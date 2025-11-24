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Новини Стрілянина на Львівщині
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Клименко про стрілянину в школі Львова: Заклади освіти досі недостатньо захищені

стрілянина в школі Львова

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував стрілянину, яка сталася на території школи у Львові зранку 24 листопада. На його думку, заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Клименко розповів, що офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував на інцидент, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків, що дозволило запобігти подальшій небезпеці.

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Школи досі недостатньо захищені

На думку глави МВС, цей інцидент підсвітив системну проблему: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки.

Нині в українських освітніх закладах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки, 68 з яких – у Львові. Однак це лише частина шкіл міста.

Міністр наголосив, що безпека в закладах освіти має бути комплексною та передбачати:

  • контрольований вхід;
  • чітко визначену територія школи;
  • відеоспостереження;
  • технічні засоби контролю (металодетектори);
  • присутність підготовлених фахівців з безпеки.

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Як зауважив Клименко, ці вимоги вже частково закладені в ухваленому законі про безпеку в закладах освіти.

Він також додав, що МВС разом із Міносвіти вже завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи.

Що передувало?

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Автор: 

Львів (3287) стрілянина (1927) школа (2312) Клименко Ігор (591) Львівська область (2797)
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Топ коментарі
+16
Тепер буде чудовий привід мусорам ухилянтам відсиджуватися у школах замість того щоб виконувати присягу
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24.11.2025 20:07 Відповісти
+15
Клименко, давай 10-20 ненавчених на кожну школу, будуть груші збивать.
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24.11.2025 19:48 Відповісти
+10
начальнік! мусорів поліціянтів по 3 - 4 штуки (щоб 24/7 працювати, а не служити) в кожну школу давай! Фронт зачекає....
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24.11.2025 20:09 Відповісти
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Лугандони вийобувалися?
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24.11.2025 19:40 Відповісти
ВПО
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24.11.2025 19:43 Відповісти
навряд чи..батьки по приблизно 25-30 років..ті ж діти, тільки з вусами
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24.11.2025 20:53 Відповісти
Розум теж той
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24.11.2025 20:55 Відповісти
Клименко, давай 10-20 ненавчених на кожну школу, будуть груші збивать.
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24.11.2025 19:48 Відповісти
Груші? ви не помилилися буквою?
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24.11.2025 20:53 Відповісти
Цей випадок - це все, що треба знати про вільне розповсюдження зброї!
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24.11.2025 20:04 Відповісти
Тепер буде чудовий привід мусорам ухилянтам відсиджуватися у школах замість того щоб виконувати присягу
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24.11.2025 20:07 Відповісти
начальнік! мусорів поліціянтів по 3 - 4 штуки (щоб 24/7 працювати, а не служити) в кожну школу давай! Фронт зачекає....
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24.11.2025 20:09 Відповісти
Так у них давно така ідея - Гудименко писав про це пару років тому ще. Типу що хочуть забронювати додатково 8000 ДСО-шників, яких хочуть зробити охоронцями в школі.
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24.11.2025 20:37 Відповісти
Тв а а, не ті тепер прибиральниці.
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24.11.2025 20:10 Відповісти
Даёшь кожной семье по менту.
Ментифікація ГОЛРО млять
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24.11.2025 20:16 Відповісти
І даром не нада
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24.11.2025 20:54 Відповісти
Всі сили та засоби кинуті на захист Міндіча енд. компані а тепер ще по батальйону поліцаїв у кожну школу. І всі при ділі,всі дуже потрібні в тилу,всі у "броні". Це провокація.
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24.11.2025 21:06 Відповісти
На фронт пдуйте, иждивенцы. Сотрудников безопасности можно сделать из ветеранов посадить охранниками местных у кого желание будет
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24.11.2025 21:20 Відповісти
Вже сидять морди здоровенні, заховались за спинами дітей, отримують по 30 тис, втикаючи в телефон. Коли вчитель має до 15 тис. Навчені оперувати зброєю, фізично прокачані, але на війну беруть простих роботяг 45-50 років, хроників, які зброю в руках не тримали
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24.11.2025 22:04 Відповісти
Таке враження, що м****ра самі організували цю виставу щоби не було в громадян України права на самозахист (володіння короткоствольною зброєю), бо тоді цей розплідник Клименка треба скоротити в четверо.
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24.11.2025 22:14 Відповісти
 
 