Клименко про стрілянину в школі Львова: Заклади освіти досі недостатньо захищені

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував стрілянину, яка сталася на території школи у Львові зранку 24 листопада. На його думку, заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Клименко розповів, що офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував на інцидент, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків, що дозволило запобігти подальшій небезпеці.

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Школи досі недостатньо захищені

На думку глави МВС, цей інцидент підсвітив системну проблему: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки.

Нині в українських освітніх закладах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки, 68 з яких – у Львові. Однак це лише частина шкіл міста.

Міністр наголосив, що безпека в закладах освіти має бути комплексною та передбачати:

контрольований вхід;

чітко визначену територія школи;

відеоспостереження;

технічні засоби контролю (металодетектори);

присутність підготовлених фахівців з безпеки.

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Як зауважив Клименко, ці вимоги вже частково закладені в ухваленому законі про безпеку в закладах освіти.

Він також додав, що МВС разом із Міносвіти вже завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про стрілянину на території львівської школи, відомо, що спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка.

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