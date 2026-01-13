УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Фото Напад на школу
6 866 34

Напад із ножем у школі Києва: підлітку повідомили про підозру, постраждалі в тяжкому стані. ФОТО

14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

підозра підлітку

Що вже встановлено?

За даними слідства, 12 січня 2026 року зранку підозрюваний - учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад учня із ножем у школі Києва: Відомо про листування з імовірно ворожими спецслужбами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою", - йдеться у повідомленні.

Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.

Стан поранених

Вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.

Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: 15-річний підліток влаштував різанину в російській школі: вбито дитину, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мотиви вчинку підлітка встановлюються.

Що передувало?

Автор: 

діти (5475) Київ (20609) школа (2299) підозра (960) Офіс Генпрокурора (3816)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
в першу чергу винні батьки які його воховували...
показати весь коментар
13.01.2026 09:35 Відповісти
+4
Дах протік у хлопця.
показати весь коментар
13.01.2026 09:27 Відповісти
+4
Це наслідки тієї політики, що дітям дозволено багато. Вчитель не має право підвищити голос , зразу мамки волають про особисті кордони, вонижедіти. Підлітки нецензурно висловлюються на старших і вчителів і недай боже зробити їм зауваження.
показати весь коментар
13.01.2026 09:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
А де ж були вчителі, психологи, директорка, до того всього?
Ой, ніхто нічого не бачив?
Вчителі бідні нещасні за копійки батрачать?
От, вам і відповідь, про порізаних однолітків, вагітних 14 літніх, самогубства, ігри у синього кита.
Бо дорослі забили *** на своїх нащадків!
Бо дорослим, бабло майно замутило розум!
Будь яка популяція, що не турбується про своє потомство, приречена!
показати весь коментар
13.01.2026 09:32 Відповісти
показати весь коментар
Все вірно!
Мати відьма, на костел її!
Батька в штурм!
А прикинь, з"ясується, що батько на війні.
Що тоді скажеш?
показати весь коментар
13.01.2026 09:47 Відповісти
я так розумію що твоїх дітей Гриша якщо звісно вони у тебе є?має виховувати хтось іньший а не ти,так?
показати весь коментар
13.01.2026 09:51 Відповісти
Мій родич воює. От прямо зараз на нулі.
ДШВ 71.
Магістр фізик. КНУ ім Шевченка.
Убогий, знаєш, що таке нуль?
показати весь коментар
13.01.2026 10:09 Відповісти
мої брати теж-навіть один вже загинув у 2023році у Запорізьській області,був механиком-водієм танку,тільки до чого тут це,бо я питав зовсім про іньше...
показати весь коментар
13.01.2026 10:15 Відповісти
Отец на войне-можно всех резать и убивать! Большей херни ты высрать не мог?
показати весь коментар
13.01.2026 13:12 Відповісти
Будь який українець на війні, не просто може, а й зобов'язаний вбивати якомого більше окупантів!!!!
показати весь коментар
13.01.2026 13:34 Відповісти
а він що , сирота ?
показати весь коментар
13.01.2026 09:35 Відповісти
Тобто роль школи виключно, в обов'язковій середній освіті, а саме видачі атестата?
Чи все ж таки у соціалізації дитини?
показати весь коментар
13.01.2026 09:49 Відповісти
Де були твої батьки коли такого довбойоба ростили...
показати весь коментар
13.01.2026 09:50 Відповісти
Впевнений на сто відсотків, мої батьки тебе не виховували!
показати весь коментар
13.01.2026 09:52 Відповісти
Психічно хворий.
показати весь коментар
13.01.2026 09:36 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.01.2026 09:58 Відповісти
Навряд чи, продумав напад ,вважав що дуже розумний , потім завдав собі поранень, щоб зобразити і з себе жертву невідомого в балаклаві
показати весь коментар
13.01.2026 10:31 Відповісти
Тобто притягнути балаклаву з шоломом, а потім натикати себе ножем шоб відвести підозру - це "не продумав напад"? Все по інструкції...
показати весь коментар
13.01.2026 11:27 Відповісти
Я ж це і кажу відповідаючи Ніні, що навряд чи псих
показати весь коментар
13.01.2026 11:47 Відповісти
А, тоді я неправильно зрозумів ваш комент. Вибачте.
показати весь коментар
13.01.2026 12:07 Відповісти
ревнощі...
показати весь коментар
13.01.2026 10:46 Відповісти
Його промили кацапи через телеграм на лівацьку тему.
показати весь коментар
13.01.2026 09:43 Відповісти
показати весь коментар
Щось це дуже нагадує ситуацію з молодим вчителем, який порішив двох старшокласників, що його булили і довели до звільнення. Це вже вимальовується в систему.
показати весь коментар
13.01.2026 09:46 Відповісти
І як завжди винен Порошенко.
показати весь коментар
13.01.2026 09:47 Відповісти
Ну і нах ти дебіл його сюди приплів ?
показати весь коментар
13.01.2026 09:56 Відповісти
Вже відомо про цього підлітка: батько поліціянт начальник опер із Нікополя, переселенці , листувався з рашистськими спецслужбами
показати весь коментар
13.01.2026 11:17 Відповісти
Ситуация проясняется.
показати весь коментар
13.01.2026 13:15 Відповісти
Сумніву не було що переселенець
показати весь коментар
13.01.2026 13:16 Відповісти
"й почав завдавати ножові поранення собі "

Шкода шо ніяку артерію не перерізав...
показати весь коментар
13.01.2026 11:26 Відповісти
що передувало нападу з ножем, а як виявляється передувало повідомлення про напад з ножем.
показати весь коментар
13.01.2026 12:12 Відповісти
Виходить, якщо дитина з неблагополучної сім'ї, то у неї одна дорога ? Хто ж її може виховати, школа ж цим не займається, хоча повинна прищеплювати добро, гуманність, моральні цінності. Сумно...
показати весь коментар
13.01.2026 19:13 Відповісти
 
 