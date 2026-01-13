Напад із ножем у школі Києва: підлітку повідомили про підозру, постраждалі в тяжкому стані. ФОТО
14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).
Що вже встановлено?
За даними слідства, 12 січня 2026 року зранку підозрюваний - учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.
"У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою", - йдеться у повідомленні.
Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.
Стан поранених
Вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.
Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Мотиви вчинку підлітка встановлюються.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що учень із ножем напав на вчительку та іншого школяра в одній зі столичніх шкіл.
Ой, ніхто нічого не бачив?
Вчителі бідні нещасні за копійки батрачать?
От, вам і відповідь, про порізаних однолітків, вагітних 14 літніх, самогубства, ігри у синього кита.
Бо дорослі забили *** на своїх нащадків!
Бо дорослим, бабло майно замутило розум!
Будь яка популяція, що не турбується про своє потомство, приречена!
Мати відьма, на костел її!
Батька в штурм!
А прикинь, з"ясується, що батько на війні.
Що тоді скажеш?
ДШВ 71.
Магістр фізик. КНУ ім Шевченка.
Убогий, знаєш, що таке нуль?
Чи все ж таки у соціалізації дитини?
Шкода шо ніяку артерію не перерізав...