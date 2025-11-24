РУС
Новости Стрельба на Львовщине
Стрельба в школе Львова: конфликт между родителями возник после ссоры третьеклассников, дети не пострадали

стрельба в школе Львова

Из-за конфликта между родителями в львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Конфликт из-за ссоры третьеклассников

По словам Садового, инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе. Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой.

Один из мужчин получил ранения. Состояние - стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице.

Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства.

"Любое оружие на территории школы - это за пределами допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда", - подчеркивает глава города.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о стрельбе на территории львовской школы, известно, что вспыхнул конфликт между родителями, ранен мужчина.

Львов (4672) стрельба (3316) школа (3067) Львовская область (3091) Львовский район (139)
Дебіла, який зі зброю пішов розбиралися до школи у конфлікті третьокласників взагалі батьківськіх прав необхідно позбавити і посадити за грати.
24.11.2025 12:41 Ответить
вийде під заставу 4960 гривень
24.11.2025 12:45 Ответить
-А мій папа снайпер!
-А в мене танкіст!
-А в мене льотчик!
-А мій...А мій с пістолетом!
24.11.2025 12:49 Ответить
В цій школі не було розпіарених зевладою, заброньованих полісменів, які мають запобігати появі подібних інцидентів?
24.11.2025 13:19 Ответить
 
 