Новости Нападение на школу
5 202 25

Нападение ученика с ножом в школе Киева: известно о переписке с вероятными вражескими спецслужбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители квалифицируют действия несовершеннолетнего, совершившего нападение на учительницу и ученика в столичной школе, как покушение на убийство.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

По данным Цензор.НЕТ, инцидент произошел в школе №233.

Подробности

В настоящее время полиция открыла уголовное производство.

Школьник с ножом напал на учительницу в школе: что известно?

"Установлено, что сегодня утром ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Предварительно, у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести причиненных им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Школьник с ножом напал на учительницу в школе: что известно?

После содеянного 14-летний нападавший заперся в туалете и ножом нанес себе ранения руки и живота.

Школьник с ножом напал на учительницу в школе: что известно?

Сейчас школьник находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция начала производство по ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство двух и более лиц.

Сейчас устанавливают мотив совершения преступления.

Школьник с ножом напал на учительницу в школе: что известно?

Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с вероятными вражескими спецслужбами. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Что предшествовало?

Киев (26551) покушение (1070) школа (3090)
РОСІЙСЬКА МОВА. Чув уже міліони разів "прі чом здесь язік" а при тому що дитина ЩО НЕ ЗНАЄ російської прости НЕ у них на гачку і не так підлягає пропаганді
Здається не так давно на казлостані був схожий випадок. Надмінарна кількість часу в соціальних мережах, безконтрольність та робота мокшанської пропаганди (в тому числі в середині України). От результат.
перший крок . Повністю заборонити моб.телефони в школі . Є загальні шкільні на всяк випадок , цього достатньо . Ну а виховання вдома , то вже рідня , школа тут безсила .
Здається не так давно на казлостані був схожий випадок. Надмінарна кількість часу в соціальних мережах, безконтрольність та робота мокшанської пропаганди (в тому числі в середині України). От результат.
РОСІЙСЬКА МОВА. Чув уже міліони разів "прі чом здесь язік" а при тому що дитина ЩО НЕ ЗНАЄ російської прости НЕ у них на гачку і не так підлягає пропаганді
И что бы это дало? Даже на этом форуме полно рашистских троллей, пользующихся автопереводом и даже выучивших украинский язык, которые вбрасывают рашистские нарративы.
Пока такие как ты не поймут, что враг - не тот, кто говорит по-русски, английски или китайски, а тот, у кого в голове засела рашистская империя, совок или ненависть к Украине - не будет нормального объединения украинцев, необходимого для победы в войне на выживание.
перший крок . Повністю заборонити моб.телефони в школі . Є загальні шкільні на всяк випадок , цього достатньо . Ну а виховання вдома , то вже рідня , школа тут безсила .
маячня
а поза школою мобілок немає?
тре закрити наглухо баранограм
в школі хай вчаться , а не залипають в телефоні . Поза школою , хай батьки переймаються . А зараз забери в школярів телефони , в них ломки почнуться не легчі чим в наріка . А забороною одного телеграму питання не вирішать .
В деяких країнах Заходу збираються заборонити дітям доступ в соцсітки - нарешті додумалися! В нас це теж треба зробити
перше слово Гітлер,а друге не знаю kaqu....
Гітлер капут
i was wrong
Kaput то не q а p
Дзеркально Ви не перевернули.
Там Р.
Чим удобрювали,те й виросло...
Родаків перевірте, там можуть бути еталонні кацапи.
Сильно його перемкнуло
Они же дети...
Дитя зроблене на п'яну голову .
і футболка з гітлером
такі футболочки популярні на рашці🤮.....дєди воєвалі з нацистами...тепер Українці в їх *лишнєхоромосомній* уяві нацисти
жертва інцесту
А може п'яна мамка висцяла в підворотні.
Не давали списывать.
Мабуть потерпілі сказали цьому уйобку що з такими патлами ходять тільки під@раси .
Надо запретить школьникам брать в школу ножи!
