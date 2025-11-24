РУС
Новости Стрельба на Львовщине
Клименко о стрельбе в школе Львова: Учебные заведения до сих пор недостаточно защищены

стрельба в школе Львова

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал стрельбу, которая произошла на территории школы во Львове утром 24 ноября. По его мнению, учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Клименко рассказал, что офицер Службы образовательной безопасности оперативно отреагировал на инцидент, разоружил и задержал мужчину, вызвал следователей и медиков, что позволило предотвратить дальнейшую опасность.

Школы до сих пор недостаточно защищены

По мнению главы МВД, этот инцидент высветил системную проблему: учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности.

В данное время в украинских учебных заведениях работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности, 68 из которых – во Львове. Однако это - лишь часть школ города.

Министр подчеркнул, что безопасность в учебных заведениях должна быть комплексной и предусматривать:

  • контролируемый вход;
  • четко определенная территория школы;
  • видеонаблюдение;
  • технические средства контроля (металлодетекторы);
  • присутствие подготовленных специалистов по безопасности.

Как отметил Клименко, эти требования уже частично заложены в принятом законе о безопасности в учебных заведениях.

Он также добавил, что МВД совместно с Минобразования уже завершает формирование подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для каждой школы.

Что предшествовало?

+12
Клименко, давай 10-20 ненавчених на кожну школу, будуть груші збивать.
24.11.2025 19:48 Ответить
+11
Тепер буде чудовий привід мусорам ухилянтам відсиджуватися у школах замість того щоб виконувати присягу
24.11.2025 20:07 Ответить
+7
начальнік! мусорів поліціянтів по 3 - 4 штуки (щоб 24/7 працювати, а не служити) в кожну школу давай! Фронт зачекає....
24.11.2025 20:09 Ответить
Лугандони вийобувалися?
24.11.2025 19:40 Ответить
ВПО
24.11.2025 19:43 Ответить
навряд чи..батьки по приблизно 25-30 років..ті ж діти, тільки з вусами
24.11.2025 20:53 Ответить
Розум теж той
24.11.2025 20:55 Ответить
Клименко, давай 10-20 ненавчених на кожну школу, будуть груші збивать.
24.11.2025 19:48 Ответить
Груші? ви не помилилися буквою?
24.11.2025 20:53 Ответить
Цей випадок - це все, що треба знати про вільне розповсюдження зброї!
24.11.2025 20:04 Ответить
Тепер буде чудовий привід мусорам ухилянтам відсиджуватися у школах замість того щоб виконувати присягу
24.11.2025 20:07 Ответить
начальнік! мусорів поліціянтів по 3 - 4 штуки (щоб 24/7 працювати, а не служити) в кожну школу давай! Фронт зачекає....
24.11.2025 20:09 Ответить
Так у них давно така ідея - Гудименко писав про це пару років тому ще. Типу що хочуть забронювати додатково 8000 ДСО-шників, яких хочуть зробити охоронцями в школі.
24.11.2025 20:37 Ответить
Тв а а, не ті тепер прибиральниці.
24.11.2025 20:10 Ответить
Даёшь кожной семье по менту.
Ментифікація ГОЛРО млять
24.11.2025 20:16 Ответить
І даром не нада
24.11.2025 20:54 Ответить
Всі сили та засоби кинуті на захист Міндіча енд. компані а тепер ще по батальйону поліцаїв у кожну школу. І всі при ділі,всі дуже потрібні в тилу,всі у "броні". Це провокація.
24.11.2025 21:06 Ответить
На фронт пдуйте, иждивенцы. Сотрудников безопасности можно сделать из ветеранов посадить охранниками местных у кого желание будет
24.11.2025 21:20 Ответить
Вже сидять морди здоровенні, заховались за спинами дітей, отримують по 30 тис, втикаючи в телефон. Коли вчитель має до 15 тис. Навчені оперувати зброєю, фізично прокачані, але на війну беруть простих роботяг 45-50 років, хроників, які зброю в руках не тримали
24.11.2025 22:04 Ответить
Таке враження, що м****ра самі організували цю виставу щоби не було в громадян України права на самозахист (володіння короткоствольною зброєю), бо тоді цей розплідник Клименка треба скоротити в четверо.
24.11.2025 22:14 Ответить
 
 