Затримано адвоката, який за 9 тисяч доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж
Поліцейські затримали адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації.
Викрили фігуранта оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Його затримано та повідомлено про підозру
Адвокат обіцяв клієнту вплинути на військовослужбовців ТЦК аби той уник мобілізації. За неправомірну вигоду фігурант гарантував вирішення питання щодо зняття з розшуку особи призовного віку.
Поліцейські затримали адвоката під час одержання 9 тисяч доларів неправомірної вигоди. Також були проведені обшуки у службових приміщеннях ТЦК та СП.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває
Встановлюються особи, які можуть бути причетні до оборудки.
Створено майже десяток "антикорупційних" структур, котрі роками проїдають бюджет, і лиш іноді показово демонструють успіхи в "спортивній риболовлі".
Чому й досі всі представники адвокатського, нотаріального, вчительсько-викладацького кодла, що просто жиріють від хабарів користуються масовими відстрочками й не мобілізовані?!
Чому всі справжні Українці боронять свою Батьківщину, а ці вище названі покидьки, ухилянти, гниди, зрадники вишукують лозівки як не лише самим уникнути мобілізації, але й збарижити на цьому добряче бабло?!
- адвокати - всі продажні мерзотники, що оформлять будь-що для будь-кого за добрі гроші;
- вчительсько-викладацьке кодло лише стоврює вигляд навчального процесу, а насправді - соботує на навчальних балах, щоб батьки учнів тагли бабло, а студенти на відстрочці, розуміючи своє хитке становище давали стільки $, скільки скажуть;
- нотаріуси так взагалі, що коти в маслі, не лише складуть документ який дає право на відстрочку навіть дужому лобуряці, але й за дуже добрі гроші заберуть майно тих, хто ще з 2022 року в окопах зі зброєю в руках захищає Україну.
Так, що пан Кироло Буданов, або з цим щось буде зроблено, або Україну очікує капітуляція, повна массова анархія та свавілля адвокатів-бариг, чорних нотаріусів та вичтельсько-викладацького кодла в освітніх закладах з 1-2 учнями або 3-5 студентами на весь заклад вищої освіти!