11 427 33

Напад учня із ножем у школі Києва: Відомо про листування з імовірно ворожими спецслужбами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці кваліфікують дії неповнолітнього, який здійснив напад на вчительку та учня у столичній школі, як замах на вбивство.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

За даними Цензор.НЕТ, інцидент стався у школі №233.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження.

Школяр з ножем напав на вчительку у школі: що відомо?

"Встановлено, що сьогодні зранку учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Попередньо, у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота.

Зараз школяр перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога.

Поліція розпочала провадження за ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство двох та більше осіб.

Наразі встановлюють мотив скоєння злочину.

Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування з імовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії.

Топ коментарі
+30
РОСІЙСЬКА МОВА. Чув уже міліони разів "прі чом здесь язік" а при тому що дитина ЩО НЕ ЗНАЄ російської прости НЕ у них на гачку і не так підлягає пропаганді
показати весь коментар
12.01.2026 11:46 Відповісти
+12
Родаків перевірте, там можуть бути еталонні кацапи.
показати весь коментар
12.01.2026 11:57 Відповісти
+11
Здається не так давно на казлостані був схожий випадок. Надмінарна кількість часу в соціальних мережах, безконтрольність та робота мокшанської пропаганди (в тому числі в середині України). От результат.
показати весь коментар
12.01.2026 11:43 Відповісти
И что бы это дало? Даже на этом форуме полно рашистских троллей, пользующихся автопереводом и даже выучивших украинский язык, которые вбрасывают рашистские нарративы.
Пока такие как ты не поймут, что враг - не тот, кто говорит по-русски, английски или китайски, а тот, у кого в голове засела рашистская империя, совок или ненависть к Украине - не будет нормального объединения украинцев, необходимого для победы в войне на выживание.
показати весь коментар
12.01.2026 12:23 Відповісти
не було б язика , ми були б разом з польщею в ЄС , нато, а по розвитку і далі
показати весь коментар
12.01.2026 14:06 Відповісти
Правильно ви пишете,за виключенням слова "совок" Бо виходить,що СОВОК це ви Тільки кацапи та малороси вживають слово совок Ну а те що малолітки і "НОВИЄ ЛІЦА" совки доказано станом в Україні. Ба при "совку" були більш інтелегентні і освідчені люди,які були патріотами своєї України,а не такими "какая разніца",шахраї і зрадникі
показати весь коментар
12.01.2026 14:12 Відповісти
Поки такі кацапи як ти будуть всіляко захищати язик вбивць українського народу ,дотих пір і буде біда в Україні, німець з німцем спілкується німецькою ,француз із французом французькою ,тож і українці можуть спілкуватись українською, невлаштовує таке, тоді на кацапські ресурси і виховуй собі подібних.
показати весь коментар
12.01.2026 20:10 Відповісти
руцкий язік засів у тупих головах українців навічно, тут треба кардинальніше- відмовитися від кирилиці і перейти на латиницю за прикладом інших словянських держав : Польщі, Чехії.. І наступне покоління руських розуміти вже небуде. Здається, щось подібне зробив Кемаль Ататюрк і.
показати весь коментар
12.01.2026 16:38 Відповісти
А я на це сподівався ще у 1991 році, але думаю що буде багато людей проти і серед них україномовні...
показати весь коментар
12.01.2026 17:34 Відповісти
перший крок . Повністю заборонити моб.телефони в школі . Є загальні шкільні на всяк випадок , цього достатньо . Ну а виховання вдома , то вже рідня , школа тут безсила .
показати весь коментар
12.01.2026 11:51 Відповісти
маячня
а поза школою мобілок немає?
тре закрити наглухо баранограм
показати весь коментар
12.01.2026 11:55 Відповісти
в школі хай вчаться , а не залипають в телефоні . Поза школою , хай батьки переймаються . А зараз забери в школярів телефони , в них ломки почнуться не легчі чим в наріка . А забороною одного телеграму питання не вирішать .
показати весь коментар
12.01.2026 12:09 Відповісти
Реально є проблема. Залежне покоління, тотальна никотиноманія, телефонами біда, їх якщо від іграшки відірвати починаються конкретна така абстиненція подібна як у курильників.
показати весь коментар
12.01.2026 13:30 Відповісти
Когда технологии превзойдут простое человеческое общение, мы получим поколение идиотов. (А. Эйнштейн)
показати весь коментар
12.01.2026 15:54 Відповісти
В деяких країнах Заходу збираються заборонити дітям доступ в соцсітки - нарешті додумалися! В нас це теж треба зробити
показати весь коментар
12.01.2026 12:09 Відповісти
перше слово Гітлер,а друге не знаю kaqu....
показати весь коментар
12.01.2026 12:05 Відповісти
Гітлер капут
показати весь коментар
12.01.2026 12:10 Відповісти
i was wrong
показати весь коментар
12.01.2026 12:13 Відповісти
Kaput то не q а p
показати весь коментар
12.01.2026 12:11 Відповісти
Дзеркально Ви не перевернули.
Там Р.
показати весь коментар
12.01.2026 12:36 Відповісти
Гітлер спочатку був хорошим політиком, потім здурів від наркоти, і в кінці капутнув.
Мораль не тягни каку до рота.
показати весь коментар
12.01.2026 13:32 Відповісти
Чим удобрювали,те й виросло...
показати весь коментар
12.01.2026 11:56 Відповісти
Сильно його перемкнуло
показати весь коментар
12.01.2026 12:05 Відповісти
Они же дети...
показати весь коментар
12.01.2026 12:06 Відповісти
Дитя зроблене на п'яну голову .
показати весь коментар
12.01.2026 12:07 Відповісти
і футболка з гітлером
показати весь коментар
12.01.2026 12:09 Відповісти
такі футболочки популярні на рашці🤮.....дєди воєвалі з нацистами...тепер Українці в їх *лишнєхоромосомній* уяві нацисти
показати весь коментар
12.01.2026 12:49 Відповісти
жертва інцесту
показати весь коментар
12.01.2026 12:17 Відповісти
А може п'яна мамка висцяла в підворотні.
показати весь коментар
12.01.2026 13:18 Відповісти
Не давали списывать.
показати весь коментар
12.01.2026 12:43 Відповісти
Мабуть потерпілі сказали цьому уйобку що з такими патлами ходять тільки під@раси .
показати весь коментар
12.01.2026 13:04 Відповісти
Надо запретить школьникам брать в школу ножи!
показати весь коментар
12.01.2026 13:07 Відповісти
 
 