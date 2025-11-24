Стрельба в школе Львова: конфликт между родителями возник после ссоры третьеклассников, дети не пострадали

Из-за конфликта между родителями в львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Конфликт из-за ссоры третьеклассников

По словам Садового, инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе. Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой.

Один из мужчин получил ранения. Состояние - стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице.

Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства.

"Любое оружие на территории школы - это за пределами допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда", - подчеркивает глава города.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о стрельбе на территории львовской школы, известно, что вспыхнул конфликт между родителями, ранен мужчина.