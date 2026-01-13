Затримано адвоката, який за 9 тисяч доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації.

Викрили фігуранта оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Його затримано та повідомлено про підозру

Адвокат обіцяв клієнту вплинути на військовослужбовців ТЦК аби той уник мобілізації. За неправомірну вигоду фігурант гарантував вирішення питання щодо зняття з розшуку особи призовного віку.

Поліцейські затримали адвоката під час одержання 9 тисяч доларів неправомірної вигоди. Також були проведені обшуки у службових приміщеннях ТЦК та СП.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває

Встановлюються особи, які можуть бути причетні до оборудки.





