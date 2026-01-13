Напад із ножем у школі Києва: підлітку повідомили про підозру, постраждалі в тяжкому стані. ФОТО

14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

Що вже встановлено?

За даними слідства, 12 січня 2026 року зранку підозрюваний - учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад учня із ножем у школі Києва: Відомо про листування з імовірно ворожими спецслужбами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою", - йдеться у повідомленні.

Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.

Стан поранених

Вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.

Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: 15-річний підліток влаштував різанину в російській школі: вбито дитину, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мотиви вчинку підлітка встановлюються.

Що передувало?