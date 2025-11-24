Клименко о стрельбе в школе Львова: Учебные заведения до сих пор недостаточно защищены
Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал стрельбу, которая произошла на территории школы во Львове утром 24 ноября. По его мнению, учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Клименко рассказал, что офицер Службы образовательной безопасности оперативно отреагировал на инцидент, разоружил и задержал мужчину, вызвал следователей и медиков, что позволило предотвратить дальнейшую опасность.
Школы до сих пор недостаточно защищены
По мнению главы МВД, этот инцидент высветил системную проблему: учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности.
В данное время в украинских учебных заведениях работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности, 68 из которых – во Львове. Однако это - лишь часть школ города.
Министр подчеркнул, что безопасность в учебных заведениях должна быть комплексной и предусматривать:
- контролируемый вход;
- четко определенная территория школы;
- видеонаблюдение;
- технические средства контроля (металлодетекторы);
- присутствие подготовленных специалистов по безопасности.
Как отметил Клименко, эти требования уже частично заложены в принятом законе о безопасности в учебных заведениях.
Он также добавил, что МВД совместно с Минобразования уже завершает формирование подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для каждой школы.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал о стрельбе на территории львовской школы, известно, что произошел конфликт между родителями, ранен мужчина.
мусорівполіціянтів по 3 - 4 штуки (щоб 24/7 працювати, а не служити) в кожну школу давай! Фронт зачекає....
Ментифікація ГОЛРО млять