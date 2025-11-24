УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8061 відвідувач онлайн
Новини Стрілянина на Львівщині
5 543 10

Стрілянина в школі Львова: конфлікт між батьками виник після сварки третьокласників, діти не постраждали

стрілянина в школі Львова

Через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Конфлікт через сварку третьокласників

За словами Садового, інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі. Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою.

Один із чоловіків отримав поранення. Стан - стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні.

Правоохоронці працюють на місці та з’ясовують усі обставини.

"Будь-яка зброя на території школи - це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди", - наголошує очільник міста.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про стрілянину на території львівської школи, відомо, що спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка.

Автор: 

Львів (3287) стрілянина (1927) школа (2312) Львівська область (2797) Львівський район (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Дебіла, який зі зброю пішов розбиралися до школи у конфлікті третьокласників взагалі батьківськіх прав необхідно позбавити і посадити за грати.
показати весь коментар
24.11.2025 12:41 Відповісти
+8
В цій школі не було розпіарених зевладою, заброньованих полісменів, які мають запобігати появі подібних інцидентів?
показати весь коментар
24.11.2025 13:19 Відповісти
+4
Так, нам ніззя, бо ми раби????
А потім дивуємось скільки СЗЧ або уклоністів? Бо ментально нас зробили рабами...
показати весь коментар
24.11.2025 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебіла, який зі зброю пішов розбиралися до школи у конфлікті третьокласників взагалі батьківськіх прав необхідно позбавити і посадити за грати.
показати весь коментар
24.11.2025 12:41 Відповісти
вийде під заставу 4960 гривень
показати весь коментар
24.11.2025 12:45 Відповісти
-А мій папа снайпер!
-А в мене танкіст!
-А в мене льотчик!
-А мій...А мій с пістолетом!
показати весь коментар
24.11.2025 12:49 Відповісти
В цій школі не було розпіарених зевладою, заброньованих полісменів, які мають запобігати появі подібних інцидентів?
показати весь коментар
24.11.2025 13:19 Відповісти
Десь у кутку заплакав Корчинський -він ратував за вільне володіння зброєю. А я кажу, ми такі цікаві всі… нам ніззя пістоль, ми від плуга і коси.
показати весь коментар
24.11.2025 13:29 Відповісти
Так, нам ніззя, бо ми раби????
А потім дивуємось скільки СЗЧ або уклоністів? Бо ментально нас зробили рабами...
показати весь коментар
24.11.2025 13:43 Відповісти
Ну це рідкісні випадки!!! А коли до тебе в хату залізуть непрошені гості тебе крім тебе самої ні хто не врятує!!! Тож не треба робити висновки по одному довбойобу!!!
показати весь коментар
24.11.2025 14:41 Відповісти
Як не дивно, бандити плювали на всякі дозволи і тому мають перевагу над неозброєними,законослухняними, громадянами.Я не маю дорогого телефона і використовую стареньке авто,але купив гарну,офіційну зброю.Час такий що лишнім не буде.
показати весь коментар
24.11.2025 16:47 Відповісти
30 річні здорові лби, бьють копитами, пострілюють та ніяк не дойдють до тцк.
показати весь коментар
24.11.2025 14:32 Відповісти
Дебіли ну , діти помиряться і друзяками ще будуть . А ці повбиваються
показати весь коментар
24.11.2025 16:37 Відповісти
 
 