Нападение ученика с ножом в школе Киева: известно о переписке с вероятными вражескими спецслужбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители квалифицируют действия несовершеннолетнего, совершившего нападение на учительницу и ученика в столичной школе, как покушение на убийство.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

По данным Цензор.НЕТ, инцидент произошел в школе №233.

Подробности

В настоящее время полиция открыла уголовное производство.

"Установлено, что сегодня утром ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Предварительно, у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести причиненных им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

После содеянного 14-летний нападавший заперся в туалете и ножом нанес себе ранения руки и живота.

Сейчас школьник находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция начала производство по ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство двух и более лиц.

Сейчас устанавливают мотив совершения преступления.

Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с вероятными вражескими спецслужбами. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ученик с ножом напал на учительницу и другого школьника в одной из столичных школ.

