Нападение ученика с ножом в школе Киева: известно о переписке с вероятными вражескими спецслужбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители квалифицируют действия несовершеннолетнего, совершившего нападение на учительницу и ученика в столичной школе, как покушение на убийство.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
По данным Цензор.НЕТ, инцидент произошел в школе №233.
Подробности
В настоящее время полиция открыла уголовное производство.
"Установлено, что сегодня утром ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.
Предварительно, у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести причиненных им телесных повреждений", - говорится в сообщении.
После содеянного 14-летний нападавший заперся в туалете и ножом нанес себе ранения руки и живота.
Сейчас школьник находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Полиция начала производство по ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство двух и более лиц.
Сейчас устанавливают мотив совершения преступления.
Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с вероятными вражескими спецслужбами. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ученик с ножом напал на учительницу и другого школьника в одной из столичных школ.
