримано адвоката, який за 9 тисяч доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації.

Викрили фігуранта оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Його затримано та повідомлено про підозру

Адвокат обіцяв клієнту вплинути на військовослужбовців ТЦК аби той уник мобілізації. За неправомірну вигоду фігурант гарантував вирішення питання щодо зняття з розшуку особи призовного віку.

Поліцейські затримали адвоката під час одержання 9 тисяч доларів неправомірної вигоди. Також були проведені обшуки у службових приміщеннях ТЦК та СП.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває

Встановлюються особи, які можуть бути причетні до оборудки.

поліція
поліція

Автор: 

адвокат (957) Київ (20609) Нацполіція (15616) ухилянти (1363) ТЦК та СП (1100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ЗАтримують всіх хто допомагає щоб люди лишились ЖИВі, не затримали НІ ОДНОГО хто привів до того що сотні кожний день стають мертві
показати весь коментар
13.01.2026 12:04 Відповісти
+6
А міндича прогавили, і не тільки його, як так?! Он цілий прокурор 30+ з відсудженною пенсією (пенсіонер в 30 + років) виїхав безперешкодно в Швейцарію і ніхто вухом не повів.
показати весь коментар
13.01.2026 12:03
+4
От жеж ідіоти, замість того шоб донатити на СОУ платять різним шахраям - адвокатам.
показати весь коментар
13.01.2026 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А міндича прогавили, і не тільки його, як так?! Он цілий прокурор 30+ з відсудженною пенсією (пенсіонер в 30 + років) виїхав безперешкодно в Швейцарію і ніхто вухом не повів.
показати весь коментар
13.01.2026 12:03 Відповісти
ЗАтримують всіх хто допомагає щоб люди лишились ЖИВі, не затримали НІ ОДНОГО хто привів до того що сотні кожний день стають мертві
показати весь коментар
13.01.2026 12:04 Відповісти
Отак і живемо, - замість донатів на ЗСУ люди збирають гроші на адвокатів та хабарників у ТЦК.
показати весь коментар
13.01.2026 12:15
Приклад подає гнила українофобська псевдо еліта, яка нами керує. Я навіть не уявляю собі, щоб наприклад британські лорди здриснули з Англії під час Другої світової.
показати весь коментар
13.01.2026 12:20
У нас ті, хто мав би викорінювати корупцію та хабарництво, приєдналися до цих процесів.
Створено майже десяток "антикорупційних" структур, котрі роками проїдають бюджет, і лиш іноді показово демонструють успіхи в "спортивній риболовлі".
показати весь коментар
13.01.2026 12:39
От жеж ідіоти, замість того шоб донатити на СОУ платять різним шахраям - адвокатам.
показати весь коментар
13.01.2026 12:16 Відповісти
Адвокат - лох. Бакси ж старі. В Україні такі ходять тільки "згідно-відповідно" в якості котлети в рамках кримінальних справ.
показати весь коментар
13.01.2026 12:23
Він не лох. Він кінчена мерзота та сволота! На форон гадину, у перші ряди!
показати весь коментар
13.01.2026 12:30
Ага, він вже займає чергу одразу за Єрмаком 😂
показати весь коментар
13.01.2026 12:40
чого раптом? Де в Конституції України записано, що красти можна тільки вовці і "прібліжонним к тєлу"? Кожен має право на гешефт в міру своєї потужності.
показати весь коментар
13.01.2026 12:53
Ви хотіли написати - в міру своїх апетитів та дозволу смотрящих з ментовської системи?!
показати весь коментар
13.01.2026 13:07
Срати на нижчого і лизати яйця вищому - це ключовий елемент держави з 91го року мінімум(а не армія, віра, мова, як затирали плебсу деякі гетьмани). Ви ж не будете доводити, що дердава була соціально орієнтована, аж раптом прийшйов вовка з кирилом і все поламали? У тому то й фішка, що вони обіцяли все поламати, а натомість просто очолили потоки.
показати весь коментар
13.01.2026 13:17
Кироло Буданов, звертаємось особисто до Вас!
Чому й досі всі представники адвокатського, нотаріального, вчительсько-викладацького кодла, що просто жиріють від хабарів користуються масовими відстрочками й не мобілізовані?!
Чому всі справжні Українці боронять свою Батьківщину, а ці вище названі покидьки, ухилянти, гниди, зрадники вишукують лозівки як не лише самим уникнути мобілізації, але й збарижити на цьому добряче бабло?!
- адвокати - всі продажні мерзотники, що оформлять будь-що для будь-кого за добрі гроші;
- вчительсько-викладацьке кодло лише стоврює вигляд навчального процесу, а насправді - соботує на навчальних балах, щоб батьки учнів тагли бабло, а студенти на відстрочці, розуміючи своє хитке становище давали стільки $, скільки скажуть;
- нотаріуси так взагалі, що коти в маслі, не лише складуть документ який дає право на відстрочку навіть дужому лобуряці, але й за дуже добрі гроші заберуть майно тих, хто ще з 2022 року в окопах зі зброєю в руках захищає Україну.

Так, що пан Кироло Буданов, або з цим щось буде зроблено, або Україну очікує капітуляція, повна массова анархія та свавілля адвокатів-бариг, чорних нотаріусів та вичтельсько-викладацького кодла в освітніх закладах з 1-2 учнями або 3-5 студентами на весь заклад вищої освіти!
показати весь коментар
13.01.2026 12:29
Що ви споживаєте? Саме час перейти на щось легше, а й краще взагалі відмовитись.
показати весь коментар
13.01.2026 13:17
Ви б спочатку вивчили українську і навчились відмінювати українські імена, а вже потім капслок влючали. Інакше це виглядає як побічка клімаксу. а не як вимога до когось.
показати весь коментар
13.01.2026 12:56
 
 