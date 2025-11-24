Клименко про стрілянину в школі Львова: Заклади освіти досі недостатньо захищені
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував стрілянину, яка сталася на території школи у Львові зранку 24 листопада. На його думку, заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Клименко розповів, що офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував на інцидент, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків, що дозволило запобігти подальшій небезпеці.
Школи досі недостатньо захищені
На думку глави МВС, цей інцидент підсвітив системну проблему: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки.
Нині в українських освітніх закладах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки, 68 з яких – у Львові. Однак це лише частина шкіл міста.
Міністр наголосив, що безпека в закладах освіти має бути комплексною та передбачати:
- контрольований вхід;
- чітко визначену територія школи;
- відеоспостереження;
- технічні засоби контролю (металодетектори);
- присутність підготовлених фахівців з безпеки.
Як зауважив Клименко, ці вимоги вже частково закладені в ухваленому законі про безпеку в закладах освіти.
Він також додав, що МВС разом із Міносвіти вже завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про стрілянину на території львівської школи, відомо, що спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка.
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