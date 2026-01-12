Напад учня із ножем у школі Києва: Відомо про листування з імовірно ворожими спецслужбами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці кваліфікують дії неповнолітнього, який здійснив напад на вчительку та учня у столичній школі, як замах на вбивство.
Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
За даними Цензор.НЕТ, інцидент стався у школі №233.
Подробиці
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження.
"Встановлено, що сьогодні зранку учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.
Попередньо, у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота.
Зараз школяр перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога.
Поліція розпочала провадження за ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство двох та більше осіб.
Наразі встановлюють мотив скоєння злочину.
Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування з імовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що учень із ножем напав на вчительку та іншого школяра в одній зі столичніх шкіл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пока такие как ты не поймут, что враг - не тот, кто говорит по-русски, английски или китайски, а тот, у кого в голове засела рашистская империя, совок или ненависть к Украине - не будет нормального объединения украинцев, необходимого для победы в войне на выживание.
