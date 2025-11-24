Стрілянина в школі Львова: конфлікт між батьками виник після сварки третьокласників, діти не постраждали

Через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Конфлікт через сварку третьокласників

За словами Садового, інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі. Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою.

Один із чоловіків отримав поранення. Стан - стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні.

Правоохоронці працюють на місці та з’ясовують усі обставини.

"Будь-яка зброя на території школи - це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди", - наголошує очільник міста.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про стрілянину на території львівської школи, відомо, що спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка.