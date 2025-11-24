Стрілянина в школі Львова: конфлікт між батьками виник після сварки третьокласників, діти не постраждали
Через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Конфлікт через сварку третьокласників
За словами Садового, інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі. Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою.
Один із чоловіків отримав поранення. Стан - стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні.
Правоохоронці працюють на місці та з’ясовують усі обставини.
"Будь-яка зброя на території школи - це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди", - наголошує очільник міста.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про стрілянину на території львівської школи, відомо, що спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка.
Будь ласка, зачекайте...
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А потім дивуємось скільки СЗЧ або уклоністів? Бо ментально нас зробили рабами...